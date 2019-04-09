Закон об импичменте: шансы на принятие

До второго тура выборов президента закон об импичменте не примут. Но есть шанс принять документ до завершения каденции нынешней Верховной Рады.

Об этом 24 канала рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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По словам эксперта, народные депутаты не нашли в себе смелости выполнить свое обещание и принять закон об ограничении иммунитета. Есть сомнения, что они захотят играть в импичмент. В то же время, по убеждению Вигиринского, готовность президента Порошенко обсуждать законопроект об импичменте и принять его в "компромиссной" редакции выглядит, как предвыборная агитация.

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Порошенко повторяет тезис о законе об импичменте, который озвучил ранее Зеленский в части борьбы с коррупцией. Но Порошенко все пять лет президентства знал, что нет действенного механизма импичмента, и есть общественная необходимость в таком законе. Как и об ограничении неприкосновенности. Но закон не был принят,

– говорит Андрей Вигиринский.

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К тому же, говорит политолог, во-первых, надо внести этот законопроект в Верховную Раду. Во-вторых, его должен рассмотреть профильный парламентский комитет. В-третьих, если его рассмотрят в первом чтении, то дальше должно быть второе. За этот период народные депутаты должны туда внести правки, которых будет много. Поэтому рассмотрение законопроекта затянется.

Каковы результаты первого тура выборов президента Украины?

по официальным результатам ЦИК, в первом туре выборов лидирует Владимир Зеленский с показателем 30,24%. У Петра Порошенко – 15,95%. У Юлии Тимошенко – 13,40%. Пятерку лидеров замыкают Юрий Бойко и Анатолий Гриценко с показателями 11,67% и 6,91%. Явка составила 62,72% избирателей. Второй тур состоится 21 апреля.

Первоочередность немедленного рассмотрения закона об импичменте выглядит, как выполнение Порошенко обещания. Это предвыборная агитация. Такое впечатление, что в штабе Порошенко все в панике,

– считает Вигиринский.

При этом он подчеркивает: нынешняя коалиция, если победит Зеленский, может такой закон принять. Но это будет выглядеть, как политический реванш. Чтобы можно было президента отправить в отставку. Хотя президент имеет право вето. В то же время, если такой закон примут до парламентских выборов, это в определенной степени будет в пользу Зеленского, если он станет президентом. Выполнение одного из его предвыборных обещаний.

Что известно о законе об импичменте?

"Самопомич" подготовила соответствующий закнопроект, где четко выписаны полномочия президента, как он должен отчитываться и главное – процедура импичмента. Ведь на практике сейчас отправить президента в отставку невозможно: в Конституции прописана статья, которая говорит, что для импичмента нужен отдельный закон. Которого до сих пор нет. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что 21 апреля украинцы будут выбирать не монарха, а президента. Чтобы это действительно было так, нужно принять закон о президенте.



Ранее Владимир Зеленский заявил, что в случае победы на выборах прежде всего планирует снять неприкосновенность с Президента Украины, народных депутатов и судей. Президент Украины Петр Порошенко 8 апреля заявил о готовности обсуждать законопроект об импичменте президента и выступил за его принятие в "компромиссной" редакции.