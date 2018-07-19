Кандидат у президенти: топ-факти про Віталія Купрія

У списку претендентів на пост глави держави поповнення: 16 липня Віталій Купрій, колишній "укропівець", заявив про свій намір позмагатися за президентське крісло у березні 2019 року. 24 канал розповідає ключові факти з біографії новоспеченого кандидата.

Крайнім місцем "політичної прописки" Віталія Купрія була партія "УКРОП", з якої народний депутат вирішив вийти у зв'язку з амбітною метою – стати президентом. До цього, за словами самого політика, його спонукало "спілкування з тисячами пересічних українців".

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Вони (українці – "24") хочуть бачити на головній посаді держави незалежного молодого політика, який незаплямований у корупційних скандалах і здатний забезпечити справедливість. Я готовий взяти на себе відповідальність за зміни в країні, щоб суттєво покращити якість життя людей вже в найближчий час,

– запевнив Купрій у себе на Facebook 16 липня.

То чи дійсно його репутація "незаплямована" та як народний обранець потрапив у політику – читайте в матеріалі.

Підприємець

44-річний Купрій родом із Кам'янського, де і почався його шлях до влади. Вищу освіту здобував в Україні та за кордоном. У 1995 році закінчив Дніпропетровський університет за фахом економіст. Купрій також має диплом магістра ділового адміністрування Австралійського університету ім. Макворі.

У 18 років в рідному місті він започаткував невеликий бізнес. Спочатку торгував одягом, оргтехнікою, відеоапаратурою на ринках Кам'янського, а у 1997 році його сім'я відкрила магазин одягу у Дніпропетровську. У 2004 Купрій вирішив зайнятися бізнесом у сфері нерухомості та зовнішньої реклами. Між іншим, до 2006 року підприємницька діяльність Купрія ніде не була офіційно зареєстрована.

Політик

Із підприємництва Купрій "перемикнувся" на політику. У березні 2008 року посів друге місце на позачергових виборах мера Кам'янського (тоді – Дніпродзержинська). Через два роки його обрали депутатом Кам'янської міськради. На своїй малій батьківщині Купрій займався і правозахисною діяльністю – керував громадською організацією "Всеукраїнське об'єднання правників "Маємо Право!".

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У 2013 році взяв участь у Євромайдані: був черговим комендантом КМДА та головою юридичної служби. Революційна хвиля винесла його у "велику політику". У 2014 році Купрій стає радником тодішнього голови Дніпропетровської ОДА Ігоря Коломойського з питань правоохоронних органів і боротьби зі злочинністю, паралельно консультуючи міністра екології України з питань боротьби з корупцією.

Восени цього ж року проходить у Верховну Раду по мажоритарному округу від президентської партії БПП. Проте, його не можна назвати прихильником цієї політсили. Натомість факти свідчать про відданість Купрія Коломойському. Так, 25 березня 2015 року Порошенко зняв олігарха з поста губернатора. Після цього Купрій заявив про вихід із БПП, звинувативши Президента у "дестабілізації політичної ситуації" у країні. Відтоді політик не припиняє критикувати чинного главу держави. Деякі джерела пов'язують Купрія ще й з Юлією Тимошенко.

Серед "плям" у біографії Купрія – "земельні махінації". У 2012 році влада Кам'янського судилася з ним за несплату оренди за землю під його магазином. Окрім того, як уже зазначалося вище, політик протягом 9 років займався незареєстрованим бізнесом.

У своїй електронній декларації Купрій вказав, що є власником двох квартир і дачі в Україні, а також апартаментів у Грузії. Із транспортних засобів у нардепа – три автівки, мотоцикл та яхта. На ім'я Купрія також зареєстровані два магазини.

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Хто такий Віталій Купрій: дивіться відео