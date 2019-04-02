Партия Садового пойдет на выборы в Раду самостоятельно
Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что его партия самостоятельно пойдет на выборы в Верховную Раду. К слову, парламентские выборы в Украине стартуют уже 27 октября 2019 года.
Соответствующее видеообращение Андрей Иванович опубликовал на своей странице в Facebook.
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Садовый отметил, что украинскому парламенту нужны честные люди, поэтому он принял решение выдвигать партию "Самопомич" на парламентских выборах.
"Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент, как самодостаточная политическая сила. По моему мнению, стране как никогда нужны люди с жесткими антикоррупционными и проукраинскими взглядами,
– отметил Андрей Садовый.
Напомним, 21 марта Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова. В то же время Андрей Иванович окончательно не определился, какой вектор работы выбрать для себя на будущее – политику или власть. Он лишь подчеркнул, что главной его целью является развитие страны в которой хочется жить.