Мы выбираем не монарха: Садовый призвал принять закон о президенте

21 апреля украинцы будут выбирать не монарха, а президента. Чтобы это действительно было так, нужно принять закон о президенте.

"Самопомтч" такой уже подготовила. Там четко выписаны полномочия, как он должен отчитываться и главное – процедуру импичмента, заявил мэр Львова Андрей Садовый.

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А еще Садовый записал видеообращение, где сделал интересное сравнение между тесной обувью и президентом Украины.

Меряю ботинки. Что-то немного давят и цвет такой детской радости. Буду менять, потому что я на это имею право. Потому что есть закон о защите прав потребителей. Мы выбираем нового президента. А если президент нас будет давить и не будет нам подходить, мы вправе его поменять? А нет, не имеем,

– сказал мэр Львова.

Он отметил, что украинцы будут выбирать фактически не президента, а монарха, царя с неограниченными полномочиями, который влияет на половину бюджета, назначает тысячи чиновников высокого уровня.

А перед кем он отчитывается? Перед кем он в ответе? Я думаю, это надо изменить. Мы имеем 2 недели времени, чтобы ситуацию исправить. Мое предложение следующее: вместо того, чтобы сейчас собачиться в Facebook, надо принять новый закон о президенте,

– заявил Садовый.