Чи загрожують Верховній Раді дочасні вибори

Точка зору визначається місцем сидіння – цим прислів’ям можна охарактеризувати те, що наразі відбувається в парламенті. Одні депутати активно шукають виходи на переможця першого туру президентських перегонів, інші складають підкилимні плани, як йому нашкодити. Чи не призведе бажання останніх до розпуску Верховної Ради, журналістка 24 каналу дізнавалась у експертів.

Довести відданість

Конструктивна робота парламенту залишилась в минулому: депутати переймаються виборами і своїм майбутнім. Такого висновку дійшов мало не кожен, хто слідкував за погоджувальною радою, де планували сесійний тиждень. Власне, "недоторкані" завжди намагались довести свою відданість тому, хто обіймає головну посаду на Банковій чи має хороші перспективи це зробити.

Читайте також: Вибори 2019: яка вірогідність перенесення другого туру

Яскравим свідченням цього можна вважати заяву про створення депутатського об’єднання "За Зеленського" від позафракційного депутата Віталія Купрія, яку він зробив на погоджувальній раді. Депутат мотивував свій крок тим, що існує велика загроза фальшування виборів з боку діючого гаранта – Петра Порошенка. І хоч перший віце-спікер Ірина Геращенко намагалась перебити "захисника справедливого волевиявлення" та закликала сісти на місце, проте депутат все ж висловився.

Що таке міжфракційне депутатське об’єднанняЦе добровільне об’єднання народних депутатів. Про його створення оголошує головуючий на пленарному засіданні Верховної Ради за письмовим повідомленням керівника такого об’єднання. Такі об’єднання створюються без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності апаратом парламенту.



Президент має право розпустити парламент дочасно

В українському парламенті існує добра традиція – після президентських виборів переглядати коаліцію. Багато мажоритарників, а також керівників фракцій, формальних і не дуже, підуть до нової адміністрації президента і його команди домовлятись. Для мажоритарників багато в чому це в принципі стало практикою, оскільки у випадку програшу важелів впливу у Петра Порошенка суттєво поменшає,

– зазначає директор Школи відповідальної політики Андрій Юсов.

Пасивна опозиція

Звісно, не всі депутати намагатимуться довести свою відданість новому президенту, якщо зміни на Банковій все ж відбудуться. Дехто відверто намагатиметься встромляти палиці в колеса і демонструвати свою зневагу.

"В пасивній опозиції до новообраного президента Зеленського буде "Опозиційний блок", точніше його нова іпостась – опозиційна платформа "За життя". Ті, хто контролюється Медведчуком, протидіятимуть Зеленському. У новій конфігурації яскраво виражена парламентська опозиція до президента Зеленського – це Медведчук та Порошенко", – додає Андрій Юсов.

В подальшому все залежатиме від конкретних дій нового гаранта. Якщо буде будь-яке зазіхання на гуманітарну та культурну площини, очевидно, що "Самопоміч" і "Народний фронт" та багато інших депутатів протидіятимуть таким діям нової адміністрації президента. Натомість, якщо це будуть справжні антикорупційні ініціативи, цілком можливо, що їх підтримають навіть в БПП. Формально їм буде вкрай важко ігнорувати подібні ініціативи.



Антикорупційні ініціативи підтримають й противники нового президента

На низькому старті?

На думку експертів, вірогідність дочасного розпуску парламенту – невисока. Звісно, у випадку виграшу президентських перегонів Володимир Зеленський може спробувати його розпустити. Мовляв, надайте список коаліції, доведіть, що вона існує – інакше запускаємо процедуру розпуску Верховної Ради.

Читайте також: Від президента до парламенту: якою буде нова Верховна Рада?

Щоправда, на думку політтехнолога Тараса Загороднього, у такому випадку з’являється багато нюансів.

Передовсім, якщо парламент не захоче показувати список коаліції – не робитиме цього. Навіть якщо вони його не покажуть, то це ще нічого не означає. Оголошувати про припинення коаліції повинен спікер, який у нас від партії "Народний фронт". Враховуючи дуже сумні рейтинги цієї політсили, він точно цього не робитиме,

– впевнений Тарас Загородній.

Навіть якщо дотиснуть спікера аби він це сказав, у парламенту ще є час для створення коаліції. Депутати можуть створити будь-яку коаліцію, щоб Зеленський просто від них відчепився. Потім починається виборча кампанія – все, розпускати парламент не можна.

Різноманітний парламент

Наразі важко прогнозувати як поводитиметься парламент: встромлятиме палиці в колеса новообраному гаранту чи більшість піде на співпрацю. Адже Верховна Рада складається з багатьох груп, фракцій та мажоритарщиків.

Якщо ми говоримо про основних гравців, безумовно, Петро Порошенко намагатиметься зберігати контроль над парламентом, принаймні над своєю фракцією. Не думаю, що стоятиме питання про збереження більшості, оскільки ми досі не знаємо хто входить до неї. Тому переорієнтування "Відродження", "Волі народу" та інших таких груп, які перебувають в сірій зоні, цілком можливе,

– зазначає Андрій Юсов.

На думку експерта Ігор Коломойський має прекрасні взаємовідносини з половиною українських парламентарів, особливо керівниками різноманітних груп.



Більшість нардепів намагатимуться "знайти виходи" на новобраного президента

Юлія Тимошенко не буде протидіяти новому президенту у разі якщо це буде Володимир Зеленський, це ж можна сказати і про "Самопоміч". Окрім того, великий вплив на "Народний фронт" є у Арсена Авакова. Як він поведе себе в цій ситуації – важко прогнозувати. Навряд чи піде в якусь жорстку опозицію до Володимира Зеленського, вірогідніше за все, спробує домовлятись, – розповідає Юсов.

Читайте також: Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати

Таким чином можна прогнозувати, що народні обранці поступово почнуть, як кажуть, "перезуватись" на ходу, клянучись у вічній шані та повазі вже новому гаранту. Якщо він, звісно, буде новим.