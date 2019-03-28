Выборы 2019: какова вероятность переноса второго тура

После проведения первого тура выборов в Украине останется только два кандидата, которых так или иначе устроит результат волеизъявления. Речь идет о тех, кто выйдет во второй тур. Какова вероятность того, что кандидаты, недовольные результатами первого тура, через суды смогут добиться переноса даты проведения второго тура выборов – выясняла журналистка 24 канала.

В ожидании предвыборного Армагедона

По прогнозам экспертов, нынешняя избирательная кампания будет проходить в два тура. Правда, до сих пор доподлинно не известно – кто именно пройдет во второй тур. Поэтому среди избирателей всё чаще ходят разговоры о возможности переноса второго тура. Мол, недовольный результатом кандидат в судебном порядке сможет добиться переноса даты проведения второго тура.

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На реалистичность такого сценария будет влиять как именно пройдет день голосования и ночь подсчета голосов. От этого будут отталкиваться штабы кандидатов и будет зависеть реакция международных партнеров, международных и украинских наблюдателей. То есть если день и ночь выборов превратится в армагеддон (борьбу сеток подкупа избирателей и различных неформальных силовых групп), тогда могут появиться основания для обжалования результатов первого тура в суде и переноса второго тура.

По мнению директора Школы ответственной политики, Андрея Юсова, если украинские правоохранительные органы будут не только гарантировать, но и проследят, чтобы избирательный процесс проходил цивилизованно, вероятность реализации такого сценария невысока.

Безусловно, пока мы не знаем, кто именно пройдет во второй тур, возможность обжалования существует. Очень важно, как мы проведем день и ночь выборов. В общем, не думаю, что наши западные партнеры будут одобрять перенос второго тура. Это не в интересах государства Украина. Все должно произойти вовремя и в рамках закона,

– убеждает эксперт.



Возможность обжалования результата первого тура выборов – небольшая

Исключает возможность переноса даты второго тура выборов директор института социально-политического проектирования "Диалог" Андрей Миселюк.

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Конечно сейчас есть определенные попытки, в частности, со стороны Юлии Тимошенко, которая заявляла о готовности ко всевозможным акциям протеста в случае проигрыша. Фактически, это единственный кандидат среди тех, кто реально претендует на победу и кто четко заявил о намерениях протестовать в случае проигрыша в первом туре.

Несмотря на наличие ресурсов у Тимошенко, если она будет одна из 37 проигравших, ей будет очень трудно разогреть людей, убедить в массовых фальсификациях и необходимости выходить на Майдан. Совсем другая ситуация, если она выйдет во второй тур и там проиграет, тогда угроза таких протестов станет большей,

– добавляет Андрей Миселюк.

Защитить результат

Что касается наличия юридических оснований для переноса даты второго тура, то их нет. Сейчас избирательное законодательство фактически делает невозможным такой сценарий. Позже обжалование результатов в судах возможно, но эта процедура может длиться достаточно долго.



Оспаривать результаты выборов в судах – длительная процедура

На повестке дня вопрос о переносе второго тура выборов не стоит. Разве что будут массовые беспорядки. Конечно, юридические новеллы могут быть, как это было в 2004-5 годах, когда состоялся третий тур. Сегодня таких механизмов нет,

– считает Андрей Миселюк.

Собственно, общество не поймет такой перенос: люди привыкли, что основная драматургия происходит во втором туре, который обжалуется, тогда возможны и конфликтные моменты. Сейчас у нас конфликт происходит в рамках первого тура: Порошенко, Тимошенко и Гриценко мобилизуют все ресурсы, в том числе и юридические, чтобы защитить свой результат и противостоять незаконным влияниям своих оппонентов.

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Первая пятерка кандидатов в президенты не настроена на затягивание выборов. Единственные, кто в таком сценарии заинтересован – соседи из Российской Федерации: им чем хуже, тем лучше. Затягивание второго тура ставит вопрос о нелегитимности избирательного процесса в Украине. Мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в соответствии с демократическими стандартами и были признаны цивилизованным миром, как происходящие демократически, открыто и с соблюдением законодательства,

– убежден Андрей Юсов.

В национальных интересах Украины не затягивать и не переносить выборы. Между тем кандидатам стоит учиться уважать результаты волеизъявления, даже если они им и не нравятся.