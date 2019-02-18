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      Хто такий Віталій Купрій: біографія кандидата у президенти

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      Віталій Купрій: біографія кандидата у президенти 2019
      Віталій Купрій / фото з відкритих джерел

      Самовисуванець Віталій Купрій подав документи до ЦВК 10 січня. Центрвиборчком зареєстрував його одним із 44 претендентів на пост глави держави. 24 канал пропонує вам ознайомитись із короткою біографією кандидата у президенти.

      Біографія Віталія Купрія

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      Віталій Купрій народився 20 серпня 1973 року у місті Кам’янському (до декомунізації – Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області.

      Освіту він здобував аж у 5 вищих навчальних закладах. Так, спочатку, у 1995 році, Купрій закінчив Дніпропетровський університет за фахом економіст.

      З 1997 по 1998 рік він навчався у коледжі при Національній гірничій академії за спеціальністю "перекладач англійської мови".

      Вже у 2002 році Купрій здобув диплом магістра ділового адміністрування в Австралійському університеті імені Маккворі.

      Після майже 10-річної перерви він повертається до навчання у МАУП, де здобуває освіту фахівця у галузі права. У 2012 – 2013 роках політик навчався в Інституті політичної освіти Києва для підвищення кваліфікації депутата та отримання досвіду державного управління країн ЄС.

      З 2016 по 2018 роки – навчався в аспірантурі Інституту законодавства Верховної Ради України.

      Сім’я і захоплення кандидата у президенти

      Віталій Купрій – одружений, разом із дружиною Іриною виховують доньку Катерину, синів Остапа і Максима.


      Віталій Купрій із дружиною

      Кандидат у президенти захоплюється філософією і психологією, написав книгу під назвою "Зло, которое правит миром, или Путь к счастью". Купрій також активно займається спортом, зокрема, – вітрильним яхтингом. Є кандидатом у майстри спорту із паверліфтингу.

      Кар’єра кандидата

      У 90-тих Віталій Купрій активно займався підприємницькою діяльністю. Так, у 18-річному віці, в 1991 році, він стає засновником і директором малого підприємства "ОБСБЕНД" та майже 4 роки займається торгівлею оргтехнікою, одягом і відеоапаратурою.

      Згодом Купрій зайнявся імпортом товарів із Туреччини, цьому він присвятив 10 років свого життя. Він починав із торгівлі верхнім одягом на ринках Дніпропетровська і Кам’янського, вже через рік роботи на нього працювали близько 20 робітників. Проте цей бізнес привернув увагу рекетирів. В результаті на Купрія та членів його родини було здійснено декілька нападів.

      Хто такий Віталій Купрій: дивіться відео

      У 1997 році майбутній кандидат у президенти разом зі своєю родиною купує магазин в центрі рідного міста, де організовує продаж ділових чоловічих костюмів і жіночого одягу. Проте вже у 2004 році магазин здають в оренду, а Купрій починає займатися бізнесом, пов’язаним із нерухомістю та зовнішньою рекламою.

      До речі, Купрій також пробує себе у журналістиці. На телеканалі ZIK він досі веде свою антикорупційну програму під назвою "Громадська прокуратура".

      Політична кар’єра кандидата

      Торувати шлях у політиці Купрій починає у 2004 році. Тоді він працював на виборчих кампаніях "Нашої України" у столиці. Проте вже у 2006 році Купрій розчаровується у Вікторі Ющенку і повертається до рідного Кам’янська. Там очолює громадську організацію "Всеукраїнське об’єднання правників "Маємо право!"


      Купрій досі веде програму на одному із українських телеканалів

      У 2008 році бере участь у виборах міського голови Кам’янська, проте посідає друге місце. Вже через два роки, у 2010, Купрія обирають депутатом міськради від партії В’ячеслава Кириленка "За Україну!".

      У 2012 році політик шляхом самовисування балотувався до Верховної Ради по округу №30, до якого входить Кам’янське. До парламенту пройти він так і не зумів, отримавши результат у 10,8% голосів.

      З 2012 по 2014 роки був членом Всеукраїнського об’єднання "Свобода".

      У 2014 році Купрій був радником з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського.

      Вже у листопаді 2014 року політик проходить до українського парламенту за підтримки "Блоку Петра Порошенка". Після складання присяги у Раді він вступає у фракцію БПП.

      Проте у березні 2015 року Купрій виходить із цієї фракції, звинувачуючи президента Порошенка у "дестабілізації влади Дніпропетровської області".

      З 2015 по 2018 рік – політик був членом "УКРОПу". Із партії він виходить із наміром створити власну політичну силу і брати участь у президентських виборах.


      Кандидат у президенти захоплюється вітрильним спортом

      Скандали, пов’язані із політиком

      Попри активне ведення бізнесу вкінці 90-тих та на початку нульових, підприємницька діяльність Купрія ніде не була офіційно зареєстрована до 2006 року.

