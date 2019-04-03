Від президента до парламенту: якою буде нова Верховна Рада?

По завершенню президентської кампанії фактично стартують вибори до Верховної Ради. Новий парламент українці повинні обирати в жовтні 2019 року. Якою буде конфігурація наступної Верховної Ради і коаліції, – в матеріалі 24 каналу.

Президент не зможе сформувати коаліцію "під себе"

Як вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, той, хто виграє президентські вибори – Зеленський або Порошенко – з високою ймовірністю програє парламентські. І не матиме контролю над Верховною Радою.

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Результат партії нового президента на виборах до Верховної Ради буде істотно нижче, ніж на президентських виборах. За півроку до парламентських виборів ситуація в країні, ставлення до переможців президентської кампанії – всіх, хто опинився на перших місцях – сильно зміниться. Буде інша партійна конфігурація. І про нинішні партійні рейтинги можна забути,

– вважає Володимир Фесенко.

На переконання фахівців, новий парламент буде надто строкатим, на відміну від нинішнього. Від правих – до серйозного представництва екс-регіоналів.



Новий парламент буде строкатим і сформувати коаліцію буде складно

"Буде "Опозиційна платформа" з Медведчуком. Пострегіонали, швидше за все, матимуть блокуючий пакет. ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, БПП – всі тягнутимуть у різні сторони, і сформувати коаліцію буде непросто. Багато сил складно уявити в рамках коаліції", – зазначає політолог Петро Олещук.

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За словами Фесенка, почнуться процеси, пов'язані з об'єднанням і поділом політичних сил. З'явиться низка нових політичних партій. На думку Фесенка, партії всіх фаворитів президентських виборів відіграватимуть помітну роль. Водночас розпочнеться ажіотаж навколо кандидата Ігоря Смєшка, за якого проголосувало понад 6% виборців. Він – сенсація першого туру. Людина з невисокою пізнаваністю отримує високий результат. Рейтинг Смєшка дозволяє пройти в парламент, і його партія може бути потенційним учасником коаліції.

Андрій Садовий уже повідомив, що "Об’єднання "Самопоміч" йтиме як самостійна сила. Однак партія планує залишити третину місць з майбутньому списку для позапартійних громадських активістів, незалежних експертів а також потенційних союзників з інших політичних сил.

"Об'єднання "Самопоміч" йде на парламентські вибори. Розробляємо першу в українській історії систему формування переліку кандидатів за відкритими списками. Наші виборці можуть мати багато претензій до фракції "Самопомочі" в парламенті, і з багатьма я солідарний. Але ці хлопці і дівчата не скурвились і робили що могли,

– заявив Андрій Садовий.

При цьому, зауважує Фесенко, будуть спроби створити нову політичну силу з представників демократичної опозиції. Зростуть ставки Садового як можливого лідера. Попит на нове серед українців, підкреслює він, великий.

Яким буде парламент при президентові Зеленському?

На думку політичного експерта Петра Олещука, багато залежить від дій Зеленського. Зараз він має високий рівень підтримки в суспільстві, але його треба закріпити, одразу розпочати парламентську кампанію. Зробити якісь виразні кроки, щоб вони запам’яталися суспільству і знайшли підтримку.

Якщо Зеленський буде впевнено проводити свою лінію, то його політсила має шанси здобути перше місце на виборах і виступити основою для створення коаліції,

– переконаний Петро Олещук.

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Спостерігачі не виключають можливого союзу партії Зеленського з "Батьківщиною", в результаті чого Юлія Тимошенко може знову очолити уряд. На думку Фесенка, до коаліції з "Батьківщиною" і партією "Слуга народу" можуть увійти і нові демократи.

Після завершення президентських виборів українців чекає дві хвилі підвищення ціни на газ. Тимошенко прекрасно цим скористається. Вона лідер хвилі настроїв українців, пов'язаних невдоволенням тарифами. Це дасть Тимошенко шанс на реванш і відродження. На парламентських виборах вона може стати одним з фаворитів,

– зазначає Фесенко.



Юлія Тимошенко може втретє очолити уряд?

Водночас Олещук зауважує: Тимошенко об’єднуватиметься з тим президентом, хто запропонує їй крісло прем’єра. Тоді вона вбачатиме себе головною в державі і ініціюватиме перехід до канцеляризму. Хоча президент у цьому не буде зацікавлений.

Крім того, вважає Олещук, може відбутися відродження "Народного фронту". БПП буде в кризі. Всі розбігатимуться. І "фронтовики" на чолі з Яценком підхоплять цей прапор, позиціонуватимуть себе як останній фронт захисту патріотичних цінностей.

Володимир Фесенко додає: якщо Порошенко програє, то він на виборах до Верховної Ради очолить БПП – щоб зберегти свій електорат і отримати депутатську недоторканність.

Порошенко буде президентом меншості

Експерти вважають, що сформувати коаліцію Порошенку буде дуже важко. Зокрема, зазначає Петро Олещук, нинішньому президенту вже зараз складно знаходити союзників, оскільки він усіх використовує і викидає. Як було з Яценюком, на якого він переклав увесь негатив перших років президентства, до Саакашівілі. Втім, за його словами, шанс на формування своєї коаліції в Порошенка є.

Порошенко спробує зайти до Верховної Ради різними колонами і робитиме ставку на депутатів-мажоритарників. БПП в нинішньому вигляді не буде. Партію переформатують. Може відродитися умовно ліберальний УДАР. Плюс створені проекти радикально-патріотичного спрямування. Приміром, на чолі з Турчиновим. І таким чином можна буде створити коаліцію,

– говорить Олещук.

Політолог зауважує: Порошенку доведеться розпустити і переконфігурувати БПП, щоб максимально підібрати всі можливі голоси. БПП, нагадує Олещук, створили, аби конвертувати високий рейтинг Порошенка-президента в парламент. Зараз вони цього зробити не можуть. Рейтинг БПП нижче, ніж у Порошенка. І ця партія буде гальмом – багато корупційних асоціацій.



Порошенку доведеться розпустити БПП, а от Яценюк може підхопити цей прапор

За словами Володимира Фесенка, БПП може очолити нинішній прем'єр Гройсман. Принаймні, прем'єра примушуватимуть до такого кроку.

При цьому політолог Андрій Вігірінський переконаний: при збереженні нинішньої електоральної тенденції Порошенко, якщо й виграє, не матиме своєї коаліції і буде президентом меншості. Його виграш не відображатиме волю виборців, а буде показником пасивності і апатії українців.