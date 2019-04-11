У Раді почалися переговори про коаліцію під Зеленського, – ЗМІ

У Верховній раді України почалися переговори про створення коаліції під можливого переможця виборів президента Володимира Зеленського.

У близькому оточенні Петра Порошенка запевнили, що Ігор Коломойський вже веде з депутатами з різних фракцій переговори про формування нової більшості, пише "РБК-Україна". Саме Ігоря Коломойського пов'язують із Зеленським.

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Нардеп БПП Олександр Черненко сказав, що депутати з президентської фракції, які орієнтуються на Коломойського, давно вийшли з неї.

Нещодавно у Верховні Раді України створили міжфракційне об'єднання "За наступного президента Зеленського!", бо "терпіти Порошенка" більше не можна. Однак, наразі в ньому значиться лише колишній учасник "Укропа" Віталій Купрій.

Він розповідав, що що всього в об'єднання планується залучити до десятка чоловік, у тому числі з лав БПП та "Народного фронту".

Депутати з БПП і НФ бояться, щоб зараз не озвучували їх імена, і щоб вони не потрапили під переслідування. Оскільки ще місяць Порошенко буде контролювати і ГПУ і СБУ",

– додав Купрій.

Зеленський з Порошенком пройшли до другого туру виборів: що далі?Центральна виборча комісія 7 квітня завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців (50% +1 голос) у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Голосування відбудеться традиційно в неділю з 8:00 до 20:00. Не забудьте взяти із собою паспорт, а ще заздалегідь змінити місце голосування, якщо плануєте здійснювати своє волевиявлення не за пропискою.