Кандидат в президенты: топ-факты о Виталии Куприе

В списке претендентов на пост главы государства пополнение: 16 июля Виталий Куприй, бывший "укроповец", заявил о своем намерении побороться за президентское кресло в марте 2019 года. 24 канал рассказывает ключевые факты из биографии новоиспеченного кандидата.

Последним местом "политической прописки" Виталия Куприя была партия "УКРОП", с которой народный депутат решил выйти в связи с амбициозной целью – стать президентом. К этому, по словам самого политика, его побудило "общение с тысячами рядовых украинцев".

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Они (украинцы – "24") хотят видеть на главной должности государства независимого молодого политика, чистого в коррупционных скандалах и способного обеспечить справедливость. Я готов взять на себя ответственность за изменения в стране, чтобы существенно улучшить качество жизни людей уже в ближайшее время,

– заверил Куприй у себя на Facebook 16 июля.

То действительно ли его репутация "чистая" и как народный избранник попал в политику – читайте в материале.

Предприниматель

44-летний Куприй родом из Каменского, где и начался его путь к власти. Высшее образование получил в Украине и за рубежом. В 1995 году окончил Днепропетровский университет по специальности экономист. Куприй также имеет диплом магистра делового администрирования Австралийского университета им. Маквори.

В 18 лет в родном городе он начал небольшой бизнес. Сначала торговал одеждой, оргтехникой, видеоапаратурой на рынках Каменского, а в 1997 году его семья открыла магазин одежды в Днепропетровске. В 2004 Куприй решил заняться бизнесом в сфере недвижимости и наружной рекламы. Между прочим, до 2006 года предпринимательская деятельность Куприя нигде не была официально зарегистрирована.

Политик

С предпринимательства Куприй "переключился" на политику. В марте 2008 года занял второе место на внеочередных выборах мэра Каменского (тогда – Днепродзержинска). Через два года его избрали депутатом Каменского горсовета. На своей малой родине Куприй занимался и правозащитной деятельностью – руководил общественной организацией "Всеукраинское объединение юристов "Есть Право!".

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В 2013 году принял участие в Евромайдане: был дежурным комендантом КГГА и председателем юридической службы. Революционная волна вынесла его в "большую политику". В 2014 году Куприй становится советником тогдашнего председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского по вопросам правоохранительных органов и борьбы с преступностью, параллельно консультируя министра экологии Украины по вопросам борьбы с коррупцией.

Осенью этого же года проходит в Верховную Раду по мажоритарному округу от президентской партии БПП. Однако, его нельзя назвать сторонником этой политсилы. Зато факты свидетельствуют о преданности Куприя Коломойскому. Так, 25 марта 2015 года Порошенко снял олигарха с поста губернатора. После этого Куприй заявил о выходе из БПП, обвинив президента в "дестабилизации политической ситуации" в стране. С тех пор политик не прекращает критиковать действующего главу государства. Некоторые источники связывают Куприя еще и с Юлией Тимошенко.

Среди "пятен" в биографии Куприя – "земельные махинации". В 2012 году власти Каменского судились с ним за неуплату аренды за землю под его магазином. Кроме того, как уже отмечалось выше, политик в течение 9 лет занимался незарегистрированным бизнесом.

В своей электронной декларации Куприй указал, что является владельцем двух квартир и дачи в Украине, а также апартаментов в Грузии. Из транспортных средств у нардепа – три автомобиля, мотоцикл и яхта. На имя Куприя также зарегистрированы два магазина.

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Кто такой Виталий Куприй: смотрите видео