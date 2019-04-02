Ми не обираємо монарха: "Самопоміч" презентувала проект закону про Президента України

Сьогодні посада Президента є найбажанішою в українській політиці.

Водночас Президент України ні перед ким не звітує і не несе відповідальності за ту владу і гроші, які він контролює та використовує, переконані в "Об’єднанні "Самопоміч". Про це йдеться на сайті партії.

Зважаючи на це, парламентська фракція розробила проект закону "Про Президента України", який встановлює правила для особи, що перебуває на посаді Президента, і дає дієві запобіжники від зловживань.

"Ми маємо дуже хорошу Конституцію – там прописані повноваження Президента України. Але водночас там немає жодної деталізації, як він має звітувати про використання своїх повноважень. А якщо Президент зійшов з розуму? У нас немає закону, де прописаний процес імпічменту – спокійно, як це є у всіх нормальних демократіях. Тому ми підготували законопроект, де чітко це все прописано. На моє глибоке переконання, він має бути проголосований парламентом. Ми не обираємо монарха з абсолютним правом керувати і не мати за це ніякої відповідальності", – наголосив лідер "Самопомочі", міський голова Львова Андрій Садовий.

За словами Андрія Садового, він обіцяє передати проект закону Петру Порошенку та Володимиру Зеленському, які братимуть участь у другому турі президентських виборів.

Повний текст законопроекту за посиланням.

Відповідно до розробленого законопроекту, Президент буде здійснювати лише ті повноваження, які визначені для нього Конституцією.

– Тобто він не зможе неконституційно призначати склад НКРЕКП і інших регуляторів, очільників СБУ в областях тощо.

– Канцелярія Президента буде допоміжним органом і не буде дублювати повноважень уряду.

– Президент не зможе створювати жодних ДУСів чи інших органів управління.

– Прем’єр-міністр за посадою стане секретарем РНБО, щоб не було протистоянь між Президентом і Прем’єром.

– Президент зможе призначати чи звільняти будь-кого у виконавчій владі лише за поданням або за згодою Прем’єр-міністра.

– Президент буде щорічно звітувати перед парламентом за використані ним кошти.

Крім того, у проекті чітко визначені підстави та процедури для припинення повноважень Президента. Зокрема, деталізовані процеси імпічменту та визначення неспроможності особи виконувати повноваження за станом здоров’я.