Зеленский: Избежать переговоров Украины и России не удастся
Главная цель будущего президента в вопросе решения проблемы войны на Донбассе – это сохранить жизнь. А для этого нужно идти на переговоры.
Такое мнение высказал в эфире канала "1+1" кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, впервые появившись в эфире программы "Право на власть".
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По его словам, первый шаг к прекращению войны – это прекращение огня, а сделать это возможно только путем переговоров. Причем необходимо стол переговоров расширить - привлечь Британию и США.
У нас война между Украиной и Россией, поэтому избежать переговоров между нами не удастся. Но людьми и территориями мы не торгуем,
– заявил Зеленский.
Сейчас социологические опросы свидетельствуют о лидерстве Владимира Зеленского в президентской гонке 2019 года.
Основные дать президентской кампании 2019 года
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