Чего ждут в Кремле от второго тура: объяснение российского политолога

Сейчас у Кремля нет рациональной и долговременной стратегии относительно Украины, однако возможному поражению действующего президента, несомненно, обрадуются. На Зеленского там надеются больше.

Россия пока не делает акцента на стратегию, а пытается воплотить тактический подход, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Апостроф".

Читайте также: Когда состоятся дебаты между Порошенко и Зеленским: заявление Общественного

"Точно так же, как в России не было стратегического плана относительно Грузии, а было острое желание прищемить хвост Саакашвили. Им это удалось, но какая польза от того, что Саакашвили лишился власти, если Грузия все равно движется в европейскую систему ценностей и НАТО. И то же самое с Украиной", – подчеркнул политолог.

Несмотря на то, что возможное поражение Порошенко вызовет "бурю восторга у одного конкретного человека", Россия все равно не сможет того, что могла когда-то.

Но, думаю, реальные возможности Кремля повлиять на события в Украине сильно сократились по сравнению с тем, что было пять лет назад,

– отметил Орешкин.

Российский политолог считает, что Зеленского в Кремле рассматривают как лучший вариант.

"Во-первых, потому что его фамилия не "Порошенко". Второе соображение, немного более рациональное, состоит в том, что Зеленский – молодой, неопытный, и, возможно, его удастся каким-то образом "развести" или провести Украину путем хаотизации, когда не так важно, какие силы действуют – важно, чтобы они дестабилизируют ситуацию", – пояснил он.

По мнению Орешкина, "раскачать ситуацию" в России могут попробовать через радикальные круги – они будут препятствовать Зеленскому.

Задача в том, чтобы помешать Украине двигаться по пути европеизации любыми способами,

– утверждает он.

Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.



