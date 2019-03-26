Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?

Незважаючи на високі рейтинги Володимир Зеленський може знятись з виборчих перегонів. Принаймні, такі розмови ходять в політичних колах. Наскільки вірогідний такий варіант розвитку передвиборчої кампанії, коли це може статись та які наслідки може мати такий крок політика – дізнавалась журналістка 24 каналу.

Інвестиції вже зроблено, панове

До дня голосування залишається менше тижня: пристрасті навколо виборчого процесу досягають максимального напруження. Перша п’ятірка лідерів перегонів фактично сформована. Незважаючи на це, кандидати ще можуть здивувати виборців. Так, в політикумі активно обговорюється інформація, що Володимир Зеленський може знятись з перегонів. Щоправда, на думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, до першого туру виборів не варто очікувати таких кардинальних кроків.

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Наразі, це може бути лише психологічне чи емоційне рішення. Зрозуміло, що тиск з усіх боків занадто великий, і якщо настане емоційний стан прозріння – "це все не моє" – така заява можлива. Хоч, юридично знятись уже не можна. З іншого боку – є занадто багато різного характеру зобов’язань перед учасниками політичного процесу. Великі фінансові й політичні інвестиції зроблено у Зеленського як у кандидата в президенти. Робив їх не лише Коломойський, а й інші бізнес-партнери, ім’я та прізвища яких ми навіть не знаємо,

– додає експерт.



Напередодні першого туру виборів не варто очікувати різких кроків

На думку політичного експерта Михайла Чаплиги, вірогідність того, що Володимир Зеленський перед першим туром зніметься з перегонів – майже нульова.

Кулуарні домовленості

На думку експертів, перед другим туром подібний розвиток подій вірогідніший: це може бути частина великого кулуарного процесу. Все залежить від того, хто потрапить до нього.

Найбільш бажаним супротивником у другому турі для Володимира Зеленського є Петро Порошенко. Адже Зеленський виграє у Порошенка буквально з розгромним відривом у понад 20% голосів. За таких умов, якщо Зеленський знімається з виборів, це або частина великої кулуарної домовленості (коли, як ми пам’ятаємо у Відні зустрічались і пили каву Фірташ, Порошенко, Кличко, Льовочкін), або гра до кінця з переможним результатом,

– зазначає Андрій Юсов.

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Власне, демократичний і патріотичний виборець, зокрема, той хто підтримує правильні гасла – армія, мова, віра – має розуміти, що найлегший і найслабший супротивник для Зеленського в другому турі – Порошенко. Якщо це буде будь-хто інший, приміром, кандидат від об’єднаної опозиції Анатолій Гриценко чи Юлія Тимошенко, тоді це може змінити порядок денний і градус кампанії. За таких умов цінність кандидата Зеленського дуже зменшується, власне, як і його перспективи на перемогу. Тоді актуалізується питання компетенції, професійності, команди. За всіма цими позиціями показники Володимира Зеленського не найкращі, порівняно з іншими конкурентами – Анатолієм Гриценко і Юлією Тимошенко.



Другий тур – розставить все і всіх по своїх місцях

Вірогідність того, що одразу після першого туру "кандидат Зе" зніме свою кандидатуру з перегонів – 30-40%. Це може статись, якщо технологи Порошенка намагатимуться завести його в другий тур шляхом численних маніпуляції з цифрами. Тоді на третьому місці розташовуватиметься Тимошенко, відтак, для Зеленського з’явиться унікальна ситуація вдало вийти з гри. Оцінивши економічні та соціальні аспекти, йому було б набагато вигідніше завести велику фракцію в парламент і залишити за собою продакшн та продовжувати свою творчу кар’єру,

– переконаний Михайло Чаплига.

Врятувати репутацію і бізнес

Рейтинги Володимира Зеленського зав’язані на його особистості. Знявшись з виборів, він би й надалі продовжував брати участь в концертній діяльності, водночас, зміг би реалізувати себе як політик. Це було б дуже добре зробити саме в парламенті.

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На думку Михайла Чаплиги, Володимиру Зеленському потрібна парламентська кампанія. Цілком ймовірно, що він міг би сказати, мовляв, президентська кампанія брудна і я не братиму в ній участь, оскільки це не чесно.

Якби він знявся, нікого не підтримавши, і висловив недовіру до того, що відбувається, електорат зрозумів би цей крок. Адже всі бачать, що це одні з найбрудніших виборів в Україні. Легальність присутня, а от легітимність – дуже низька. Таким чином, автоматично в другий тур виходить Тимошенко, і за таких умов вона один до трьох виграє вибори, а Зеленський отримує можливість реалізуватись на парламентських,

– впевнений експерт.



Якщо Зеленський зніметься з перегонів, його виборець зрозуміє цей крок

Якщо все ж Зеленський ухвалить таке емоційне рішення і зніметься з виборів, в такому разі ми можемо згадати подібний крок Віталія Кличка, який свого часу відмовився від участі у президентські кампанії на користь Петра Порошенка.

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Наслідки такого кроку – уроки для виборця. Загалом, суспільство подорослішає і стане більш зрілим. Рано чи пізно це відбудеться, незалежно від того чи буде Володимир Зеленський підтримувати виборчу кампанію.

Якщо він відмовиться від участі у виборах, незалежно коли це відбудеться, фінал цього серіалу полягатиме в тому, що політика – це не кіно. А головний персонаж фільму – бідний вчитель – і політик Зеленський – різні речі. Тобто це різні зв’язки з олігархами, бізнесом, підходи до вирішення питань в країні,

– додає Андрій Юсов.

Дорослішання українського суспільства – неминуче. Питання – як швидко це відбудеться. Україна – молода держава, і політична нація також переживає підлітковий перехідний вік. Всі батьки знають, що підлітки можуть робити дуже дивні й незбагнені вчинки, інколи на шкоду собі. Українське суспільство зараз знаходиться приблизно в такому стані, лише в політичному розумінні. Звісно, ми переростемо, проте постає питання – коли, як швидко і якою ціною.