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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, – СМИ

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      В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, – СМИ
      В Раде начались переговоры о коалиции под Зеленского, – СМИ / radiosvoboda.org

      В Верховной Раде Украины начались переговоры о создании коалиции под возможного победителя выборов президента Владимира Зеленского.

      В близком окружении Петра Порошенко заверили, что Игорь Коломойский уже ведет с депутатами из разных фракций переговоры о формировании нового большинства, пишет "РБК-Украина". Именно Игоря Коломойского связывают с Зеленским.

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      Нардеп БПП Александр Черненко сказал, что депутаты из президентской фракции, которые ориентируются на Коломойского, давно вышли из нее.

      Недавно в Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение "За следующего президента Зеленского!", Потому что "терпеть Порошенко" больше нельзя. Однако, сейчас в нем значится только бывший участник "УКРОПа" Виталий Куприй.

      Он рассказывал, что всего в объединение планируется привлечь до десяти человек, в том числе из рядов БПП и "Народного фронта".

      Депутаты с БПП и НФ боятся, чтобы сейчас не озвучивали их имена, и чтобы они не попали под преследование. Поскольку еще месяц Порошенко будет контролировать и ГПУ, и СБУ,
      – добавил Куприй.

      Зеленский с Порошенко прошли во второй тур выборов: что дальше?
      Центральная избирательная комиссия 7 апреля завершила обрабатывать все протоколы после первого тура виборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Игорь Коломойский Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Парламентские выборы 2019 Верховная Рада
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