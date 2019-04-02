Мы не выбираем монарха: "Самопомич" презентовала проект закона о Президенте Украины

Сегодня должность Президента является самой желанной в украинской политике.

В то же время Президент Украины ни перед кем не отчитывается и не несет ответственности за ту власть и деньги, которые он контролирует и использует, убеждены в "Объединении "Самопомич".

Несмотря на это, парламентская фракция разработала проект закона "О Президенте Украины", который устанавливает правила для лица, находящегося в должности Президента, и дает действенные предохранители от злоупотреблений.

"Мы имеем очень хорошую Конституцию – там прописаны полномочия Президента Украины. Но в то же время там нет ни одной детализации, как он должен отчитываться об использовании своих полномочий. А если Президент сошел с ума? У нас нет закона, где прописан процесс импичмента – спокойно, как это есть во всех нормальных демократиях. Поэтому мы подготовили законопроект, где четко это все прописано. по моему глубокому убеждению, он должен быть проголосован парламентом. Мы не выбираем монарха с абсолютным правом управлять и не иметь за это никакой ответственности ", – подчеркнул лидер "Самопомичи", городской председатель Львова Андрей Садовый.

По словам Андрея Садового, он обещает передать проект закона Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому, которые будут участвовать во втором туре президентских выборов.

Полный текст законопроекта по ссылке.

Согласно разработанному законопроекту, Президент будет осуществлять только те полномочия, которые определены для него Конституцией.

– То есть он не сможет неконституционно назначать состав НКРЕКП и других регуляторов, руководителей СБУ в областях и др.

– Канцелярия Президента будет вспомогательным органом и не будет дублировать полномочий правительства.

– Президент не сможет создавать никаких ГУДов или иных органов управления.

– Премьер-министр по должности станет секретарем СНБО, чтобы не было противостояния между Президентом и Премьером.

– Президент сможет назначать или увольнять кого-либо в исполнительной власти только по представлению или с согласия премьер-министра.

– Президент будет ежегодно отчитываться перед парламентом об использованных им средствах.

Кроме того, в проекте четко определены основания и процедуры прекращения полномочий Президента. В частности, детализированы процессы импичмента и определения несостоятельности лица выполнять полномочия по состоянию здоровья.