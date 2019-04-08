В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского"

В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение "За Зеленского".

Такое заявление сделал нардеп Виталий Куприй в ходе заседания согласительного совета парламента.

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В начале заседания совета парламентарий начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко. Поэтому нардепу выключили микрофон. Именно в этот момент Куприй и сделал соответствующее заявление.

Виталий Николаевич Куприй – украинский политик, нардеп Верховной Рады Украины 8-го созыва. Он заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. До июля 2018 года член партии УКРОП (ПФК объединения патриотов). Куприй был кандидатом в президенты в 2019 году. Больше про Виталия Куприя читайте в материале 24 канала.

Зеленский с Порошенко прошли во второй тур выборов: что дальше?Центральная избирательная комиссия 7 апреля завершила обрабатывать все протоколы после первого тура выборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.