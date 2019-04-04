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      Повноваження президента: що пропонують змінити нардепи

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      Поки залишається інтригою, хто ж стане наступним президентом, народні депутати пропонують виписати його чіткі повноваження: щоб його функції і можливості не змінювалися з кожним новим керівником країни.

      Адже права президента хоч і прописані в Конституції, втім там є шпарини, якими користуються посадовці.

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      В ній – перелік повноважень президента. У очільника держави два основних напрямки діяльності: зовнішня політика та національна безпека. 


      Такі повноваження є у президента

      Правник Ігор Коліушко, який писав Конституцію вважає, що з 1996 року відбувалася поступова узурпація президентами повноважень, які не передбачені основним законом країни.

      В президента залишається дуже багато неконституційних повноважень, які прописані в законах, а деякі взагалі ніде не прописані, але він все одно їх виконує,
      – наголосив юрист.

      Щоразу розширюючи свої повноваження президент ні перед ким не звітує і не несе відповідальності за силовиків, яких контролює та гроші, які використовує.

      Що пропонують змінити

      Віце-спікер парламенту Оксана Сироїд вважає, голова держави повинен сам представляти свої законодавчі ініціативи, аби депутати могли поставити йому запитання.

      Заступниця голови Верховної Ради та депутати з фракції "Самопоміч" розробили законопроект, який обмежить повноваження президента до конституційних та прибере з інших законопроектів неконституційні повноваження президента.

      Наприклад, він не зможе призначати склад регулятора комунальних тарифів – НКРЕКП і інших регуляторів, очільників СБУ в областях.

      Оксана Сироїд
      Оксана Сироїд

      Крім цього, автори законопроекту пропонують врегулювати конфлікт між повноваженнями президента та прем'єра, а також прописати підстави і процедуру імпічменту, яку раніше вимагали розробити громадські активісти.

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      Теги: Новини України Новини політики Оксана Сироїд Конституція Президент України
      Джерело: 24 канал
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