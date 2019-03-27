Опять Майдан: выйдут ли украинцы на протесты из-за недовольства новым президентом?

Результаты как первого, так и второго тура президентских выборов могут вызвать возмущение украинцев и не удовлетворить проигравших кандидатов. О вероятности уличных протестов и могут ли они перерасти в массовые акции – дальше в материале 24 канала.

Что может привести к протестам?

Социологи отмечают: готовность украинцев пойти на протесты, особенно в поддержку политиков, слишком низкая. По словам директора фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирины Бекешкиной, есть три фактора, которые могут привести к массовым протестам. Первый – действия власти, возмутят большое количество украинцев. Специалист напоминает: в 2005 году это были фальсификации выборов. В 2013-м – избиение студентов. Второй – наличие во главе протестов политиков, которым доверяют. Третий – люди должны понимать, что будет в итоге. В 2005 году этим результатом должно было стать президентство Ющенко. В 2014 году – уход Януковича и смена власти.

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Фальсификации

По словам директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича, фальсификации на выборах могут вызвать недовольство украинцев. Хотя украинцы привыкли, что на каждых выборах происходят фальсификации, и готовы к ним, зная, что это ненормально. (По данным социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и Социологической группой "Рейтинг", большинство граждан Украины ожидают фальсификаций на выборах президента – "24").

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В 2004 году именно массовые фальсификации привели к Оранжевой революции. Но тогда были другие условия. Сейчас за победу борются между собой все оранжевые кандидаты. А тогда было противостояние между Востоком и Западом. Говорить, что из-за выборов возможен Майдан – не стоит,

– убежден Алексей Антипович.



Массовый подкуп избирателей может привести к протестам

Ирина Бекешкина отмечает: проблема в том, как себя поведут праворадикальные Национальный корпус, Национальные дружины, С14. Эти организации могут выйти на протесты. Впрочем, их активность не приведет к массовым протестам. По словам политолога Андрея Вигиринского, Нацкорпус и С14 не поддерживают никого из кандидатов в президенты. Но при фальсификации волеизъявления – админресурсе, подвозе людей на участки, порче бюллетеней и т.п. – столкновения в день голосования вполне возможны.

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Недовольство результатами выборов

По мнению Алексея Антиповича, победа Порошенко с минимальным отрывом может не устроить украинцев и привести к акциям протеста. Ведь у него самый высокий среди топовых кандидатов антирейтинг.

Победа Порошенко с минимальным преимуществом может не понравиться украинцам. Антирейтинг Порошенко составляет около 50%. То есть каждый второй украинец относится отрицательно к действующему президенту. Поэтому протесты вероятны. Хотя сомнительно, что они будут массовыми,

– считает Алексей Антипович.



Победа Петра Порошенко тоже может не понравиться украинцам

При этом, по словам социолога, антирейтинги Юлии Тимошенко и Владимира Зеленского значительные ниже.

Кто из кандидатов выведет своих сторонников на улицу?

Как считает директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк, Порошенко, Тимошенко и Зеленский имеют запасной план Б на случай проигрыша. Двое из них могут организовать уличные протесты в свою поддержку. Меньше всего смысла в акциях протеста, считает эксперт, в Зеленского.

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"Сторонники Зеленского не привыкли выходить на протесты. И для команды Зеленского президентская кампания – первый политический опыт. И нужны ли ему протесты? Готов ли он быть президентом? Если Зеленский займет почетное второе место, он будет готовиться к парламентским выборам, которые для него более стратегически важны", – отмечает Давидюк.



Тимошенко поведет сторонников на улицу, а Зеленскому протесты не нужны

Ирина Бекешкина уверена: протесты возможны только при условии проигрыша Юлии Тимошенко.

Протесты могут быть связаны только с Юлией Тимошенко. Если она не выйдет во второй тур. Зеленский, а тем более Порошенко не станут мобилизовать своих сторонников,

– отмечает Ирина Бекешкина.

Николай Давидюк замечает: сомнительно, что протесты за кого-то из кандидатов в президенты будут иметь решающую роль. Это будут узкопартийные протесты, направленные на отстаивание амбиций отдельного политика.

Акции протеста за партийного лидера результата не принесут. В Украине протесты играют свою историческую роль и миссию, когда они являются органическими, идут снизу, когда демонстрируют украинцам возможность изменения истории, вектора развития. Тогда украинцы самоотверженно выходят и решают судьбу государства. Но политики настолько грубые, что готовы использовать население ради достижения своих целей и оправдания потраченных денег,

– отмечает Николай Давидюк.

Календарь президентских выборов-2019