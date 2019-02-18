Хто такий Віталій Купрій: біографія кандидата у президенти

Самовисуванець Віталій Купрій подав документи до ЦВК 10 січня. Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує вам ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

Біографія Віталія Купрія

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Віталій Купрій народився 20 серпня 1973 року у місті Кам’янському (до декомунізації – Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області.

Освіту він здобував аж у 5 вищих навчальних закладах. Так, спочатку, у 1995 році, Купрій закінчив Дніпропетровський університет за фахом економіст.

З 1997 по 1998 рік він навчався у коледжі при Національній гірничій академії за спеціальністю "перекладач англійської мови".

Вже у 2002 році Купрій здобув диплом магістра ділового адміністрування в Австралійському університеті імені Маккворі.

Після майже 10-річної перерви він повертається до навчання у МАУП, де здобуває освіту фахівця у галузі права. У 2012 – 2013 роках політик навчався в Інституті політичної освіти Києва для підвищення кваліфікації депутата та отримання досвіду державного управління країн ЄС.

З 2016 по 2018 роки – навчався в аспірантурі Інституту законодавства Верховної Ради України.

Сім’я і захоплення кандидата у президенти

Віталій Купрій – одружений, разом із дружиною Іриною виховують доньку Катерину, синів Остапа і Максима.



Віталій Купрій із дружиною

Кандидат у президенти захоплюється філософією і психологією, написав книгу під назвою "Зло, которое правит миром, или Путь к счастью". Купрій також активно займається спортом, зокрема, – вітрильним яхтингом. Є кандидатом у майстри спорту із паверліфтингу.

Кар’єра кандидата

У 90-тих Віталій Купрій активно займався підприємницькою діяльністю. Так, у 18-річному віці, в 1991 році, він стає засновником і директором малого підприємства "ОБСБЕНД" та майже 4 роки займається торгівлею оргтехнікою, одягом і відеоапаратурою.

Згодом Купрій зайнявся імпортом товарів із Туреччини, цьому він присвятив 10 років свого життя. Він починав із торгівлі верхнім одягом на ринках Дніпропетровська і Кам’янського, вже через рік роботи на нього працювали близько 20 робітників. Проте цей бізнес привернув увагу рекетирів. В результаті на Купрія та членів його родини було здійснено декілька нападів.

Хто такий Віталій Купрій: дивіться відео

У 1997 році майбутній кандидат у президенти разом зі своєю родиною купує магазин в центрі рідного міста, де організовує продаж ділових чоловічих костюмів і жіночого одягу. Проте вже у 2004 році магазин здають в оренду, а Купрій починає займатися бізнесом, пов’язаним із нерухомістю та зовнішньою рекламою.

До речі, Купрій також пробує себе у журналістиці. На телеканалі ZIK він досі веде свою антикорупційну програму під назвою "Громадська прокуратура".

Політична кар’єра кандидата

Торувати шлях у політиці Купрій починає у 2004 році. Тоді він працював на виборчих кампаніях "Нашої України" у столиці. Проте вже у 2006 році Купрій розчаровується у Вікторі Ющенку і повертається до рідного Кам’янська. Там очолює громадську організацію "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!"



Купрій досі веде програму на одному із українських телеканалів

У 2008 році бере участь у виборах міського голови Кам’янська, проте посідає друге місце. Вже через два роки, у 2010, Купрія обирають депутатом міськради від партії В’ячеслава Кириленка "За Україну!".

У 2012 році політик шляхом самовисування балотувався до Верховної Ради по округу №30, до якого входить Кам’янське. До парламенту пройти він так і не зумів, отримавши результат у 10,8% голосів.

З 2012 по 2014 роки був членом Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

У 2014 році Купрій був радником з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

Вже у листопаді 2014 року політик проходить до українського парламенту за підтримки "Блоку Петра Порошенка". Після складання присяги у Раді він вступає у фракцію БПП.

Проте у березні 2015 року Купрій виходить із цієї фракції, звинувачуючи президента Порошенка у "дестабілізації влади Дніпропетровської області".

З 2015 по 2018 рік – політик був членом "УКРОПу". Із партії він виходить із наміром створити власну політичну силу і брати участь у президентських виборах.



Кандидат у президенти захоплюється вітрильним спортом

Скандали, пов’язані із політиком

Попри активне ведення бізнесу вкінці 90-тих та на початку нульових, підприємницька діяльність Купрія ніде не була офіційно зареєстрована до 2006 року.

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Також серед "плям" у біографії Купрія – "земельні махінації". У 2012 році влада Кам'янського судилася з ним за несплату оренди за землю під його магазином.

