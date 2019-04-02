Партія Садового піде на вибори в Раду самостійно
Мер Львова та лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий заявив, що його партія самостійно піде на вибори до Верховної Ради. До слова, парламентські вибори в Україні стартують вже 27 жовтня 2019 року.
Відповідне відеозвернення Андрій Іванович опублікував на своїй сторінці у Facebook.
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Садовий наголосив, що українському парламенту потрібні чесні люди, тому він прийняв рішення висувати партію "Самопоміч" на парламентських виборах.
"Самопоміч" буде брати участь у виборах до парламенту, як самодостатня політична сила. На мою думку, країні як ніколи потрібні люди з твердими антикорупційними та проукраїнськими поглядами,
– зауважив Андрій Садовий.
Нагадаємо, 21 березня Андрій Садовий заявив, що більше не буде балотуватися на посаду мера Львова. Водночас Андрій Іванович остаточно не визначився, який вектор роботи обрати для себе на майбутнє – політику чи владу. Він лише наголосив, що головною його метою є розбудова країни у якій хочеться жити.