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      Також серед "плям" у біографії Купрія – "земельні махінації". У 2012 році влада Кам'янського судилася з ним за несплату оренди за землю під його магазином.

      Купрій неодноразово повідомляв про замахи на своє життя. Так, у листопаді 2011 року двоє невідомих молодиків спортивної статури зіштовхнули його в бетонну яму глибиною до 4 метрів. Від удару політик отримав численні переломи, струс мозку та садна. Інший випадок, за словами самого кандидата у президенти, трапився відразу через кілька місяців після його одужання. Невідомий чоловік начебто напав на нього та намагався проломити голову молотком, Купрій вибив зброю з рук нападника, проте той встиг утекти.

      Обидва ці випадки Купрій пов’язує зі своєю правозахисною діяльністю і вважає, що замовником виступала "Партія регіонів".

      Кандидат у президенти встиг вляпатися також у гомофобний скандал. На своїй Facebook-сторінці він оприлюднив фото двох чоловіків, які тримаються за руки та гуляють Хрещатиком. Цей знімок він підписав фразою: "Ну, не розумію я таких речей. Може, батьки не тому вчили". Цей допис прокоментували близько півтисячі разів, політика звинуватили у гомофобних поглядах. Попри це Купрій так і не видалив цей запис зі своєї сторінки у соцмережі.

      Також Купрій "прославився" тим, що написав листа боксеру Олександру Усику. У ньому він звинуватив спортсмена у недостатньому патріотизмі. Із Купрія після цього поглузували пранкери. Вони зателефонували політику та представились Усиком. У розмові з псевдобоксером кандидат у президенти пообіцяв закрити питання і не критикувати Усика. Він також попросив спортсмена, щоб той закликав свою "команду" не лити бруду на Купрія.

      Окрім цього, у вересні 2019 року НАБУ відкрило провадження щодо незаконного збагачення Віталія Купрія. Детективи вважають, що нардеп скористався своїм службовим становищем і подав 118 депутатських запитів на користь одного зі своїх колег. За їх інформацією, за кожне таке звернення політик отримував по 5 тисяч доларів.

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      Статки кандидата у президенти

      У своїй електронній декларації Віталій Купрій вказав, що за 2017 рік разом із сім’єю заробив 4,5 мільйони гривень. Велику частку доходу за цей рік становили кошти від продажу одного з магазинів політика у Кам’янську. За свою роботу в апараті Верховної Ради Купрій отримав 502 тисячі гривень, з них – 249 тисяч становила зарплата та 253 тисячі – компенсації від держави.

      Купрій має нерухомість в анексованому Криму. Так, на нього зареєстрована квартира в Ялті площею у 32 квадратних метри. На його дружину Ірину зареєстрована квартира у Кам’янську площею 63 квадратних метри.


      Віталій Купрій

      Також він є власником квартири у Грузії за 1,1 мільйона гривень, яку придбав у 2016 році.

      У Києві кандидат у президенти орендує приміщення площею 131 квадратний метр.

      Купрій є власником автомобіля бізнес-класу Chrysler 300C 2005 року випуску. Крім того у своїй декларації він вказав автомобіль Chrysler Town & Country, Renault Logan і спортивний мотоцикл Kawasaki ZX600E.

      Також у 2017 році кандидат у президенти придбав 14-метрову яхту Bavaria 44 за 890 тисяч гривень.

      Програма кандидата у президенти

      У разі перемоги на президентських виборах Віталій Купрій обіцяє провести конституційну реформу влади. Згідно з нею у президента не буде виконавчої, законодавчої чи судової гілки влади. Також він пропонує зменшити строки повноважень гаранта і нардепів до 4 років.

      Щодо парламентарів Купрій пропонує припиняти повноваження нардепів, які без поважних причин не відвідали понад 10% засідань.

      Також у передвиборчій програмі Купрій обіцяє повністю змінити керівний склад правоохоронних і суддівських органів та боротися із корупцією.

      Перемогу у війні Купрій обіцяє отримати за допомогою механізмів гуманітарного права. Операцію об’єднаних сил він також хоче перейменувати у війну та запровадити на території тимчасово окупованих і прилеглих до них територій воєнний стан.

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      Окрім цього, у кріслі президента Купрій збирається провести націоналізацію стратегічних державних підприємств, ліквідувати "Нафтогаз України" і дозволити підприємствам укладати прямі угоди із постачальником газу. Це, на його думку, знизить ціну на газ.

      У програмі кандидата вказане також вжиття заходів для енергетичної незалежності: від’єднання від енергетичної системи з РФ, виготовлення в Україні пального для атомних електростанцій, тощо.

      Купрій пропонує створити ефективну накопичувальну систему у пенсійній сфері. З її допомогою молодь зможе знати, скільки коштів є на їхніх пенсійних рахунках та, на який відсоток вони збільшуються щорічно.

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      Теги: Публікації Президентські вибори 2019 Новини політики Новини України Статті Віталій Купрій Кандидати в президенти
      Джерело: 24 Канал
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