Купрій неодноразово повідомляв про замахи на своє життя. Так, у листопаді 2011 року двоє невідомих молодиків спортивної статури зіштовхнули його в бетонну яму глибиною до 4 метрів. Від удару політик отримав численні переломи, струс мозку та садна. Інший випадок, за словами самого кандидата у президенти, трапився відразу через кілька місяців після його одужання. Невідомий чоловік начебто напав на нього та намагався проломити голову молотком, Купрій вибив зброю з рук нападника, проте той встиг утекти.

Обидва ці випадки Купрій пов’язує зі своєю правозахисною діяльністю і вважає, що замовником виступала "Партія регіонів".

Кандидат у президенти встиг вляпатися також у гомофобний скандал. На своїй Facebook-сторінці він оприлюднив фото двох чоловіків, які тримаються за руки та гуляють Хрещатиком. Цей знімок він підписав фразою: "Ну, не розумію я таких речей. Може, батьки не тому вчили". Цей допис прокоментували близько півтисячі разів, політика звинуватили у гомофобних поглядах. Попри це Купрій так і не видалив цей запис зі своєї сторінки у соцмережі.

Також Купрій "прославився" тим, що написав листа боксеру Олександру Усику. У ньому він звинуватив спортсмена у недостатньому патріотизмі. Із Купрія після цього поглузували пранкери. Вони зателефонували політику та представились Усиком. У розмові з псевдобоксером кандидат у президенти пообіцяв закрити питання і не критикувати Усика. Він також попросив спортсмена, щоб той закликав свою "команду" не лити бруду на Купрія.

Окрім цього, у вересні 2019 року НАБУ відкрило провадження щодо незаконного збагачення Віталія Купрія. Детективи вважають, що нардеп скористався своїм службовим становищем і подав 118 депутатських запитів на користь одного зі своїх колег. За їх інформацією, за кожне таке звернення політик отримував по 5 тисяч доларів.

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Статки кандидата у президенти

У своїй електронній декларації Віталій Купрій вказав, що за 2017 рік разом із сім’єю заробив 4,5 мільйони гривень. Велику частку доходу за цей рік становили кошти від продажу одного з магазинів політика у Кам’янську. За свою роботу в апараті Верховної Ради Купрій отримав 502 тисячі гривень, з них – 249 тисяч становила зарплата та 253 тисячі – компенсації від держави.

Купрій має нерухомість в анексованому Криму. Так, на нього зареєстрована квартира в Ялті площею у 32 квадратних метри. На його дружину Ірину зареєстрована квартира у Кам’янську площею 63 квадратних метри.



Віталій Купрій

Також він є власником квартири у Грузії за 1,1 мільйона гривень, яку придбав у 2016 році.

У Києві кандидат у президенти орендує приміщення площею 131 квадратний метр.

Купрій є власником автомобіля бізнес-класу Chrysler 300C 2005 року випуску. Крім того у своїй декларації він вказав автомобіль Chrysler Town & Country, Renault Logan і спортивний мотоцикл Kawasaki ZX600E.

Також у 2017 році кандидат у президенти придбав 14-метрову яхту Bavaria 44 за 890 тисяч гривень.

Програма кандидата у президенти

У разі перемоги на президентських виборах Віталій Купрій обіцяє провести конституційну реформу влади. Згідно з нею у президента не буде виконавчої, законодавчої чи судової гілки влади. Також він пропонує зменшити строки повноважень гаранта і нардепів до 4 років.

Щодо парламентарів Купрій пропонує припиняти повноваження нардепів, які без поважних причин не відвідали понад 10% засідань.

Також у передвиборчій програмі Купрій обіцяє повністю змінити керівний склад правоохоронних і суддівських органів та боротися із корупцією.

Перемогу у війні Купрій обіцяє отримати за допомогою механізмів гуманітарного права. Операцію об’єднаних сил він також хоче перейменувати у війну та запровадити на території тимчасово окупованих і прилеглих до них територій воєнний стан.

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Окрім цього, у кріслі президента Купрій збирається провести націоналізацію стратегічних державних підприємств, ліквідувати "Нафтогаз України" і дозволити підприємствам укладати прямі угоди із постачальником газу. Це, на його думку, знизить ціну на газ.

У програмі кандидата вказане також вжиття заходів для енергетичної незалежності: від’єднання від енергетичної системи з РФ, виготовлення в Україні пального для атомних електростанцій, тощо.

Купрій пропонує створити ефективну накопичувальну систему у пенсійній сфері. З її допомогою молодь зможе знати, скільки коштів є на їхніх пенсійних рахунках та, на який відсоток вони збільшуються щорічно.