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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      MARUV ОСКАР-2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Як виборці орієнтуються у політичних обіцянках кандидатів у президенти

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      Напередодні виборів кандидати у президенти наперебій гарантують українцям заможне і щасливе життя. У їх передвиборчих програмах сотні намірів та обіцянок. Журналісти 24 каналу з'ясували, чи розрізняють українці передвиборчі обіцянки різних кандидатів та пояснили як не стати жертвою популістів.

      Чи знаються українці на політичних обіцянках

      Трійка кандидатів, які наразі мають найбільший рівень підтримки, Володимир Зеленський, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко також мають чимало обіцянок у своїх передвиборчих програмах. Проте навіть всі виборці розрізняють їх.

      Читайте також: Вибори та гасла: як політики грають обіцянками та які найчастіше не виконують

      1. Хто з кандидатів збирається впровадити економічний паспорт українця?

      Більшість опитуваних вважають, що це пообіцяв чинний гарант Петро Порошенко, але насправді заява належить шоумену Володимиру Зеленському.

      2. Кому належить обіцянка підвищити за п'ять років заробітну плату медиків до рівня зарплати медиків у Польщі?

      Виборці не змогли дати точну відповідь на це питання, хоча цей пункт є у передвиборчій програмі Юлії Тимошенко. 

      3. Хто береться забезпечити входження України до десяти найбільш відвідуваних країн Європи?

      Лише невеликий відсоток киян правильно відповіли на це питання. Саме Петро Порошенко хоче, аби Україна увійшла до десяти найбільш відвідуваних країн Європи.

      4. Хто збирається автоматично позбавляти депутатського мандату за "кнопкодавство" та "депутатські прогули"?

      Цю обіцянку впізнала більша частина респондентів. Вона дійсно належить шоумену та коміку Володимиру Зеленському.

      Кандидати у президенти України
      Кандидати у президенти України

      На жаль, впізнати обіцянки свого кандидата, більшості киян так і не вдалось. Та й навіть самі кандидати у президенти іноді не можуть відрізнити власну програму від чужої. Так, наприклад, трапилось із Сергієм Капліном в ефірі "5 каналу". Тоді кандидат у президенти не помітив, що коментує не свою передвиборчу програму, а Гітлера.

      Що впливає на вибір українців

      Експерти стверджують, що найбільше на рішення виборця віддати свій голос за того, чи іншого кандидата впливає телебачення. Відтак українці голосують переважно не за гасла, а за образ кандидата.

      Наразі в нас є кілька кандидатів, які сформовані тільки завдяки телебаченню. Вони не мають сітки представництв у регіонах, не їздять на зустрічі з людьми. Вони лише виступають по телебаченню,
      – сказав політолог Тарас Семенюк.

      Як зробити раціональний вибір

      Політологи радять виборцям ретельно вивчати програми кандидатів. А головне – аналізувати, чи реально вони виконують свої обіцянки. До того ж, варто звертати увагу на те, що вони обіцяють. Адже чимало обіцяного кандидат просто не зможе виконати, бо це не в компетенції президента. 

      Пропонуємо вам пройти тест та визначити, чи можна вас обдурити пустими заявами популістів:

       

       

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      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Петро Порошенко Новини України Новини політики Юлія Тимошенко - новини Сергій Каплін
      Джерело: 24 канал
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