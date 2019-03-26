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      Чи зніметься Володимир Зеленський з виборів?

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      Володимир Зеленський ще може здивувати виборців
      Володимир Зеленський ще може здивувати виборців / З відкритих джерел

      Незважаючи на високі рейтинги Володимир Зеленський може знятись з виборчих перегонів. Принаймні, такі розмови ходять в політичних колах. Наскільки вірогідний такий варіант розвитку передвиборчої кампанії, коли це може статись та які наслідки може мати такий крок політика – дізнавалась журналістка 24 каналу.

      Інвестиції вже зроблено, панове

      До дня голосування залишається менше тижня: пристрасті навколо виборчого процесу досягають максимального напруження. Перша п’ятірка лідерів перегонів фактично сформована. Незважаючи на це, кандидати ще можуть здивувати виборців. Так, в політикумі активно обговорюється інформація, що Володимир Зеленський може знятись з перегонів. Щоправда, на думку директора Школи відповідальної політики Андрія Юсова, до першого туру виборів не варто очікувати таких кардинальних кроків.

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      Наразі, це може бути лише психологічне чи емоційне рішення. Зрозуміло, що тиск з усіх боків занадто великий, і якщо настане емоційний стан прозріння – "це все не моє" – така заява можлива. Хоч, юридично знятись уже не можна. З іншого боку – є занадто багато різного характеру зобов’язань перед учасниками політичного процесу. Великі фінансові й політичні інвестиції зроблено у Зеленського як у кандидата в президенти. Робив їх не лише Коломойський, а й інші бізнес-партнери, ім’я та прізвища яких ми навіть не знаємо,
      – додає експерт.

      Володимир Зеленський, вибори, зняти кандидатуру
      Напередодні першого туру виборів не варто очікувати різких кроків

      На думку політичного експерта Михайла Чаплиги, вірогідність того, що Володимир Зеленський перед першим туром зніметься з перегонів – майже нульова.

      Кулуарні домовленості

      На думку експертів, перед другим туром подібний розвиток подій вірогідніший: це може бути частина великого кулуарного процесу. Все залежить від того, хто потрапить до нього.

      Найбільш бажаним супротивником у другому турі для Володимира Зеленського є Петро Порошенко. Адже Зеленський виграє у Порошенка буквально з розгромним відривом у понад 20% голосів. За таких умов, якщо Зеленський знімається з виборів, це або частина великої кулуарної домовленості (коли, як ми пам’ятаємо у Відні зустрічались і пили каву Фірташ, Порошенко, Кличко, Льовочкін), або гра до кінця з переможним результатом,
      – зазначає Андрій Юсов.

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      Власне, демократичний і патріотичний виборець, зокрема, той хто підтримує правильні гасла – армія, мова, віра – має розуміти, що найлегший і найслабший супротивник для Зеленського в другому турі – Порошенко. Якщо це буде будь-хто інший, приміром, кандидат від об’єднаної опозиції Анатолій Гриценко чи Юлія Тимошенко, тоді це може змінити порядок денний і градус кампанії. За таких умов цінність кандидата Зеленського дуже зменшується, власне, як і його перспективи на перемогу. Тоді актуалізується питання компетенції, професійності, команди. За всіма цими позиціями показники Володимира Зеленського не найкращі, порівняно з іншими конкурентами – Анатолієм Гриценко і Юлією Тимошенко.

      вибори, фасильфікації
      Другий тур – розставить все і всіх по своїх місцях

      Вірогідність того, що одразу після першого туру "кандидат Зе" зніме свою кандидатуру з перегонів – 30-40%. Це може статись, якщо технологи Порошенка намагатимуться завести його в другий тур шляхом численних маніпуляції з цифрами. Тоді на третьому місці розташовуватиметься Тимошенко, відтак, для Зеленського з’явиться унікальна ситуація вдало вийти з гри. Оцінивши економічні та соціальні аспекти, йому було б набагато вигідніше завести велику фракцію в парламент і залишити за собою продакшн та продовжувати свою творчу кар’єру,
      – переконаний Михайло Чаплига.

      Врятувати репутацію і бізнес

      Рейтинги Володимира Зеленського зав’язані на його особистості. Знявшись з виборів, він би й надалі продовжував брати участь в концертній діяльності, водночас, зміг би реалізувати себе як політик. Це було б дуже добре зробити саме в парламенті.

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      На думку Михайла Чаплиги, Володимиру Зеленському потрібна парламентська кампанія. Цілком ймовірно, що він міг би сказати, мовляв, президентська кампанія брудна і я не братиму в ній участь, оскільки це не чесно.

      Якби він знявся, нікого не підтримавши, і висловив недовіру до того, що відбувається, електорат зрозумів би цей крок. Адже всі бачать, що це одні з найбрудніших виборів в Україні. Легальність присутня, а от легітимність – дуже низька. Таким чином, автоматично в другий тур виходить Тимошенко, і за таких умов вона один до трьох виграє вибори, а Зеленський отримує можливість реалізуватись на парламентських,
      – впевнений експерт.

      Володимир Зеленський, вибори, знятись з перегонів
      Якщо Зеленський зніметься з перегонів, його виборець зрозуміє цей крок

      Якщо все ж Зеленський ухвалить таке емоційне рішення і зніметься з виборів, в такому разі ми можемо згадати подібний крок Віталія Кличка, який свого часу відмовився від участі у президентські кампанії на користь Петра Порошенка.

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      Наслідки такого кроку – уроки для виборця. Загалом, суспільство подорослішає і стане більш зрілим. Рано чи пізно це відбудеться, незалежно від того чи буде Володимир Зеленський підтримувати виборчу кампанію.

      Якщо він відмовиться від участі у виборах, незалежно коли це відбудеться, фінал цього серіалу полягатиме в тому, що політика – це не кіно. А головний персонаж фільму – бідний вчитель – і політик Зеленський – різні речі. Тобто це різні зв’язки з олігархами, бізнесом, підходи до вирішення питань в країні,
      – додає Андрій Юсов.

      Дорослішання українського суспільства – неминуче. Питання – як швидко це відбудеться. Україна – молода держава, і політична нація також переживає підлітковий перехідний вік. Всі батьки знають, що підлітки можуть робити дуже дивні й незбагнені вчинки, інколи на шкоду собі. Українське суспільство зараз знаходиться приблизно в такому стані, лише в політичному розумінні. Звісно, ми переростемо, проте постає питання – коли, як швидко і якою ціною.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Статті
      Джерело: 24 канал
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