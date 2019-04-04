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      Полномочия президента: что предлагают изменить нардепы

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      Пока остается интригой, кто станет следующим президентом, народные депутаты предлагают выписать его четкие полномочия: чтобы его функции и возможности не менялись с каждым новым руководителем страны.

      Ведь права президента хоть и прописаны в Конституции, впрочем там есть щели, которыми пользуются чиновники.

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      В ней – перечень полномочий президента. У главы государства два основных направления деятельности: внешняя политика и национальная безопасность.


      Такие полномочия у президента

      Юрист Игорь Колиушко, который писал Конституцию, считает, что с 1996 года происходила постепенная узурпация президентами полномочий, которые не предусмотрены основным законом страны.

      У президента остается очень много неконституционных полномочий, которые прописаны в законах, а некоторые вообще нигде не прописаны, но он все равно их выполняет,
      – отметил юрист.

      Каждый раз расширяя свои полномочия президент ни перед кем не отчитывается и не несет ответственности за силовиков, которых контролирует и деньги, которые использует.

      Что предлагают изменить

      Вице-спикер парламента Оксана Сыроед считает, Глава государства должен сам представлять свои законодательные инициативы, чтобы депутаты могли задать ему вопросы.

      Заместитель председателя Верховной Рады и депутаты из фракции "Самопомич" разработали законопроект, который ограничит полномочия президента до конституционных и уберет из других законопроектов неконституционные полномочия президента.

      Например, он не сможет назначать состав регулятора коммунальных тарифов – НКРЕКУ и других регуляторов, руководителей СБУ в областях.

      Оксана Сироїд
      Оксана Сыроед

      Кроме этого, авторы законопроекта предлагают урегулировать конфликт между полномочиями президента и премьера, а также прописать основания и процедуру импичмента, которую ранее требовали разработать общественные активисты.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Конституция Оксана Сыроид Президент Украины
      Источник: 24 канал
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