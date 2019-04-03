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      Чого чекають у Кремлі від другого туру: пояснення російського політолога

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      Російський політолог розповів, чи зрадіють у Кремлі Зеленському
      Російський політолог розповів, чи зрадіють у Кремлі Зеленському / Фото з відкритих джерел

      Наразі в Кремля немає раціональної та довготривалої стратегії щодо України, однак можливій поразці чинного президента, без сумніву, зрадіють. На Зеленського там сподіваються більше.

      Росія наразі не робить акценту на стратегію, а намагається втілити тактичний підхід, розповів російський політолог Дмитро Орєшкін, пише "Апостроф".

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      "Точно так само, як в Росії не було стратегічного плану щодо Грузії, а було гостре бажання прищемити хвіст Саакашвілі. Їм це вдалося, але яка користь від того, що Саакашвілі позбувся влади, якщо Грузія все одно рухається в європейську систему цінностей і НАТО. І те ж саме з Україною", – наголосив політолог.

      Попри те, що можлива поразка Порошенка викличе "бурю заїоплення в однієї конкретної людини", Росія все одно не зможе того, що могла колись.

      Але, думаю, реальні можливості Кремля вплинути на події в Україні сильно скоротилися в порівнянні з тим, що було п'ять років тому,
      – зазначив Орєшкін.

      Російський політолог вважає, що Зеленського в Кремлі розглядають як кращий варіант.

      "По-перше, тому що його прізвище не "Порошенко". Друге міркування, трохи більш раціональне, полягає в тому, що Зеленський – молодий, недосвідчений, і, можливо, його вдасться якимось чином "розвести" або провести Україну шляхом хаотизації, коли не так важливо, які сили діють - важливо, щоб вони дестабілізували ситуацію", – пояснив він.

      На думку Орєшкіна, "розгойдати ситуацію" у Росії можуть спробувати через радикальні кола – вони будуть перешкоджати Зеленському.

      Завдання в тому, щоб перешкодити Україні рухатися шляхом європеїзації будь-якими способами,
      – стверджує він.

      Відповідно до остаточних результатів Національного екзит-полу лідирує Володимир Зеленський – у нього 30,6% голосів українців. За ним слідує Петро Порошенко – 17,8% голосів. Третьою стала Юлія Тимошенко – 14,2% голосів

       


       

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      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини Росії Україна – Росія
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