19:40
27 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: как Орейро будет сбывать наркотики в России. Сумасшедшие идеи Рогозина
      Вєсті Кремля
      20:33, 26 марта
      Вести.UA: Порошенко отрекся от своего кума. Прозрение Вилкула
      Вєсті.UA
      19:57, 26 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ПЕНСИЯ НАФТОГАЗ

      Опять Майдан: выйдут ли украинцы на протесты из-за недовольства новым президентом?

      533 Читати новину українською
      Украинский могут возмутить фальсификации и искажения результатов выборов?
      Украинский могут возмутить фальсификации и искажения результатов выборов? / 24 канал

      Результаты как первого, так и второго тура президентских выборов могут вызвать возмущение украинцев и не удовлетворить проигравших кандидатов. О вероятности уличных протестов и могут ли они перерасти в массовые акции – дальше в материале 24 канала.

      Что может привести к протестам?

      Социологи отмечают: готовность украинцев пойти на протесты, особенно в поддержку политиков, слишком низкая. По словам директора фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, есть три фактора, которые могут привести к массовым протестам. Первый – действия власти, возмутят большое количество украинцев. Специалист напоминает: в 2005 году это были фальсификации выборов. В 2013-м – избиение студентов. Второй – наличие во главе протестов политиков, которым доверяют. Третий – люди должны понимать, что будет в итоге. В 2005 году этим результатом должно было стать президентство Ющенко. В 2014 году – уход Януковича и смена власти.

      Читайте также: Второй тур выборов президента: дата и прогнозы

      Фальсификации

      По словам директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, фальсификации на выборах могут вызвать недовольство украинцев. Хотя украинцы привыкли, что на каждых выборах происходят фальсификации, и готовы к ним, зная, что это ненормально. (По данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", большинство граждан Украины ожидают фальсификаций на выборах президента – "24").

      Читайте также: Что обещают топ-8 кандидатов в президенты: инфографика

      В 2004 году именно массовые фальсификации привели к Оранжевой революции. Но тогда были другие условия. Сейчас за победу борются между собой все оранжевые кандидаты. А тогда было противостояние между Востоком и Западом. Говорить, что из-за выборов возможен Майдан – не стоит,
      – убежден Алексей Антипович.


      Массовый подкуп избирателей может привести к протестам

      Ирина Бекешкина отмечает: проблема в том, как себя поведут праворадикальные Национальный корпус, Национальные дружины, С14. Эти организации могут выйти на протесты. Впрочем, их активность не приведет к массовым протестам. По словам политолога Андрея Вигиринского, Нацкорпус и С14 не поддерживают никого из кандидатов в президенты. Но при фальсификации волеизъявления – админресурсе, подвозе людей на участки, порче бюллетеней и т.п. – столкновения в день голосования вполне возможны.

      Читайте также: На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты

      Недовольство результатами выборов

      По мнению Алексея Антиповича, победа Порошенко с минимальным отрывом может не устроить украинцев и привести к акциям протеста. Ведь у него самый высокий среди топовых кандидатов антирейтинг.

      Победа Порошенко с минимальным преимуществом может не понравиться украинцам. Антирейтинг Порошенко составляет около 50%. То есть каждый второй украинец относится отрицательно к действующему президенту. Поэтому протесты вероятны. Хотя сомнительно, что они будут массовыми,
      – считает Алексей Антипович.

      Петро Порошенко
      Победа Петра Порошенко тоже может не понравиться украинцам

      При этом, по словам социолога, антирейтинги Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского значительные ниже.

      Кто из кандидатов выведет своих сторонников на улицу?

      Как считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, Порошенко, Тимошенко и Зеленский имеют запасной план Б на случай проигрыша. Двое из них могут организовать уличные протесты в свою поддержку. Меньше всего смысла в акциях протеста, считает эксперт, в Зеленского.

      Читайте также: Рейтинги кандидатов: как манипулируют избирателями

      "Сторонники Зеленского не привыкли выходить на протесты. И для команды Зеленского президентская кампания – первый политический опыт. И нужны ли ему протесты? Готов ли он быть президентом? Если Зеленский займет почетное второе место, он будет готовиться к парламентским выборам, которые для него более стратегически важны", – отмечает Давидюк.

      Юлія Тимошенко Зеленський
      Тимошенко поведет сторонников на улицу, а Зеленскому протесты не нужны

      Ирина Бекешкина уверена: протесты возможны только при условии проигрыша Юлии Тимошенко.

      Протесты могут быть связаны только с Юлией Тимошенко. Если она не выйдет во второй тур. Зеленский, а тем более Порошенко не станут мобилизовать своих сторонников,
      – отмечает Ирина Бекешкина.

      Николай Давидюк замечает: сомнительно, что протесты за кого-то из кандидатов в президенты будут иметь решающую роль. Это будут узкопартийные протесты, направленные на отстаивание амбиций отдельного политика.

      Акции протеста за партийного лидера результата не принесут. В Украине протесты играют свою историческую роль и миссию, когда они являются органическими, идут снизу, когда демонстрируют украинцам возможность изменения истории, вектора развития. Тогда украинцы самоотверженно выходят и решают судьбу государства. Но политики настолько грубые, что готовы использовать население ради достижения своих целей и оправдания потраченных денег,
      – отмечает Николай Давидюк.

      президентські вибори 2019

      Календарь президентских выборов-2019

      blog_ava
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня
      279389
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости политики Протесты Юлия Тимошенко - новости Публикации Статьи
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей
      сегодня , 18:48 Как проголосовать на выборах президента, если вас нет в списке избирателей
      50
      Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      сегодня , 17:00 Як фальшиві "республіки" виготовляють фальшиві гроші
      Дмитро Снєгирьов 282
      Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      сегодня , 16:41 Кандидаты в президенты Украины-2019: окончательный список
      279389
      Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      сегодня , 15:02 Три тижні акцій радикалів у Києві, або Які наслідки можуть мати протести Нацкорпусу?
      Антон Голобородько 1261
      Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      сегодня , 14:02 Мне угрожали, что если я сменю страну – дадут три года дисквалификации, – Павел Коростылев
      Станіслав Безушко 195
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто пойдет и какие у них шансы
       18 марта , 14:12
      Ухудшение погоды: в 9 областях предупредили о сильных ливнях и шквальном ветре
       29 июля 2017 , 12:33
      Кабмин в следующем году прогнозирует значительную инфляцию
       28 марта 2013 , 19:48 2
      Медицинское освидетельствование на состояние опьянения: перечень учреждений здравоохранения
       4 сентября 2018 , 17:52
      В каких странах самые дешевые и самые дорогие машины: инфографика
       30 ноября 2018 , 12:25
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук