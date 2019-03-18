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      Володимир Зеленський – безумовний лідер президентських перегонів, – опитування

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      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Соцмережі

      За Володимира Зеленського на виборах президента України готові проголосувати 34% українців, які визначилися зі своїм вибором.

      Такі дані опитування, яке провела у березні Всеукраїнська громадська організація "Передові правові ініціативи". Актор є лідером симпатій майже в усіх областях України, де проводилося дослідження.

      Найбільший показник підтримки (майже 46%) у нього – на Дніпропетровщині. Понад 40% його рейтинг сягнув у Сумській, Харківській, Запорізькій областях, трохи менше 40% – на Одещині, Миколаївщині, Рівненщині, Кіровоградщині, Закарпатті, Чернігівщині та Херсонщині. Водночас Петра Порошенка загалом підтримують 14,22%, Юлію Тимошенко – 12,9%, Юрія Бойка – 11,1% опитаних. Решта кандидатів набирають менше 7%.

      "Отримані дані про підтримку виборцями показують подальше зростання рейтингу Володимира Зеленського, який має впевнені шанси виходу в другий тур президентських виборів", – йдеться у коментарі до результатів дослідження.

      Водночас соціологи зазначили, що рейтинги Петра Порошенка та Юлії Тимошенко зменшилися.

      У другому турі Зеленський набирає близько 70% у парі з будь-ким із суперників (серед тих, хто визначився).

      Готовність взяти участь у голосуванні висловили майже 82% опитаних. Водночас близько 40% респондентів заявили, що знають про підкуп виборців у своєму районі, у 55% випадків він був на користь Петра Порошенка.

      Опитування проводили 16-17 березня 6 тисяч 835 інтерв’юерів, було опитано 164 590 респондентів на всій території України (крім АР Крим та окремих територій Луганської та Донецької областей, які тимчасово не контролюються Україною). Вибірка – з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років. Дослідження проведено за методикою великих чисел шляхом інтерв’ювання face-to-face та телефонного опитування, в режимі онлайн через мобільні додатки. Похибка репрезентативності (вибірки) не перевищує 1,5%.

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський
      Джерело: 24 Канал
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