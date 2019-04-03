18:40
3 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Пиня хоче більше грошей. Росіяни можуть побачити туалети лише у космосі
      Вєсті Кремля
      23:07, 2 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, 2 квітня
      Захмарні рахунки: про які махінації "Київтеплоенерго" має знати кожен
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЕЛА

      Від президента до парламенту: якою буде нова Верховна Рада?

      394 Читать новость на русском
      Вибори Верховної Ради 2019 - прогноз якою буде Верховна Рада
      Яким буде парламент при президентові Зеленському або Порошенку? / 24 канал

      По завершенню президентської кампанії фактично стартують вибори до Верховної Ради. Новий парламент українці повинні обирати в жовтні 2019 року. Якою буде конфігурація наступної Верховної Ради і коаліції, – в матеріалі 24 каналу.

      Президент не зможе сформувати коаліцію "під себе"

      Як вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, той, хто виграє президентські вибори – Зеленський або Порошенко – з високою ймовірністю програє парламентські. І не матиме контролю над Верховною Радою.

      Читайте також: Вибори президента України-2019: хто стане наступним президентом

      Результат партії нового президента на виборах до Верховної Ради буде істотно нижче, ніж на президентських виборах. За півроку до парламентських виборів ситуація в країні, ставлення до переможців президентської кампанії – всіх, хто опинився на перших місцях – сильно зміниться. Буде інша партійна конфігурація. І про нинішні партійні рейтинги можна забути,
      – вважає Володимир Фесенко.

      На переконання фахівців, новий парламент буде надто строкатим, на відміну від нинішнього. Від правих – до серйозного представництва екс-регіоналів.

      Верховна рада
      Новий парламент буде строкатим і сформувати коаліцію буде складно

      "Буде "Опозиційна платформа" з Медведчуком. Пострегіонали, швидше за все, матимуть блокуючий пакет. ВО "Батьківщина" Юлії Тимошенко, БПП – всі тягнутимуть у різні сторони, і сформувати коаліцію буде непросто. Багато сил складно уявити в рамках коаліції", – зазначає політолог Петро Олещук.

      Читайте також: Зеленський проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      За словами Фесенка, почнуться процеси, пов'язані з об'єднанням і поділом політичних сил. З'явиться низка нових політичних партій. На думку Фесенка, партії всіх фаворитів президентських виборів відіграватимуть помітну роль. Водночас розпочнеться ажіотаж навколо кандидата Ігоря Смєшка, за якого проголосувало понад 6% виборців. Він – сенсація першого туру. Людина з невисокою пізнаваністю отримує високий результат. Рейтинг Смєшка дозволяє пройти в парламент, і його партія може бути потенційним учасником коаліції.

      Андрій Садовий уже повідомив, що "Об’єднання "Самопоміч" йтиме як самостійна сила. Однак партія планує залишити третину місць з майбутньому списку для позапартійних громадських активістів, незалежних експертів а також потенційних союзників з інших політичних сил.

      "Об'єднання "Самопоміч" йде на парламентські вибори. Розробляємо першу в українській історії систему формування переліку кандидатів за відкритими списками. Наші виборці можуть мати багато претензій до фракції "Самопомочі" в парламенті, і з багатьма я солідарний. Але ці хлопці і дівчата не скурвились і робили що могли,
      – заявив Андрій Садовий.

      При цьому, зауважує Фесенко, будуть спроби створити нову політичну силу з представників демократичної опозиції. Зростуть ставки Садового як можливого лідера. Попит на нове серед українців, підкреслює він, великий.

      Яким буде парламент при президентові Зеленському?

      На думку політичного експерта Петра Олещука, багато залежить від дій Зеленського. Зараз він має високий рівень підтримки в суспільстві, але його треба закріпити, одразу розпочати парламентську кампанію. Зробити якісь виразні кроки, щоб вони запам’яталися суспільству і знайшли підтримку.

      Якщо Зеленський буде впевнено проводити свою лінію, то його політсила має шанси здобути перше місце на виборах і виступити основою для створення коаліції,
      – переконаний Петро Олещук.

      Читайте також: Порошенко проходить у другий тур виборів: хто підтримує кандидата

      Спостерігачі не виключають можливого союзу партії Зеленського з "Батьківщиною", в результаті чого Юлія Тимошенко може знову очолити уряд. На думку Фесенка, до коаліції з "Батьківщиною" і партією "Слуга народу" можуть увійти і нові демократи.

