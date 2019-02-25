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      Как избиратели ориентируются в политических обещаниях кандидатов в президенты

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      Накануне выборов кандидаты в президенты наперебой гарантируют украинцам зажиточную и счастливую жизнь. В их предвыборных программах сотни намерений и обещаний. Журналисты 24 канала выяснили, различают ли украинцы предвыборные обещания разных кандидатов и объяснили как не стать жертвой популистов.

       

      Знаются ли украинцы на политических обещаниях

      Тройка кандидатов, которые сейчас имеют наибольший уровень поддержки, Владимир Зеленский, Петр Порошенко и Юлия Тимошенко также имеют немало обещаний в своих предвыборных программах. Однако даже все избиратели различают их.

      Читайте также: Выборы и лозунги: как политики играют обещаниями и которые зачастую не выполняют

      1. Кто из кандидатов собирается внедрить экономический паспорт украинца?

      Большинство опрашиваемых считают, что это пообещал действующий гарант Петр Порошенко, но на самом деле заявление принадлежит шоумену Владимиру Зеленскому.

      2. Кому принадлежит обещание повысить за пять лет заработную плату медиков до уровня зарплаты медиков в Польше?

      Избиратели не смогли дать точный ответ на этот вопрос, хотя этот пункт есть в предвыборной программе Юлии Тимошенко.

      3. Кто берется обеспечить вхождение Украины в десять самых посещаемых стран Европы?

      Лишь небольшой процент киевлян правильно ответили на этот вопрос. Именно Петр Порошенко хочет, чтобы Украина вошла в десять самых посещаемых стран Европы.

      4. Кто собирается автоматически лишать депутатского мандата за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы"?

      Это обещание узнала большая часть респондентов. Она действительно принадлежит шоумену и комику Владимиру Зеленскому.

      Кандидати у президенти України

      Кандидаты в президенты Украины

      К сожалению, узнать обещания своего кандидата, большинству киевлян так и не удалось. И даже сами кандидаты в президенты иногда не могут отличить собственную программу от чужой. Так, например, случилось с Сергеем Каплиным в эфире "5 канала". Тогда кандидат в президенты не заметил, что не комментирует свою предвыборную программу, а Гитлера.

      Что влияет на выбор украинцев

      Эксперты утверждают, что больше всего на решение избирателя отдать свой голос за того или иного кандидата влияет телевидение. Поэтому украинцы голосуют преимущественно не за лозунги, а за образ кандидата.

      Сейчас у нас есть несколько кандидатов, которые сформированы только благодаря телевидению. Они не имеют сетки представительств в регионах, не ездят на встречи с людьми. Они лишь выступают по телевидению,
      – сказал политолог Тарас Семенюк.

      Как сделать рациональный выбор

      Политологи советуют избирателям тщательно изучать программы кандидатов. А главное – анализировать, реально ли они выполняют свои обещания. К тому же, стоит обращать внимание на то, что они обещают. Ведь немало обещанного кандидат просто не сможет выполнить, ибо это не в компетенции президента.

      Предлагаем вам пройти тест и определить, можно ли вас обмануть пустыми заявлениями популистов:

       

       

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Владимир Зеленский Петр Порошенко Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Новости политики Сергей Каплин
      Источник: 24 канал
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