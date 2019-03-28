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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура

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      Результаты волеизъявления украинцев понравятся не всем
      Результаты волеизъявления украинцев понравятся не всем / 24 канал

      После проведения первого тура выборов в Украине останется только два кандидата, которых так или иначе устроит результат волеизъявления. Речь идет о тех, кто выйдет во второй тур. Какова вероятность того, что кандидаты, недовольные результатами первого тура, через суды смогут добиться переноса даты проведения второго тура выборов – выясняла журналистка 24 канала.

      В ожидании предвыборного Армагедона

      По прогнозам экспертов, нынешняя избирательная кампания будет проходить в два тура. Правда, до сих пор доподлинно не известно – кто именно пройдет во второй тур. Поэтому среди избирателей всё чаще ходят разговоры о возможности переноса второго тура. Мол, недовольный результатом кандидат в судебном порядке сможет добиться переноса даты проведения второго тура.

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      На реалистичность такого сценария будет влиять как именно пройдет день голосования и ночь подсчета голосов. От этого будут отталкиваться штабы кандидатов и будет зависеть реакция международных партнеров, международных и украинских наблюдателей. То есть если день и ночь выборов превратится в армагеддон (борьбу сеток подкупа избирателей и различных неформальных силовых групп), тогда могут появиться основания для обжалования результатов первого тура в суде и переноса второго тура.

      По мнению директора Школы ответственной политики, Андрея Юсова, если украинские правоохранительные органы будут не только гарантировать, но и проследят, чтобы избирательный процесс проходил цивилизованно, вероятность реализации такого сценария невысока.

      Безусловно, пока мы не знаем, кто именно пройдет во второй тур, возможность обжалования существует. Очень важно, как мы проведем день и ночь выборов. В общем, не думаю, что наши западные партнеры будут одобрять перенос второго тура. Это не в интересах государства Украина. Все должно произойти вовремя и в рамках закона,
      – убеждает эксперт.

      оскарження виборів, суди, кандидати в президенти
      Возможность обжалования результата первого тура выборов – небольшая

      Исключает возможность переноса даты второго тура выборов директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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      Конечно сейчас есть определенные попытки, в частности, со стороны Юлии Тимошенко, которая заявляла о готовности ко всевозможным акциям протеста в случае проигрыша. Фактически, это единственный кандидат среди тех, кто реально претендует на победу и кто четко заявил о намерениях протестовать в случае проигрыша в первом туре.

      Несмотря на наличие ресурсов у Тимошенко, если она будет одна из 37 проигравших, ей будет очень трудно разогреть людей, убедить в массовых фальсификациях и необходимости выходить на Майдан. Совсем другая ситуация, если она выйдет во второй тур и там проиграет, тогда угроза таких протестов станет большей,
      – добавляет Андрей Миселюк.

      Защитить результат

      Что касается наличия юридических оснований для переноса даты второго тура, то их нет. Сейчас избирательное законодательство фактически делает невозможным такой сценарий. Позже обжалование результатов в судах возможно, но эта процедура может длиться достаточно долго.

      суди, результати виборів, вибори президента
      Оспаривать результаты выборов в судах – длительная процедура

      На повестке дня вопрос о переносе второго тура выборов не стоит. Разве что будут массовые беспорядки. Конечно, юридические новеллы могут быть, как это было в 2004-5 годах, когда состоялся третий тур. Сегодня таких механизмов нет,
      – считает Андрей Миселюк.

      Собственно, общество не поймет такой перенос: люди привыкли, что основная драматургия происходит во втором туре, который обжалуется, тогда возможны и конфликтные моменты. Сейчас у нас конфликт происходит в рамках первого тура: Порошенко, Тимошенко и Гриценко мобилизуют все ресурсы, в том числе и юридические, чтобы защитить свой результат и противостоять незаконным влияниям своих оппонентов.

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      Первая пятерка кандидатов в президенты не настроена на затягивание выборов. Единственные, кто в таком сценарии заинтересован – соседи из Российской Федерации: им чем хуже, тем лучше. Затягивание второго тура ставит вопрос о нелегитимности избирательного процесса в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами и были признаны цивилизованным миром, как происходящие демократически, открыто и с соблюдением законодательства,
      – убежден Андрей Юсов.

      В национальных интересах Украины не затягивать и не переносить выборы. Между тем кандидатам стоит учиться уважать результаты волеизъявления, даже если они им и не нравятся.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко Владимир Зеленский Юлия Тимошенко - новости Статьи Нарушения на выборах
      Источник: 24 канал
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