Партия Садового пойдет на выборы в Раду самостоятельно

Мэр Львова и лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый заявил, что его партия самостоятельно пойдет на выборы в Верховную Раду. К слову, парламентские выборы в Украине стартуют уже 27 октября 2019 года.

Соответствующее видеообращение Андрей Иванович опубликовал на своей странице в Facebook.

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Садовый отметил, что украинскому парламенту нужны честные люди, поэтому он принял решение выдвигать партию "Самопомич" на парламентских выборах.

"Самопомич" будет участвовать в выборах в парламент, как самодостаточная политическая сила. По моему мнению, стране как никогда нужны люди с жесткими антикоррупционными и проукраинскими взглядами,

– отметил Андрей Садовый.

Закон про Президента 1. В ці дні важливо не пересваритись так, що забудемо де справжній ворог. 2. Виносимо в парламент «Закон про Президента», який поставить зрозумілі рамки і не дозволить зловживати владою президенту з будь-яким прізвищем. Про імпічмент там теж є. Читайте тут і давайте свої коментарі - https://bit.ly/2HSXQk5 3. Об'єднання "Самопоміч" йде на парламентські вибори. Розробляємо першу в українській історії систему формування переліку кандидатів за відкритими списками. Наші виборці можуть мати багато претензій до фракції «Самопомочі» в парламенті і з багатьма я солідарний. Але ці хлопці і дівчата не скурвились і робили що могли. Все тільки починається! Опубліковано Андрій Садовий Вівторок, 2 квітня 2019 р.

Напомним, 21 марта Андрей Садовый заявил, что больше не будет баллотироваться на должность мэра Львова. В то же время Андрей Иванович окончательно не определился, какой вектор работы выбрать для себя на будущее – политику или власть. Он лишь подчеркнул, что главной его целью является развитие страны в которой хочется жить.