Из правительства в парламент: с кем Гройсман пойдет на выборы

Премьер-министр никогда не скрывал своего желания оставаться в большой политике. Правда, вероятнее всего, правительство уйдет в отставку уже после парламентских выборов. О политических карьерных перспективах Владимира Борисовича журналистка 24 канала поговорила с политическими экспертами.

Все на выборы!

В эфире одного из телеканалов Владимир Гройсман заявил о готовности к выборам.

"Никогда не скрывал, что буду участвовать в парламентской кампании. Считаю, что еще очень многое нужно сделать. Для этого нужно умное большинство, умная коалиция в парламенте, образца 2019 года. Тогда Украина будет сильной и будет развиваться", – сказал премьер-министр.

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Комментируя слова премьер-министра, директор Школы ответственной политики Андрей Юсов отмечает, что Владимир Борисович осторожно сказал, что идет в Раду, а как и с кем – не уточнил, пока.

Очевидно, что к выборам никакой конкретики мы не увидим. Сразу после их завершения начнется переговорный процесс, тогда озвучат названия, программы и, возможно, даже сроки парламентской кампании. Премьер-министр говорил, что их главная задача – обеспечить честные выборы, нормальный переход власти, собственно, после выполнения этой функции начнутся активные переговорные процессы,

– добавляет Юсов.

Для того, чтобы оставаться в большой политике, ему нужно зайти в Раду, желательно со своей фракцией.



Основная задача Владимира Гройсмана – завести в парламент свою фракцию

Понятно, что после переизбрания нового парламента Владимир Гройсман не останется премьер-министром. Сейчас он пытается играть свою игру, достаточно грамотно это делает: выглядит островком спокойствия и стабильности на фоне борьбы между кандидатами,

– уверен политтехнолог Тарас Загородний.

Стабильность и опытность

Владимир Гройсман превращается в одного из ключевых игроков украинской политики, особенно после возможной победы Владимира Зеленского.

По мнению экспертов, на фоне нового и неопытного президента, если выборы выиграет Зеленский, Гройсман будет отличаться компетентностью. Поэтому новый президент на первом этапе будет более зависимым именно от премьер-министра.

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Соответственно, стартовать с предвыборной парламентской кампанией ему будет выгодно. Правда, в каком формате Владимир Гройсман пойдет на выборы – большой вопрос.

Чем позже состоятся выборы, тем больше шансов на изменение конфигурации. В таком случае для новой политической силы премьер-министра лучше, чтобы выборы состоялись не досрочно, а планово – в октябре. Время необходимо для раскрутки нового бренда. Если это будут досрочные парламентские выборы и экспресс избирательная кампания, тогда новым проектам будет трудно. Придется поработать за преодоление минимального проходного барьера,

– убежден Андрей Юсов.

Гройсман является локомотивом децентрализации и имеет хорошие отношения с руководителями местных общин, возможно, новый проект будет опираться в определенной степени на местное самоуправление и истории успеха децентрализации. По сравнению с другими реформами эта признается правильной и весьма успешной.



Владимир Гройсман может пойти на парламентскую кампанию с Петром Порошенко

Амбиции у него есть, так же как и успешный пример на местном уровне – партия "Винницкая европейская стратегия". Очевидно, что при формировании команды речь будет идти о кооперации: кто-то из чиновников, представители действующего депутатского большинства, возможно, это будет часть фракции "Народный фронт". Это будет ясно уже в ближайшее время,

– добавляет Юсов.

В то же время, многое будет зависеть от результата президентской кампании Петра Порошенко. Если он наберет 25-30% – это будет хорошая заявка на прохождение в парламент, тогда они могут скооперироваться и пойти в Раду вместе.

Уйти с Банковой, но не из политики

Тарас Загородний отмечает, что в отличие от выборов 2014 года никто никуда не собирается. Если действующий президент проигрывает президентскую кампанию, он все равно остается достаточно активным фактором политики.

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Порошенко не сдается и никуда бежать не собирается, он боец ​​и это очень работает на электорат. Он может сплотиться на выборах в ВРУ. Поэтому не исключено, что они могут пойти вместе. Пока, условно говоря, голосов в Гройсмана может не хватить, чтобы самому потянуть список в партии, поэтому он может пойти в Раду с Порошенко,

– отмечает Загородний.

Поэтому, вероятнее всего, Владимир Борисович занял выгодную позицию – спокойное ожидание. И уже после официального объявления результатов президентской кампании он будет выбирать, в каком направлении и с кем ему двигаться.