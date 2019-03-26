Снимется ли Владимир Зеленский с выборов?

Несмотря на высокие рейтинги Владимир Зеленский может сняться с избирательной гонки. По крайней мере, такие разговоры ходят в политических кругах. Насколько вероятен такой вариант развития предвыборной кампании, когда это может произойти и какие последствия может иметь такой шаг политика – узнавала журналистка 24 канала.

Инвестиции уже сделаны, господа

До дня голосования остается меньше недели: страсти вокруг избирательного процесса достигают максимального напряжения. Первая пятерка лидеров гонки фактически сформирована. Несмотря на это, кандидаты еще могут удивить избирателей. Так, в политикуме активно обсуждается информация, что Владимир Зеленский может сняться с гонки. Правда, по мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, до первого тура выборов не стоит ожидать таких кардинальных шагов.

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Сейчас, это может быть только психологическое или эмоциональное решение. Понятно, что давление со всех сторон слишком велико, и если наступит эмоциональное состояние прозрения – "это все не мое" – такое заявление возможно. Хотя, юридически сняться уже нельзя. С другой стороны – слишком много разного характера обязательств перед участниками политического процесса. Крупные финансовые и политические инвестиции сделаны в Зеленского, как в кандидата в президенты. Делал их не только Коломойский, а и другие бизнес-партнеры, имена и фамилии которых мы даже не знаем,

– добавляет эксперт.



Накануне первого тура выборов не стоит ожидать резких шагов

По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, вероятность того, что Владимир Зеленский перед первым туром снимется с гонки – почти нулевая.

Кулуарные договоренности

По мнению экспертов, перед вторым туром подобное развитие событий более вероятно: это может быть часть большого кулуарного процесса. Все зависит от того, кто попадет в него.

Наиболее желанным противником во втором туре для Владимира Зеленского является Петр Порошенко. Потому что Зеленский выигрывает у Порошенко буквально с разгромным отрывом в более чем 20% голосов. При таких условиях, если Зеленский снимается с выборов, это или часть большой кулуарной договоренности (когда, как мы помним в Вене встречались и пили кофе Фирташ, Порошенко, Кличко, Левочкин), или игра до конца с победным результатом,

– отмечает Андрей Юсов.

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Собственно, демократический и патриотический избиратель, в частности, тот, кто поддерживает правильные лозунги – армия, язык, вера – должен понимать, что самый легкий и самый слабый противник для Зеленского во втором туре – Порошенко. Если это будет кто-либо другой, к примеру, кандидат от объединенной оппозиции Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, тогда это может изменить повестку дня и градус кампании. При таких условиях ценность кандидата Зеленского очень уменьшается, собственно, как и его перспективы на победу. Тогда актуализируется вопрос компетенции, профессионализма, команды. По всем этим позициям показатели Владимира Зеленского не лучшие, по сравнению с другими конкурентами – Анатолием Гриценко и Юлией Тимошенко.



Второй тур расставит все и всех по своим местам

Вероятность того, что сразу после первого тура "кандидат Зе" снимет свою кандидатуру с гонки – 30-40%. Это может произойти, если технологи Порошенко будут пытаться завести его во второй тур путем многочисленных манипуляции с цифрами. Тогда на третьем месте будет располагаться Тимошенко, следовательно, для Зеленского появится уникальная ситуация удачно выйти из игры. Оценив экономические и социальные аспекты, ему было бы гораздо выгоднее завести большую фракцию в парламент и оставить за собой продакшн и продолжать свою творческую карьеру,

– убежден Михаил Чаплыга.

Спасти репутацию и бизнес

Рейтинги Владимира Зеленского завязаны на его личности. Снявшись с выборов, он бы и дальше продолжал участвовать в концертной деятельности, в то же время, смог бы реализовать себя как политик. Это было бы очень хорошо сделать именно в парламенте.

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По мнению Михаила Чаплыги, Владимиру Зеленскому нужна парламентская кампания. Вполне вероятно, что он мог бы сказать, мол, президентская кампания грязная и я не буду принимать в ней участие, поскольку это не честно.

Если бы он снялся, никого не поддержав, и выразил недоверие к происходящему, электорат понял бы этот шаг. Ведь все видят, что это одни из самых грязных выборов в Украине. Легальность присутствует, а вот легитимность – очень низкая. Таким образом, автоматически во второй тур выходит Тимошенко, и при таких условиях она один к трем выиграет выборы, а Зеленский получает возможность реализоваться на парламентских,

– уверен эксперт.



Если Зеленский снимется с гонки, его избиратель поймет этот шаг

Если все же Зеленский примет такое эмоциональное решение и снимется с выборов, в таком случае мы можем вспомнить подобный шаг Виталия Кличко, который в свое время отказался от участия в президентской кампании в пользу Петра Порошенко.

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Последствия такого шага – уроки для избирателя. В общем, общество повзрослеет и станет более зрелым. Рано или поздно это произойдет, независимо от того, будет ли Владимир Зеленский поддерживать избирательную кампанию.

Если он откажется от участия в выборах, независимо когда это произойдет, финал этого сериала будет заключаться в том, что политика – это не кино. А главный персонаж фильма, бедный учитель, и политик Зеленский – разные вещи. То есть это разные связи с олигархами, бизнесом, подходы к решению вопросов в стране,

– добавляет Андрей Юсов.

Взросление украинского общества – неизбежно. Вопрос – как быстро это произойдет. Украина – молодое государство, и политическая нация тоже переживает подростковый переходный возраст. Все родители знают, что подростки могут делать очень странные и непостижимые поступки, иногда в ущерб себе. Украинское общество сейчас находится примерно в таком состоянии, только в политическом смысле. Конечно, мы перерастем, однако встает вопрос – когда, как быстро и какой ценой.