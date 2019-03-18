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      Владимир Зеленский – безусловный лидер президентской гонки, – опрос

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      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / Соцсети

      За Владимира Зеленского на выборах президента Украины готовы проголосовать 34% украинцев, которые определились со своим выбором.

      Таковы данные опроса, который провела в марте Всеукраинская общественная организация "Передовые правовые инициативы". Актер является лидером симпатий почти во всех областях Украины, где проводилось исследование.

      Наибольший показатель поддержки (почти 46%) у него – на Днепропетровщине. Более 40% его рейтинг достиг в Сумской, Харьковской, Запорожской областях, чуть менее 40% – в Одесской, Николаевской, Ровенской, Кировоградской, Закарпатье, Черниговщине и Херсонщине. В то же время Петра Порошенко в целом поддерживают 14,22%, Юлию Тимошенко – 12,9%, Юрия Бойко – 11,1% опрошенных. Остальные кандидаты набирают менее 7%.

      "Полученные данные о поддержке избирателями показывают дальнейший рост рейтинга Владимира Зеленского, который имеет уверенные шансы выхода во второй тур президентских выборов", – говорится в комментарии к результатам исследования.

      Социологи отметили, что рейтинги Петра Порошенко и Юлии Тимошенко уменьшились.

      Во втором туре Зеленский набирает около 70% в паре с любым из соперников (среди тех, кто определился).

      Готовность принять участие в голосовании выразили почти 82% опрошенных. В то же время около 40% респондентов заявили, что знают о подкупе избирателей в своем районе, в 55% случаев он был в пользу Петра Порошенко.

      Опрос проводили 16-17 марта 6 тысяч 835 интервьюеров, было опрошено 164 590 респондентов на всей территории Украины (кроме АР Крым и отдельных территорий Луганской и Донецкой областей, которые временно не контролируются Украиной). Выборка с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения Украины старше 18 лет. Исследование проведено по методике больших чисел путем интервьюирования face-to-face и телефонного опроса, в режиме онлайн через мобильные приложения. Погрешность репрезентативности (выборки) не превышает 1,5%.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский
      Источник: 24 Канал
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