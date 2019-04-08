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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского"

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      В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского"
      В Раде создали межфракционное объединение "За Зеленского" / Фото из открытых источников

      В Верховной Раде Украины создали межфракционное объединение "За Зеленского".

      Такое заявление сделал нардеп Виталий Куприй в ходе заседания согласительного совета парламента.

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      В начале заседания совета парламентарий начал перебивать первого вице-спикера Ирину Геращенко. Поэтому нардепу выключили микрофон. Именно в этот момент Куприй и сделал соответствующее заявление.

      Виталий Николаевич Куприй – украинский политик, нардеп Верховной Рады Украины 8-го созыва. Он заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. До июля 2018 года член партии УКРОП (ПФК объединения патриотов). Куприй был кандидатом в президенты в 2019 году. Больше про Виталия Куприя читайте в материале 24 канала.

      Зеленский с Порошенко прошли во второй тур выборов: что дальше?Центральная избирательная комиссия 7 апреля завершила обрабатывать все протоколы после первого тура выборов президента. Ни один из кандидатов в президенты не набрал большинства голосов избирателей (50% + 1 голос) в первом туре. Поэтому 21 апреля состоится второй тур выборов президента, где украинцы будут выбирать между Владимиром Зеленским и действующим президентом Петром Порошенко. Голосование состоится традиционно в воскресенье с 8:00 до 20:00. Не забудьте взять с собой паспорт, а еще заранее изменить место голосования, если планируете осуществлять свое волеизъявление не по прописке.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Ирина Геращенко Виталий Куприй Верховная Рада
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