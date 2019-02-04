Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями

Чем меньше времени остается до выборов, тем чаще в СМИ появляются различные опросы общественного мнения и рейтинги кандидатов. Их результаты могут существенно различаться между собой, что вызывает сомнения. Возможно ли распознать фейковые исследования и как они влияют на окончательное решение избирателей, читайте в материале 24 канала.

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Технологии влияния через социологические данные

Результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, влияют на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно его занижать.

В Украине, как правило, пользуются первым подходом, руководствуясь тем, что избиратели, которые не определились, будут голосовать за кандидата-лидера – когда человек не имеет четкой позиции, то начинает подражать большинству. Однако практика показывает, что такой ход вовсе не гарантирует успех кампании, а, наоборот, может ухудшить ситуацию. Да, обычному человеку свойственно принимать решения под влиянием определенного окружения, но механизм в такого влияния несколько другой.

Наибольшее влияние имеют мнения авторитетных представителей общества о том, голосовать или не голосовать за того или иного кандидата. Независимо от того, какой рейтинг имеет этот кандидат по данным опросов. Поскольку лидеры мнений, прежде всего, приводят аргументы и мотивы, почему за этого политика нужно голосовать,

– пояснил заместитель директора социологической службы Центра Разумкова Михаил Мищенко.

Утверждение о том, что высокий рейтинг политика якобы демотивирует электорат его соперников и они вообще не пойдут на выборы, тоже не имеет оснований.

Во-первых, в украинских реалиях отрыв лидера от ближайших соперников не насколько значительный, чтобы он мог повлиять на ситуацию.

Во-вторых, сторонники "низкорейтинговых" кандидатов обычно просто не желают победы кандидата-лидера. Они сохраняют мотивацию для участия в выборах хотя бы для того, чтобы не допустить его победы в первом туре.

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По словам Мищенко, подобное могло произойти разве что в 2014 году, когда во время президентских выборов штаб Петра Порошенко делал ставки на победу уже в первом туре и информация о его лидерстве активно распространялась. Однако это лидерство было действительно безоговорочным – публиковались результаты опросов не фейковых компаний, а известных и уважаемых социологических организаций. Но, по словам эксперта, тогда ситуация была особенной – большинство граждан было убеждено, что в условиях войны действительно будет лучше, если президента изберут как можно скорее.

Многие политтехнологи считают, что на избирателей влияют не столько сами данные социологии, как оценка шансов кандидатов на выборах.

Если, например, есть аутсайдер и избиратели считают, что шансы кандидата не очень высоки, то и голосовать за него не будут. Поэтому, чтобы увеличить его шансы, избирателям показывают, что у него – положительная динамика, рейтинги растут,

– пояснил политолог Владимир Фесенко.

Именно с таким расчетом часто используют псевдосоциологию – рейтинги определенного кандидата с приближением выборов постепенно повышают, чтобы создать видимость роста поддержки и, наконец, избежать эффекта "неожиданной победы".

Однако это может иметь и обратный эффект: когда один кандидат, по данным рейтингов, лидирует, и часть его электората просто решает не идти на избирательные участки, потому что уверены в победе и "один голос уже ничего не изменит". Поскольку таких людей могут быть десятки или сотни тысяч, эта логика может привести к тому, что часть потенциальных избирателей действительно не пойдет голосовать, чем поможет победить кандидату-сопернику.

Так, в 1994 году, по данным опросов, Кравчук опережал Кучму, а на выборах 2004 года Янукович выигрывал у Ющенко. Но реальные результаты оказались противоположными. Так же на президентских выборах 2010 года социологические опросы показывали значительно больший отрыв Януковича от Тимошенко, а в результате Виктор Федорович победил с относительно незначительным отрывом.

