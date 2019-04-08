Зеленский и Порошенко: что ожидать от Путина?

Решение вооруженного конфликта на Донбассе – главная задача для президента Украины. Путин занял выжидательную позицию на выборах. Какие планы строят в Кремле, и как будут развиваться события на востоке Украины – в материале 24 канала.

Риск масштабной войны остается

Эксперты убеждены: исключать широкомасштабное наступление России нельзя. Независимо от того, кто выиграет выборы президента. Сил, как отмечает международный эксперт Николай Белесков, в России достаточно. Тридцать российских батальонов тактических групп сосредоточены вокруг Украины. По его словам, чтобы полностью разбить ВСУ на Донбассе, надо ударить со стороны Харьковской области. Заходить с севера и окружать всю Операцию объединенных сил. А это уже большая война.

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С полузамороженного конфликта есть два варианта действий. Или отступать, или удваивать ставки в игре. Чтобы заставить Украину подписать еще какие-то договоренности и выполнить условия, которые хочет Россия. Но крупное наступление – опасный инструмент. Последствия не будут такими, каких бы хотели в Кремле,

– отмечает Белесков.



Украине нужно постоянно готовиться к большой войне с Россией

В свою очередь эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара отмечает: смысла в большой войне для Путина нет.

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"Россия может уничтожить наши вооруженные силы и оккупировать часть Украины. Но способна ли Россия контролировать эту территорию и вливать деньги? В свое время Россия отказалась от того, чтобы пробить коридор в Крым с оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, поскольку это дорого", – отметил Александр Хара.

Зеленский или Порошенко – как будет действовать Путин?

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко отмечает: в России есть тактические разработки на случай победы и Порошенко, и Зеленского. Если побеждает Порошенко, то все сохраняется так, как есть. Это выгодно Москве. Хотя в Кремле не любят Порошенко и хотели бы его поражения.

Если Порошенко остается президентом, то для Кремля нет ничего страшного. Наоборот тогда без проблем можно хранить нынешнюю ситуацию на Донбассе – войну малой интенсивности, иногда усиливая вооруженную эскалацию. Это означает, что вопреки обещаниям Порошенко, не будет никакого членства в НАТО и ЕС. Пока будет идти война на Донбассе, даже переговоров не будет,

– отмечает Владимир Фесенко.

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С Зеленским, по его мнению, сложнее. Скорее всего, Кремль будет играть на неопытности и слабости Зеленского, станет выстраивать для него ловушки. В 2015 году даже Порошенко попался в ловушку минских соглашений. Риск для Зеленского еще выше. Поэтому ему надо максимально усиливать команду для переговоров с серьезными политиками и дипломатами.

В то же время военный эксперт Олег Жданов убежден: Путин может начать наступление ближе ко второму туру. Будет привлечена тяжелая артиллерия, чтобы максимально нанести вред. И это сыграет на руку Порошенко. Он продолжит разыгрывать вариант: голосуй, иначе проиграешь. Путин, по его словам, заинтересован в сохранении Порошенко на посту президента.

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Что касается Зеленского, то, отмечает Жданов, он справедливо считает, что надо вести переговоры с Россией – агрессором в присутствии третьих лиц.

Ключевой момент – в каком статусе будет Россия? Этот статус определяет Украина. Сейчас у нас "мирный план урегулирования военного конфликта". Если Зеленский признает Россию стороной конфликта, и Москва будет ответчиком на переговорах, тогда есть шанс завершить конфликт,

– говорит Жданов.

По его мнению, если признать Россию стороной конфликта, то Путин не пойдет в наступление. Ему нечем. Россия провалила осенний призыв. Без человеческого ресурса нет смысла идти в бой. Танки сами не поедут. И денег особенно в России нет. В то же время, если Зеленский продолжит переговоры в русле минских договоренностей, то, к сожалению, мы снова пойдем по большому кругу.



Стратегия Порошенко понятная, а неопытность Зеленского Путин может использовать

Белесков добавляет: если выборы выиграет Зеленский, то возможна активизация переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе в четырехстороннем формате. Даже есть небольшая возможность двусторонних переговоров. При Порошенко с меньшей вероятностью. Максимум – телефонные переговоры. Но вопрос не в форматах, а в том, чтобы убедить Россию изменить свою позицию. Что очень трудно.

Все игроки – Украина, Запад и Россия – занимают выжидательную позицию. Запад ждет крах России. Россия – краха Украины. Украина считает, что санкции дадут результат и Россия пойдет на уступки. И кто бы ни стал президентом, какой бы формат переговоров не был, вряд ли будет какой-то прогресс,

– убежден Белесков.

Путину нужна не война, а политический контроль

Александр Хара подчеркивает: Москве придется считаться с украинской властью, какой бы она ни была. Не потому что они будут уважать или бояться Порошенко или Зеленского. Цель России – вернуть контроль над Украиной.

России не нужны войска, "зеленые человечки", моторолы и другие "украшения" "русского мира". А контроль политической жизни Украины. Возможность внесения изменений в нашу Конституцию, чтобы исключить движение в ЕС и НАТО,

– говорит Хара.

Для Путина, рассказывает эксперт, важны парламентские выборы в Украине. Реваншистские пророссийские силы смогут получить много мандатов и будут расшатывать и ослаблять государство, будут толкать нас в сторону России. По мнению Хары, кампания Порошенко, которая заключается в том: кто против него, следовательно, за Путина, поляризует страну.



Путин хочет восстановить контроль над Украиной руками реваншистов

"То есть 30% избирателей, за Зеленского, – враги? Это на руку Путину. Хуже, чем наступление – отсутствие национального единства. Угроза не в Путине. А в украинской политической элите, которая пытается сохранить ту систему, которая позволяет наживаться. Коррупция во время войны проникла в оборонный сектор. Власть устраивает статус-кво", – считает Хара.

По его словам, для России с Порошенко все понятно. Больше вопросов вызывает Зеленский. В частности, его политика безопасности. Он предлагает расширить переговорный формат и включить туда США и Великобританию. Это логично. Важно, о чем будем разговаривать.

Украина должна настаивать, что Россия – сторона вооруженного конфликта, а также на возвращении всех оккупированных территорий вместе с Крымом. Эти переговоры могут затянуться на годы. Но без этого не будет настоящего мира в Украине. Но даже если будет какое-то примирение с Россией, это не последняя война с ними,

– отметил Александр Хара.