      Після завершення президентських виборів українців чекає дві хвилі підвищення ціни на газ. Тимошенко прекрасно цим скористається. Вона лідер хвилі настроїв українців, пов'язаних невдоволенням тарифами. Це дасть Тимошенко шанс на реванш і відродження. На парламентських виборах вона може стати одним з фаворитів,
      – зазначає Фесенко.

      Зеленський Тимошенко
      Юлія Тимошенко може втретє очолити уряд? 

      Водночас Олещук зауважує: Тимошенко об’єднуватиметься з тим президентом, хто запропонує їй крісло прем’єра. Тоді вона вбачатиме себе головною в державі і ініціюватиме перехід до канцеляризму. Хоча президент у цьому не буде зацікавлений.

      Крім того, вважає Олещук, може відбутися відродження "Народного фронту". БПП буде в кризі. Всі розбігатимуться. І "фронтовики" на чолі з Яценком підхоплять цей прапор, позиціонуватимуть себе як останній фронт захисту патріотичних цінностей.

      Володимир Фесенко додає: якщо Порошенко програє, то він на виборах до Верховної Ради очолить БПП – щоб зберегти свій електорат і отримати депутатську недоторканність.

      Порошенко буде президентом меншості

      Експерти вважають, що сформувати коаліцію Порошенку буде дуже важко. Зокрема, зазначає Петро Олещук, нинішньому президенту вже зараз складно знаходити союзників, оскільки він усіх використовує і викидає. Як було з Яценюком, на якого він переклав увесь негатив перших років президентства, до Саакашівілі. Втім, за його словами, шанс на формування своєї коаліції в Порошенка є.

      Порошенко спробує зайти до Верховної Ради різними колонами і робитиме ставку на депутатів-мажоритарників. БПП в нинішньому вигляді не буде. Партію переформатують. Може відродитися умовно ліберальний УДАР. Плюс створені проекти радикально-патріотичного спрямування. Приміром, на чолі з Турчиновим. І таким чином можна буде створити коаліцію,
      – говорить Олещук.

      Політолог зауважує: Порошенку доведеться розпустити і переконфігурувати БПП, щоб максимально підібрати всі можливі голоси. БПП, нагадує Олещук, створили, аби конвертувати високий рейтинг Порошенка-президента в парламент. Зараз вони цього зробити не можуть. Рейтинг БПП нижче, ніж у Порошенка. І ця партія буде гальмом – багато корупційних асоціацій.

      Порошенко Яценюк
      Порошенку доведеться розпустити БПП, а от Яценюк може підхопити цей прапор 

      За словами Володимира Фесенка, БПП може очолити нинішній прем'єр Гройсман. Принаймні, прем'єра примушуватимуть до такого кроку.

      При цьому політолог Андрій Вігірінський переконаний: при збереженні нинішньої електоральної тенденції Порошенко, якщо й виграє, не матиме своєї коаліції і буде президентом меншості. Його виграш не відображатиме волю виборців, а буде показником пасивності і апатії українців.

      президентські вибори 2019

      blog_ava
      Передвиборча програма Володимира Зеленського: основні тези
      сьогодні
      33429
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Президентські вибори 2019 Новини України Володимир Зеленський Петро Порошенко Публікації Парламентські вибори 2019 Юлія Тимошенко - новини Блок Петра Порошенка Верховна Рада Статті Андрій Садовий Самопоміч Арсеній Яценюк ВО Батьківщина
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      сьогодні , 17:41 Виборці Зеленського ввімкнули режим самознищення
      Блог Соцмережі 2340
      4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      сьогодні , 17:01 4 мільйони гривень для Вищого антикорупційного суду: дивіться кому і скільки
      Фундація DEJURE 798
      Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      сьогодні , 16:15 Уряд Зеленського vs уряд Порошенка: яким буде та чого чекати
      Ірина Поліщук 3070
      Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      сьогодні , 15:00 Наркотики та алкоголь: бойовики закатували обдовбаних приспішників
      Олексій Чибісов 1188
      Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      сьогодні , 13:00 Марина Порошенко чи Олена Зеленська: хто з майбутніх перших леді стильніша
      Юлія Девда 4952
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук