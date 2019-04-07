Ми обираємо не монарха: Садовий закликав схвалити закон про президента

21 квітня українці обиратимуть не монарха, а президента. Щоб це справді було так, потрібно ухвалити закон про президента.

"Самопоміч" такий вже підготувала. Там чітко виписані повноваження президента, як він має звітувати і головне – процедуру імпічменту, заявив мер Львова Андрій Садовий.

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А ще Садовий записав відеозвернення, де зробив цікаве порівняння між тісним взуттям і президентом України.

Міряю черевики. Щось трішки тиснуть і колір такий дитячої радості. Буду міняти, тому що я на це маю право. Тому що є закон про захист прав споживачів. Ми обираємо нового президента. А якщо президент нас буде тиснути і не буде нам пасувати, ми маємо право його поміняти? А ні, не маємо,

– сказав мер Львова.

Він зауважив, що українці обиратимуть фактично не президента, а монарха, царя з необмеженими повноваженнями, який має вплив на половину бюджету, призначає тисячі чиновників високого рівня.

А перед ким він звітує? Перед ким він відповідальний? Я думаю, це треба змінити. Ми маємо 2 тижні часу, щоб ситуацію виправити. Моя пропозиція наступна: замість того, щоби зараз собачитись у Facebook, треба прийняти новий закон про президента,

– заявив Садовий.