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      Мы не выбираем монарха: "Самопомич" презентовала проект закона о Президенте Украины

      6 Читати новину українською
      Президент Украины
      Президент Украины / samopomich.ua

      Сегодня должность Президента является самой желанной в украинской политике.

      В то же время Президент Украины ни перед кем не отчитывается и не несет ответственности за ту власть и деньги, которые он контролирует и использует, убеждены в "Объединении "Самопомич".

      Несмотря на это, парламентская фракция разработала проект закона "О Президенте Украины", который устанавливает правила для лица, находящегося в должности Президента, и дает действенные предохранители от злоупотреблений.

      "Мы имеем очень хорошую Конституцию – там прописаны полномочия Президента Украины. Но в то же время там нет ни одной детализации, как он должен отчитываться об использовании своих полномочий. А если Президент сошел с ума? У нас нет закона, где прописан процесс импичмента – спокойно, как это есть во всех нормальных демократиях. Поэтому мы подготовили законопроект, где четко это все прописано. по моему глубокому убеждению, он должен быть проголосован парламентом. Мы не выбираем монарха с абсолютным правом управлять и не иметь за это никакой ответственности ", – подчеркнул лидер "Самопомичи", городской председатель Львова Андрей Садовый.

      По словам Андрея Садового, он обещает передать проект закона Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, которые будут участвовать во втором туре президентских выборов.

      Полный текст законопроекта по ссылке.

      Согласно разработанному законопроекту, Президент будет осуществлять только те полномочия, которые определены для него Конституцией.
      – То есть он не сможет неконституционно назначать состав НКРЕКП и других регуляторов, руководителей СБУ в областях и др.
      – Канцелярия Президента будет вспомогательным органом и не будет дублировать полномочий правительства.
      – Президент не сможет создавать никаких ГУДов или иных органов управления.
      – Премьер-министр по должности станет секретарем СНБО, чтобы не было противостояния между Президентом и Премьером.
      – Президент сможет назначать или увольнять кого-либо в исполнительной власти только по представлению или с согласия премьер-министра.
      – Президент будет ежегодно отчитываться перед парламентом об использованных им средствах.

      Кроме того, в проекте четко определены основания и процедуры прекращения полномочий Президента. В частности, детализированы процессы импичмента и определения несостоятельности лица выполнять полномочия по состоянию здоровья.

       

      blog_ava
      Выборы президента Украины-2019: официальные результаты
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      Теги: Новости политики Законодательство Петр Порошенко Андрей Садовой Самопомич
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