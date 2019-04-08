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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      У Раді створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського"

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      У Раді створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського"
      У Раді створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського" / Фото з відкритих джерел

      У Верховні Раді України створили міжфракційне об'єднання "За Зеленського".

      Таку заяву зробив нардеп Віталій Купрій у ході засідання погоджувальної ради парламенту.

      Читайте також: Порошенко призначив Зеленському дату дебатів на "Олімпійському"

      На початку засідання ради парламентар почав перебивати першого віце-спікера Ірину Геращенко. Через це нардепу вимкнули мікрофон. Саме в цей момент Купрій і зробив відповідну заяву.

      Віталій Миколайович Купрій – український політик, нардеп Верховної Ради України 8-го скликання. Він заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності. До липня 2018 року член партії УКРОП (ПФК об'єднання патріотів). Купрій був кандидатом у президенти у 2019 році. Більше про Віталія Купрія читайте у матеріалі 24 каналу.

      Зеленський з Порошенком пройшли до другого туру виборів: що далі?Центральна виборча комісія 7 квітня завершила опрацьовувати всі протоколи після першого туру вибрів президента. Жоден з кандидатів у президенти не набрав більшості голосів виборців (50% +1 голос) у першому турі. Тож 21 квітня відбудеться другий тур виборів президента, де українці обиратимуть між Зеленським та чинним президентом Петром Порошенком. Голосування відбудеться традиційно в неділю з 8:00 до 20:00. Не забудьте взяти із собою паспорт, а ще заздалегідь змінити місце голосування, якщо плануєте здійснювати своє волевиявлення не за пропискою.

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      Теги: Новини політики Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Верховна Рада Віталій Купрій Ірина Геращенко
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