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      Гройсман идет на выборы в Раду: что известно о его партии

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      Владимир Гройсман раскрыл некоторые детали своей новой партии
      Владимир Гройсман раскрыл некоторые детали своей новой партии / 24 канал

      Премьер-министр Владимир Гройсман пока немногословен относительно своей партии, с которой собирается идти на парламентские выборы 2019 года. По его словам, формат, фамилии и идеологию политсилы он объявит позже. Сама же информация о создании партии Гройсмана может появиться в июле.

      В середине апреля действующий украинский премьер Владимир Гройсман объявил, что все же пойдет на парламентские выборы, и для этого планирует сформировать собственную политическую партию.

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      Как рассказал Гройсман в эфире "Радио НВ", он пойдет на выборы с теми идеями и мыслями, которые есть, для того, чтобы в следующей каденции быть более эффективным.

      "Считаю, что из-за прямых выборов в парламент, буду иметь больший общественный мандат, если люди меня поддерживают. Моя задача в том будет, чтобы завершать обеспечивать то, что людям важно", – подчеркнул политик.

      Действующий премьер так и не сказал, с какой именно партией будет идти на выборы. По его словам, формат политсилы еще не определен, а когда это произойдет, то обязательно об этом сообщит. Кроме того, он не назвал никаких фамилий, которые будут в команде.

      Когда решим все организационные вопросы, сообщим, где располагается штаб, кто его возглавляет, кто входит, какую идеологию имеет политсила и какие задачи перед ней стоят. Я бы хотел, чтобы это была достаточно качественная с точки зрения профессионализма и способности политическая сила. На самом деле могу сказать, что сейчас ищу людей, которые могли бы быть достаточно результативными. Также хотел бы быть касательным к созданию классической центристской политической партии, которая была бы создана не под выборы, а которая бы была достаточно организованной структурой с определенной идеологии с объединением качественных и профессиональных людей, которые могут не просто разговаривать,
      – говорит глава Кабмина.

      Пока точно известно, что Гройсман не пойдет на выборы с "Винницкой европейской стратегией", к которой имеет непосредственное отношение.

      "Это региональная партия. Мы ее создали перед местными выборами 2015 года и она участвовала в выборах в горсовет Винницы. У нас и у меня лично очень классная команда в Виннице, которая с точки зрения профессиональных качеств является одной из лучших. Тогда перед местными выборами мы решили, что не можем на полпути остановиться и оставить все те наработки, которые были в Виннице, и бросить их в угоду каким-то популистским политсилам. Для этого была создана "Винницкая европейская стратегия", которая объединила всю мою команду в Виннице", – объяснил политик.

      Об объединении с кем-то, Гройсман рассказал, что у него проходят консультации и обсуждения со многими людьми, в частности с Арсением Яценюком.

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      "Считаю, есть много вещей, которые мы можем сделать, объединившись", – утверждает премьер.

      Что касается даты, когда будет объявлено о создании партии Гройсмана, то это произойдет в июле, когда начинается предвыборная компания, или даже раньше.

      К слову, большинство экспертов и СМИ сейчас объединяют с Гройсманом общественное объединение "Украинская стратегия" и говорят, что на его базе будет создана новая партия. Судя по сайту политсилы, его учредителями являются нардеп Вадим Денисенко, министр Кабинета министров Александр Саенко и общественный активист Евгений Золотарев. На ресурсе в основном говорится о достижениях Гройсмана на должностях городского главы Винницы и премьер-министра Украины.

      Ранее Владимир Гройсман заявлял, что он никоим образом не собирается уходить в отставку с поста премьер-министра до выборов в Верховную Раду.

      Что известно о парламентских выборах 2019 года?​
      Выборы в Верховную Раду 9 созыва запланированы на 27 октября. В этот день избиратели будут голосовать в общегосударственном округе (за политические партии) и в одномандатных округах (за кандидатов-мажоритарщиков).

      Избирательный процесс стартует 29 июля – именно с этой даты начинается выдвижение в нардепы: либо партии будут выбирать своих представителей в парламент, либо некоторые политики будут самовыдвигаться. Завершится выдвижение кандидатов 9 августа. Претенденты на депутатские мандаты должны будут подать документы в ЦИК для регистрации не позднее чем 13 августа. А завершит комиссия регистрацию кандидатов 18 августа.

      Окончательные результаты выборов Центризбирком должен обнародовать не позднее чем 16 ноября. 6 декабря ЦИК должна официально зарегистрировать избранных парламентариев и выдать им удостоверения. Первая же сессия новоизбранного парламента должна пройти до 16 декабря включительно. Перед ее открытием нардепы должны принести присягу, после чего они официально вступят в свои законные полномочия.

      Какие данные последних соцопросов относительно парламентских выборов?​Согласно исследованию, проведенному Киевским международным институтом социологии с 9 по 14 апреля, среди тех избирателей, которые уже определились с выбором и планируют прийти на выборы, проценты распределяются так: "Слуга народа" – 25,9%. "Оппозиционная платформа – "За Жизнь" – 15,7%. Блок Петра Порошенко "Солидарность" – 13,9%. ВО "Батькивщина" – 12,1%. "Гражданская позиция"– 5,1%. "Сила и Честь" – 5%. Еще две партии близки к проходному барьеру: Радикальная партия Олега Ляшко (4,8%) и ВО "Свобода" (4,6%). За условный "Блок Святослава Вакарчука" готовы проголосовать 1,5% избирателей.

      парламентські вибори вакарчук зеленський
      Какие партии могут пройти в Раду: инфографика 24 канала

      как разворачиваются события вокруг парламентских выборов-2019:
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      Теги: Новости Украины Новости политики Парламентские выборы 2019 Владимир Гройсман
      Источник: 24 канал
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