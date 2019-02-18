Кто такой Виталий Куприй: биография кандидата в президенты

Самовыдвиженец Виталий Куприй подал документы в ЦИК 10 января. Центризбирком зарегистрировал его одним из 44 претендентов на пост главы государства. 24 канал предлагает вам ознакомиться с краткой биографией кандидата в президенты.

Биография Виталия Куприя

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Виталий Куприй родился 20 августа 1973 года в городе Каменске (до декоммунизации – Днепродзержинск) Днепропетровской области.

Образование он получил аж в 5 высших учебных заведениях. Так, сначала, в 1995 году, Куприй окончил Днепропетровский университет по специальности "экономист".

С 1997 по 1998 год он учился в колледже при Национальной горной академии по специальности "переводчик английского языка".

Уже в 2002 году Куприй получил диплом магистра делового администрирования в Австралийском университете имени Макквори.

После почти 10-летнего перерыва он возвращается к обучению в МАУП, где получает образование специалиста в области права. В 2012 – 2013 годах политик учился в Институте политического образования Киева для повышения квалификации депутата и получения опыта государственного управления стран ЕС.

С 2016 по 2018 годы – обучался в аспирантуре Института законодательства Верховной Рады Украины.

Семья и увлечения кандидата в президенты

Виталий Куприй – женат, вместе с супругой Ириной воспитывают дочь Екатерину, сыновей Остапа и Максима.

Виталий Куприй с женой

Кандидат в президенты увлекается философией и психологией, написал книгу под названием "Зло, которое правит миром, или Путь к счастью". Куприй также активно занимается спортом, в частности – парусным яхтингом. Является кандидатом в мастера спорта по пауэрлифтингу.

Карьера кандидата

В 90-х Виталий Куприй активно занимался предпринимательской деятельностью. Так, в 18-летнем возрасте, в 1991 году он становится учредителем и директором малого предприятия "ОБСБЕНД" и почти 4 года занимается торговлей оргтехникой, одеждой и видеоаппаратурой.

Впоследствии Куприй занялся импортом товаров из Турции, этому он посвятил 10 лет своей жизни. Он начинал с торговли верхней одеждой на рынках Днепропетровска и Каменского, уже через год работы на него работали около 20 рабочих. Однако этот бизнес привлек внимание рэкетиров. В результате на Куприя и членов его семьи было совершено несколько нападений.

Кто такой Виталий Куприй: смотрите видео

В 1997 году будущий кандидат в президенты вместе со своей семьей покупает магазин в центре родного города, где организовывает продажу деловых мужских костюмов и женской одежды. Однако уже в 2004 году магазин сдают в аренду, а Куприй начинает заниматься бизнесом, связанным с недвижимостью и наружной рекламой.

Кстати, Куприй также пробует себя в журналистике. На телеканале ZIK он до сих пор ведет свою антикоррупционную программу под названием "Общественная прокуратура".

Политическая карьера кандидата

Прокладывать путь в политике Куприй начинает в 2004 году. Тогда он работал на избирательных кампаниях "Нашей Украины" в столице. Однако уже в 2006 году Куприй разочаровывается в Викторе Ющенко и возвращается в родной Каменск. Там возглавляет общественную организацию "Всеукраинское объединение юристов "Имеем право!"

Куприй до сих пор ведет программу на одном из украинских телеканалов

В 2008 году участвует в выборах городского головы Каменска, однако занимает второе место. Уже через два года, в 2010, Куприя избирают депутатом горсовета от партии Вячеслава Кириленко "За Украину!".

В 2012 году политик путем самовыдвижения баллотировался в Верховную Раду по округу №30, в который входит Каменск. В парламент пройти он так и не сумел, получив результат в 10,8% голосов.

С 2012 по 2014 годы был членом Всеукраинского объединения "Свобода".

В 2014 году Куприй был советником по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью тогдашнего председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского.

Уже в ноябре 2014 года политик проходит в украинский парламент при поддержке "Блока Петра Порошенко". После принесения присяги в Раде он вступает во фракцию БПП.

Однако в марте 2015 года Куприй выходит из этой фракции, обвиняя президента Порошенко в "дестабилизации власти Днепропетровской области".

С 2015 по 2018 год – политик был членом "УКРОПа". Из партии он выходит с намерением создать собственную политическую силу и участвовать в президентских выборах.

Кандидат в президенты увлекается парусным спортом

Скандалы, связанные с политиком

Несмотря на активное ведение бизнеса в конце 90-х и в начале нулевых, предпринимательская деятельность Куприя нигде не была официально зарегистрирована до 2006 года.

