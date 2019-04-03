От президента к парламенту: какой будет новая Верховная Рада?

По завершению президентской кампании фактически стартуют выборы в Верховную Раду. Новый парламент украинцы должны выбирать в октябре 2019 года. Какой будет конфигурация следующей Верховной Рады и коалиции – в материале 24 канала.

Президент не сможет сформировать коалицию "под себя"

Как считает председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, тот, кто выиграет президентские выборы – Зеленский или Порошенко – с высокой вероятностью проиграет парламентские. И не будет иметь контроля над Верховной Радой.

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Результат партии нового президента на выборах в Верховную Раду будет существенно ниже, чем на президентских выборах. За полгода до парламентских выборов ситуация в стране, отношение к победителям президентской кампании – всех, кто оказался на первых местах – сильно изменится. Будет другая партийная конфигурация. И о нынешних партийных рейтингах можно забыть,

– считает Владимир Фесенко.

По мнению специалистов, новый парламент будет слишком пестрым, в отличие от нынешнего. От правых – к серьезному представительству экс-регионалов.



Новый парламент будет пестрым и сформировать коалицию будет сложно

"Будет "Оппозиционная платформа" с Медведчуком. Пострегионалы, скорее всего, будут иметь блокирующий пакет. ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, БПП – все будут тянуть в разные стороны, и сформировать коалицию будет непросто. Много сил сложно представить в рамках коалиции", – отмечает политолог Петр Олещук.

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По словам Фесенко, начнутся процессы, связанные с объединением и разделением политических сил. Появится ряд новых политических партий. По мнению Фесенко, партии всех фаворитов президентских выборов будут играть заметную роль. В то же время начнется ажиотаж вокруг кандидата Игоря Смешко, за которого проголосовало более 6% избирателей. Он – сенсация первого тура. Человек с невысокой узнаваемостью получает высокий результат. Рейтинг Смешко позволяет пройти в парламент, и его партия может быть потенциальным участником коалиции.

Андрей Садовый уже сообщил, что "Объединение "Самопомич" пойдет как самостоятельная сила. Однако партия планирует оставить треть мест из будущего списка для беспартийных общественных активистов, независимых экспертов, а также потенциальных союзников из других политических сил.

"Объединение "Самопомич" идет на парламентские выборы. Разрабатываем первую в украинской истории систему формирования перечня кандидатов по открытым спискам. Наши избиратели могут иметь много претензий к фракции "Самопомочи" в парламенте, и со многими я солидарен. Но эти ребята не скурвились и делали что могли,

– заявил Андрей Садовый.

При этом, отмечает Фесенко, будут попытки создать новую политическую силу из представителей демократической оппозиции. Возрастут ставки Садового как возможного лидера. Спрос на новое среди украинцев, подчеркивает он, большой.

Каким будет парламент при президенте Зеленском?

По мнению политического эксперта Петра Олещука, многое зависит от действий Зеленского. Сейчас он имеет высокий уровень поддержки в обществе, но его надо закрепить, сразу начать парламентскую кампанию. Сделать какие-то внятные шаги, чтобы они запомнились обществу и нашли поддержку.

Если Зеленский будет уверенно проводить свою линию, то его политсила имеет шансы получить первое место на выборах и выступить основой для создания коалиции,

– убежден Петр Олещук.

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Наблюдатели не исключают возможного союза партии Зеленского с "Батькивщиной", в результате чего Юлия Тимошенко может снова возглавить правительство. По мнению Фесенко, в коалицию с "Батькивщиной" и партией "Слуга народа" могут войти и новые демократы.

После завершения президентских выборов украинцев ждет две волны повышения цены на газ. Тимошенко прекрасно этим воспользуется. Она лидер волны настроений украинцев, связанных недовольством тарифами. Это даст Тимошенко шанс на реванш и возрождение. На парламентских выборах она может стать одним из фаворитов,

– отмечает Фесенко.



Юлия Тимошенко может в третий раз возглавить правительство?

В то же время Олещук замечает: Тимошенко будет объединяться с тем президентом, кто предложит ей кресло премьера. Тогда она будет видеть себя главной в государстве и инициировать переход к канцеляризму. Хотя президент в этом не будет заинтересован.

Кроме того, считает Олещук, может произойти возрождение "Народного фронта". БПП будет в кризисе. Все будут разбегаться. И "фронтовики" во главе с Яценко подхватят этот флаг, будут позиционировать себя как последний фронт защиты патриотических ценностей.

Владимир Фесенко добавляет: если Порошенко проигрывает, то он на выборах в Верховную Раду возглавит БПП – чтобы сохранить свой электорат и получить депутатскую неприкосновенность.

Порошенко будет президентом меньшинства

Эксперты считают, что сформировать коалицию Порошенко будет очень трудно. В частности, отмечает Петр Олещук, нынешнему президенту уже сейчас сложно находить союзников, поскольку он всех использует и выбрасывает. Как было с Яценюком, на которого он перевел весь негатив первых лет президентства, к Саакашивили. Впрочем, по его словам, шанс на формирование своей коалиции в Порошенко есть.

Порошенко попробует зайти в Верховную Раду разными колоннами и будет делать ставку на депутатов-мажоритарщиков. БПП в нынешнем виде не будет. Партию переформатируют. Может возродиться условно либеральный УДАР. Плюс созданные проекты радикально-патриотического направления. К примеру, во главе с Турчиновым. И таким образом можно будет создать коалицию,

– говорит Олещук.

Политолог замечает: Порошенко придется распустить и переконфигурировать БПП, чтобы максимально подобрать все возможные голоса. БПП, напоминает Олещук, создали, чтобы конвертировать высокий рейтинг Порошенко-президента в парламент. Сейчас они этого сделать не могут. Рейтинг БПП ниже, чем у Порошенко. И эта партия будет тормозом – много коррупционных ассоциаций.



Порошенко придется распустить БПП, а вот Яценюк может подхватить этот флаг

По словам Владимира Фесенко, БПП может возглавить нынешний премьер Гройсман. По крайней мере, премьера будут принуждать к такому шагу.

При этом политолог Андрей Вигиринский убежден: при сохранении нынешней электоральной тенденции Порошенко, если и выигрывает, не будет иметь своей коалиции и будет президентом меньшинства. Его выигрыш не будет отражать волю избирателей, а будет показателем пассивности и апатии украинцев.