Зеленский: Избежать переговоров Украины и России не удастся

Главная цель будущего президента в вопросе решения проблемы войны на Донбассе – это сохранить жизнь. А для этого нужно идти на переговоры.

Такое мнение высказал в эфире канала "1+1" кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, впервые появившись в эфире программы "Право на власть".

Читайте также: Как избиратели ориентируются в политических обещаниях кандидатов в президенты

По его словам, первый шаг к прекращению войны – это прекращение огня, а сделать это возможно только путем переговоров. Причем необходимо стол переговоров расширить - привлечь Британию и США.

У нас война между Украиной и Россией, поэтому избежать переговоров между нами не удастся. Но людьми и территориями мы не торгуем,

– заявил Зеленский.

Сейчас социологические опросы свидетельствуют о лидерстве Владимира Зеленского в президентской гонке 2019 года.



Основные дать президентской кампании 2019 года