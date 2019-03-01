Зеленський: Уникнути переговорів України і Росії не вдасться
Головна мета майбутнього президента у питанні розв'язання проблеми війни на Донбасі – це зберегти життя. А для цього потрібно йти на переговори.
Таку думку висловив у ефірі каналу "1+1" кандидат у президенти України Володимир Зеленський, вперше з'явившись в ефірі програми "Право на владу".
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За його словами, перший крок до припинення війни – це припинення вогню А зробити це можливо тільки шляхом переговорів. При чому необхідно стіл переговорів розширити – долучити Британію та США.
У нас війна між Україною і Росією, тож уникнути переговорів між нами не вдасться. Але людьми й територіями ми не торгуємо,
– заявив Зеленський.
Наразі соціологічні опитування засвідчують лідерство Володимира Зеленського у президентських перегонах 2019 року.
Основні дати президентської кампанії 2019 року
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