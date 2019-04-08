Угрожают ли Верховной Раде досрочные выборы

Точка зрения определяется местом сидения – этим выражением можно охарактеризовать то, что сейчас происходит в парламенте. Одни депутаты активно ищут выходы на победителя первого тура президентской гонки, другие составляют подковерные планы, как ему навредить. Не приведет ли желание последних к роспуску Верховной Рады, журналистка 24 канала узнавала у экспертов.

Доказать преданность

Конструктивная работа парламента осталась в прошлом: депутаты озабочены выборами и своим будущим. К такому выводу пришел чуть ли не каждый, кто следил за согласительным советом, где планировали сессионную неделю. Собственно, "неприкасаемые" всегда пытались доказать свою преданность тому, кто занимает главную должность на Банковой или имеет хорошие перспективы это сделать.

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Ярким свидетельством этого можно считать заявление о создании депутатского объединения "За Зеленского" от внефракционного депутата Виталия Куприя, которое он сделал на согласительном совете. Депутат мотивировал свой шаг тем, что существует большая угроза фальсификации выборов со стороны действующего президента – Петра Порошенко. И хотя первый вице-спикер Ирина Геращенко пыталась перебить "защитника справедливого волеизъявления" и призывала сесть на место, однако депутат все же высказался.

Что такое межфракционное депутатское объединениеЭто добровольное объединение народных депутатов. О его создании объявляет председательствующий на пленарном заседании Верховной Рады по письменному сообщению руководителя такого объединения. Такие объединения создаются без регистрации, кадрового, материально-технического, информационного, организационного обеспечения их деятельности аппаратом парламента.



Президент имеет право распустить парламент досрочно

В украинском парламенте существует добрая традиция – после президентских выборов пересматривать коалицию. Многие мажоритарщики, а также руководители фракций, формальных и не очень, пойдут в новую администрацию президента и его команды договариваться. Для мажоритарщиков во многом это в принципе стало практикой, поскольку в случае проигрыша количество рычагов влияния у Петра Порошенко существенно уменьшится,

– отмечает директор Школы ответственной политики Андрей Юсов.

Пассивная оппозиция

Конечно, не все депутаты постараются доказать свою преданность новому президенту, если изменения на Банковой все же состоятся. Некоторые откровенно пытаться вставлять палки в колеса и демонстрировать свое пренебрежение.

"В пассивной оппозиции к новоизбранному президенту Зеленскому будет "Оппозиционный блок", точнее его новая ипостась – оппозиционная платформа "За жизнь". Те, кто контролируются Медведчуком, будут противодействовать Зеленскому. В новой конфигурации ярко выражена парламентская оппозиция к президенту Зеленскому – это Медведчук и Порошенко", – добавляет Андрей Юсов.

В дальнейшем все будет зависеть от конкретных действий нового гаранта. Если будет любое посягательство на гуманитарную и культурную плоскости, очевидно, что "Самопомич" и "Народный фронт" и много других депутатов будут противостоять таким действиям новой администрации президента. Зато, если это будут настоящие антикоррупционные инициативы, вполне возможно, что их поддержат даже в БПП. Формально им будет крайне трудно игнорировать подобные инициативы.



Антикоррупционные инициативы поддержат и противники нового президента

На низком старте?

По мнению экспертов, вероятность досрочного роспуска парламента – невысокая. Конечно, в случае выигрыша президентской гонки Владимир Зеленский может попробовать его распустить. Мол, предоставьте список коалиции, докажите, что она существует – иначе запускаем процедуру роспуска Верховной Рады.

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Правда, по мнению политтехнолога Тараса Загороднего, в таком случае появляются много нюансов.

Прежде всего, если парламент не захочет показывать список коалиции – не будет этого делать. Даже если они его не покажут, то это еще ничего не значит. Объявлять о прекращении коалиции должен спикер, который у нас от партии "Народный фронт". Учитывая очень печальные рейтинги этой политсилы, он точно этого делать не будет,

– уверен Тарас Загородний.

Даже если дожмут спикера, чтобы он это сказал, у парламента еще есть время для создания коалиции. Депутаты могут создать любую коалицию, чтобы Зеленский просто от них отстал. Затем начинается избирательная кампания – все, распускать парламент нельзя.

Разнообразный парламент

Сейчас трудно прогнозировать как будет вести себя парламент: будет вставлять палки в колеса новоизбранному гаранту или большинство пойдет на сотрудничество. Ведь Верховная Рада состоит из многих групп, фракций и мажоритарщиков.

Если мы говорим про основных игроков, безусловно, Петр Порошенко будет пытаться сохранять контроль над парламентом, по крайней мере над своей фракцией. Не думаю, что будет стоять вопрос о сохранении большинства, поскольку мы до сих пор не знаем кто входит в него. Поэтому переориентирование "Видродження", "Воли народа" и других таких групп, которые находятся в серой зоне, вполне возможно,

– отмечает Андрей Юсов.

По мнению эксперта Игорь Коломойский имеет прекрасные взаимоотношения с половиной украинских парламентариев, особенно с руководителями различных групп.



Большинство нардепов будут пытаться "найти выходы" на избранного президента

"Юлия Тимошенко не будет противодействовать новому президенту в случае, если это будет Владимир Зеленский, это же можно сказать и про "Самопомич". Кроме того, большое влияние на "Народный фронт" есть у Арсена Авакова. Как он поведет себя в этой ситуации – трудно прогнозировать. Вряд ли пойдет в какую-то жесткую оппозицию к Владимиру Зеленскому, вероятнее всего, попытается договариваться", – рассказывает Юсов.

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Таким образом, можно прогнозировать, что народные избранники постепенно начнут, как говорят, "переобуваться" на ходу, клянясь в вечном почете и уважении уже новому гаранту. Если он, конечно, будет новым.