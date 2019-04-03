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      Чего ждут в Кремле от второго тура: объяснение российского политолога

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      Российский политолог рассказал, обрадуются ли в Кремле Зеленскому
      Российский политолог рассказал, обрадуются ли в Кремле Зеленскому / Фото из открытых источников

      Сейчас у Кремля нет рациональной и долговременной стратегии относительно Украины, однако возможному поражению действующего президента, несомненно, обрадуются. На Зеленского там надеются больше.

      Россия пока не делает акцента на стратегию, а пытается воплотить тактический подход, рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, пишет "Апостроф".

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      "Точно так же, как в России не было стратегического плана относительно Грузии, а было острое желание прищемить хвост Саакашвили. Им это удалось, но какая польза от того, что Саакашвили лишился власти, если Грузия все равно движется в европейскую систему ценностей и НАТО. И то же самое с Украиной", – подчеркнул политолог.

      Несмотря на то, что возможное поражение Порошенко вызовет "бурю восторга у одного конкретного человека", Россия все равно не сможет того, что могла когда-то.

      Но, думаю, реальные возможности Кремля повлиять на события в Украине сильно сократились по сравнению с тем, что было пять лет назад,
      – отметил Орешкин.

      Российский политолог считает, что Зеленского в Кремле рассматривают как лучший вариант.

      "Во-первых, потому что его фамилия не "Порошенко". Второе соображение, немного более рациональное, состоит в том, что Зеленский – молодой, неопытный, и, возможно, его удастся каким-то образом "развести" или провести Украину путем хаотизации, когда не так важно, какие силы действуют – важно, чтобы они дестабилизируют ситуацию", – пояснил он.

      По мнению Орешкина, "раскачать ситуацию" в России могут попробовать через радикальные круги – они будут препятствовать Зеленскому.

      Задача в том, чтобы помешать Украине двигаться по пути европеизации любыми способами,
      – утверждает он.

      Согласно окончательным результатам Национального экзит-пола лидирует Владимир Зеленский – у него 30,6% голосов украинцев. За ним следует Петр Порошенко – 17,8% голосов. Третьей стала Юлия Тимошенко – 14,2% голосов.

       


       

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      Теги: Петр Порошенко Владимир Зеленский Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Украина – Россия Новости России
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