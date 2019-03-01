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      Зеленський: Уникнути переговорів України і Росії не вдасться

      482 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Screenshot

      Головна мета майбутнього президента у питанні розв'язання проблеми війни на Донбасі – це зберегти життя. А для цього потрібно йти на переговори.

      Таку думку висловив у ефірі каналу "1+1" кандидат у президенти України Володимир Зеленський, вперше з'явившись в ефірі програми "Право на владу".

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      За його словами, перший крок до припинення війни – це припинення вогню А зробити це можливо тільки шляхом переговорів. При чому необхідно стіл переговорів розширити – долучити Британію та США.

      У нас війна між Україною і Росією, тож уникнути переговорів між нами не вдасться. Але людьми й територіями ми не торгуємо,
      – заявив Зеленський.

      Наразі соціологічні опитування засвідчують лідерство Володимира Зеленського у президентських перегонах 2019 року.

      Вибори
      Основні дати президентської кампанії 2019 року

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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