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Также среди "пятен" в биографии Куприя – "земельные махинации". В 2012 году власти Каменска судилась с ним за неуплату аренды за землю под магазином.

Куприй неоднократно сообщал о покушениях на свою жизнь. Так, в ноябре 2011 года двое неизвестных молодых людей спортивного телосложения столкнули его в бетонную яму глубиной до 4 метров. От удара получил многочисленные переломы, сотрясение мозга и ссадины. Другой случай, по словам самого кандидата в президенты, случился сразу через несколько месяцев после его выздоровления. Неизвестный мужчина якобы напал на него и пытался проломить голову молотком, Куприй выбил оружие из рук нападавшего, однако тот успел убежать.

Оба эти случая Куприй связывает со своей правозащитной деятельностью и считает, что заказчиком выступала "Партия регионов".

Кандидат в президенты успел вляпаться также в гомофобный скандал. На своей Facebook-странице он опубликовал фото двух мужчин, которые держатся за руки и гуляют по Крещатику. Этот снимок он подписал фразой: "Ну, не понимаю я таких вещей. Может, родители не тому учили". Это сообщение прокомментировали около полутысячи раз, политика обвинили в гомофобных взглядах. Несмотря на это Куприй так и не удалил запись со своей страницы в соцсети.

Также Куприй "прославился" тем, что написал письмо боксеру Александру Усику. В нем он обвинил спортсмена в недостаточном патриотизме. Над Куприем после этого поиздевались пранкеры. Они позвонили политику и представились Усиком. В разговоре с псевдобоксером кандидат в президенты пообещал закрыть вопрос и не критиковать Усика. Он также попросил спортсмена, чтобы тот призвал свою "команду" не лить грязь на него.

Кроме этого, в сентябре 2019 года НАБУ открыло производство в отношении незаконного обогащения Виталия Куприя. Детективы считают, что нардеп воспользовался своим служебным положением и подал 118 депутатских запросов в пользу одного из своих коллег. По их информации, за каждое такое обращение политик получал по 5 тысяч долларов.

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Доходы кандидата в президенты

В своей электронной декларации Виталий Куприй указал, что за 2017 год вместе с семьей заработал 4,5 миллиона гривен. Большую долю дохода за этот год составили средства от продажи одного из магазинов политика в Каменске. За свою работу в аппарате Верховной Рады Куприй получил 502 тысячи гривен, из них – 249 тысяч составила зарплата и 253 тысячи – компенсации от государства.

Куприй имеет недвижимость в анексированном Крыму. Так, на него зарегистрирована квартира в Ялте площадью в 32 квадратных метра. На его жену Ирину зарегистрирована квартира в Каменске площадью 63 квадратных метра.



Виталий Куприй

Также он является владельцем квартиры в Грузии за 1,1 миллиона гривен, которую приобрел в 2016 году.

В Киеве кандидат в президенты арендует помещение площадью 131 квадратный метр.

Куприй является владельцем автомобиля бизнес-класса Chrysler 300C 2005 года выпуска. Кроме того, в своей декларации он указал автомобиль Chrysler Town & Country, Renault Logan и спортивный мотоцикл Kawasaki ZX600E.

Также в 2017 году кандидат в президенты приобрел 14-метровую яхту Bavaria 44 за 890 тысяч гривен.

Программа кандидата в президенты

В случае победы на президентских выборах Виталий Куприй обещает провести конституционную реформу власти. Согласно ей, у президента не будет исполнительной, законодательной или судебной ветви власти. Также он предлагает уменьшить сроки полномочий президента и нардепов до 4 лет.

Относительно парламентариев Куприй предлагает прекращать полномочия нардепов, которые без уважительных причин не посетили более 10% заседаний.

Также в предвыборной программе Куприй обещает полностью изменить руководящий состав правоохранительных и судейских органов и бороться с коррупцией.

Победу в войне Куприй обещает получить с помощью механизмов гуманитарного права. Операцию объединенных сил он также хочет переименовать в войну и ввести на территории временно оккупированных и прилегающих к ним территорий военное положение.

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Кроме этого, в кресле президента Куприй собирается провести национализацию стратегических государственных предприятий, ликвидировать "Нафтогаз Украины" и разрешить предприятиям заключать прямые договоры с поставщиком газа. Это, по его мнению, снизит цену на газ.

В программе кандидата указано также принятие мер для энергетической независимости: отсоединение от энергосистемы с РФ, изготовление в Украине топлива для атомных электростанций, и тому подобное.

Куприй предлагает создать эффективную накопительную систему в пенсионной сфере. С ее помощью молодежь сможет знать, сколько средств на их пенсионных счетах и на какой процент они увеличиваются ежегодно.