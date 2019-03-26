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      Снимется ли Владимир Зеленский с выборов?

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      Владимир Зеленский еще может удивить избирателей
      Владимир Зеленский еще может удивить избирателей / Фото из открытых источников

      Несмотря на высокие рейтинги Владимир Зеленский может сняться с избирательной гонки. По крайней мере, такие разговоры ходят в политических кругах. Насколько вероятен такой вариант развития предвыборной кампании, когда это может произойти и какие последствия может иметь такой шаг политика – узнавала журналистка 24 канала.

      Инвестиции уже сделаны, господа

      До дня голосования остается меньше недели: страсти вокруг избирательного процесса достигают максимального напряжения. Первая пятерка лидеров гонки фактически сформирована. Несмотря на это, кандидаты еще могут удивить избирателей. Так, в политикуме активно обсуждается информация, что Владимир Зеленский может сняться с гонки. Правда, по мнению директора Школы ответственной политики Андрея Юсова, до первого тура выборов не стоит ожидать таких кардинальных шагов.

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      Сейчас, это может быть только психологическое или эмоциональное решение. Понятно, что давление со всех сторон слишком велико, и если наступит эмоциональное состояние прозрения – "это все не мое" – такое заявление возможно. Хотя, юридически сняться уже нельзя. С другой стороны – слишком много разного характера обязательств перед участниками политического процесса. Крупные финансовые и политические инвестиции сделаны в Зеленского, как в кандидата в президенты. Делал их не только Коломойский, а и другие бизнес-партнеры, имена и фамилии которых мы даже не знаем,
      – добавляет эксперт.

      Володимир Зеленський, вибори, зняти кандидатуру
      Накануне первого тура выборов не стоит ожидать резких шагов

      По мнению политического эксперта Михаила Чаплыги, вероятность того, что Владимир Зеленский перед первым туром снимется с гонки – почти нулевая.

      Кулуарные договоренности

      По мнению экспертов, перед вторым туром подобное развитие событий более вероятно: это может быть часть большого кулуарного процесса. Все зависит от того, кто попадет в него.

      Наиболее желанным противником во втором туре для Владимира Зеленского является Петр Порошенко. Потому что Зеленский выигрывает у Порошенко буквально с разгромным отрывом в более чем 20% голосов. При таких условиях, если Зеленский снимается с выборов, это или часть большой кулуарной договоренности (когда, как мы помним в Вене встречались и пили кофе Фирташ, Порошенко, Кличко, Левочкин), или игра до конца с победным результатом,
      – отмечает Андрей Юсов.

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      Собственно, демократический и патриотический избиратель, в частности, тот, кто поддерживает правильные лозунги – армия, язык, вера – должен понимать, что самый легкий и самый слабый противник для Зеленского во втором туре – Порошенко. Если это будет кто-либо другой, к примеру, кандидат от объединенной оппозиции Анатолий Гриценко, Юлия Тимошенко, тогда это может изменить повестку дня и градус кампании. При таких условиях ценность кандидата Зеленского очень уменьшается, собственно, как и его перспективы на победу. Тогда актуализируется вопрос компетенции, профессионализма, команды. По всем этим позициям показатели Владимира Зеленского не лучшие, по сравнению с другими конкурентами – Анатолием Гриценко и Юлией Тимошенко.

      вибори, фасильфікації
      Второй тур расставит все и всех по своим местам

      Вероятность того, что сразу после первого тура "кандидат Зе" снимет свою кандидатуру с гонки – 30-40%. Это может произойти, если технологи Порошенко будут пытаться завести его во второй тур путем многочисленных манипуляции с цифрами. Тогда на третьем месте будет располагаться Тимошенко, следовательно, для Зеленского появится уникальная ситуация удачно выйти из игры. Оценив экономические и социальные аспекты, ему было бы гораздо выгоднее завести большую фракцию в парламент и оставить за собой продакшн и продолжать свою творческую карьеру,
      – убежден Михаил Чаплыга.

      Спасти репутацию и бизнес

      Рейтинги Владимира Зеленского завязаны на его личности. Снявшись с выборов, он бы и дальше продолжал участвовать в концертной деятельности, в то же время, смог бы реализовать себя как политик. Это было бы очень хорошо сделать именно в парламенте.

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      По мнению Михаила Чаплыги, Владимиру Зеленскому нужна парламентская кампания. Вполне вероятно, что он мог бы сказать, мол, президентская кампания грязная и я не буду принимать в ней участие, поскольку это не честно.

      Если бы он снялся, никого не поддержав, и выразил недоверие к происходящему, электорат понял бы этот шаг. Ведь все видят, что это одни из самых грязных выборов в Украине. Легальность присутствует, а вот легитимность – очень низкая. Таким образом, автоматически во второй тур выходит Тимошенко, и при таких условиях она один к трем выиграет выборы, а Зеленский получает возможность реализоваться на парламентских,
      – уверен эксперт.

      Володимир Зеленський, вибори, знятись з перегонів
      Если Зеленский снимется с гонки, его избиратель поймет этот шаг

      Если все же Зеленский примет такое эмоциональное решение и снимется с выборов, в таком случае мы можем вспомнить подобный шаг Виталия Кличко, который в свое время отказался от участия в президентской кампании в пользу Петра Порошенко.

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      Последствия такого шага – уроки для избирателя. В общем, общество повзрослеет и станет более зрелым. Рано или поздно это произойдет, независимо от того, будет ли Владимир Зеленский поддерживать избирательную кампанию.

      Если он откажется от участия в выборах, независимо когда это произойдет, финал этого сериала будет заключаться в том, что политика – это не кино. А главный персонаж фильма, бедный учитель, и политик Зеленский – разные вещи. То есть это разные связи с олигархами, бизнесом, подходы к решению вопросов в стране,
      – добавляет Андрей Юсов.

      Взросление украинского общества – неизбежно. Вопрос – как быстро это произойдет. Украина – молодое государство, и политическая нация тоже переживает подростковый переходный возраст. Все родители знают, что подростки могут делать очень странные и непостижимые поступки, иногда в ущерб себе. Украинское общество сейчас находится примерно в таком состоянии, только в политическом смысле. Конечно, мы перерастем, однако встает вопрос – когда, как быстро и какой ценой.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Выборы Президента 2019 Новости политики Владимир Зеленский Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
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