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Прогнозы социологов на предыдущих выборах / Слово и дело

Сознательное занижение рейтинга своего кандидата для того, чтобы демотивировать избирателей кандидата-соперника, по словам Михаила Мищенко, ни один избирательный штаб в Украине не применял:

"Возможно, это прежде всего потому, что там считают подобную практику слишком рискованной. Или она может показаться непонятной для кандидата-заказчика и те члены избирательного штаба, которые такое предложат, рискуют лишиться работы еще до окончания избирательной кампании".

Однако эксперты уверяют, что на поведение избирателей влияют прежде всего результаты реальных опросов, проводимых известными и авторитетными компаниями. Это можно объяснить тем, что люди потребляют информацию из разных источников и, если рейтинги исходят от малоизвестной организации и существенно отличаются от результатов авторитетных учреждений, это вызывает сомнения. Поэтому, если результаты всех опубликованных опросов различаются, в целом они значительного влияния не имеют.

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Что касается других методов воздействия на избирателей, то имеют значение и конкретные предложения кандидатов, в отличие от их программ – это мало кто читает. Что касается условной гречки, это – также один из действенных инструментов. Однако именно на президентских выборах его могут использовать скорее точечно. В масштабах всей страны – это слишком дорогая прихоть и предпочтение будет отдано рекламе.

Применяют также и определенные технологические приемы, такие как опрос за определенного кандидата, проведенный с агитационной целью и с денежным вознаграждением. Однако, по словам директора социологической группы "Рейтинг" Алексея Антиповича – это даже не псевдосоциология. Просто под опросом замаскировали прямую агитацию и даже подкуп избирателей. Социология здесь используется, но скорее как инструмент.

Доверие к социологии падает?

Проблема не только в том, что время от времени появляются фейковые исследования, но и в том, что это негативно влияет на отношение к настоящим социологам. Тезис "все они врут" становится очень актуальным. Однако все же социология имеет достаточно высокий уровень доверия среди населения – 41%, и уступает по этому критерию церкви (51%), волонтерам (63%) и армии (51%). Но опережает СМИ (31%), политические партии и государственные институты (8-24%).

Генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир Паниотто отмечает, что ситуация опасна и потому, что политические силы, если им не нравится результат опроса, начинают обвинять в фальсификации данных и компании, которые не вызывают сомнений в Социологической ассоциации. Это приводит к росту негативного отношения к подобным исследованиям в целом.

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Однако обычно фейковые центры не являются конкурентами для известных компаний. Им не заказывают настоящих исследований, а лишь некоторую имитацию или фальсификацию данных. И они проводят 5-7 опросов в год, тогда как признанные организации – по несколько сотен.

Как определить достоверный ли рейтинг

С приближением выборов количество созданных социологических организаций, проводящих опросы, растет. Поэтому прежде всего стоит обращать внимание на то, кто именно выполнял исследования. Так, Texty.org.ua создали базу псевдосоциологов и организаций, работа которых вызывает сомнения – можно проверять.

Чтобы лично определить, насколько надежной является организация, которая проводила рейтинг, достаточно выяснить:

– есть ли сайт в организации;

– есть ли опыт проведения исследований;

– описана ли методология;

– есть ли социологи в составе центра;

– является ли организация членом профессиональных сообществ.

Также в публикациях с социологическими данными, по закону, должен быть указан заказчик – то есть тот, кто инициировал проведение исследования и заплатил за него. Теле- и радиокомпании, которые проводят информативные опросы (скажем, в прямом эфире), обязаны указывать, что это – мнение исключительно их аудитории, которое не является репрезентативным опросом.

Итак, вместе с данным рейтинга, должна быть указана следующая информация:

– кто заплатил за проведение исследования (заказчик);

– кто проводил опрос (организация);

– когда проводилось;

– метод исследования;

– выборка (сколько людей опросили);

– погрешность;

– точные формулировки вопросов.

Это – данные, позволяющие оценить реалистичность приведенных цифр.

Какая информация о рейтинге должна быть указана / ИМИ

Однако некоторые эксперты сомневаются, что открытая информация о заказчике рейтинга на что-то повлияет. Прежде всего потому, что существуют способы "обойти" раскрытие конкретного имени. Например, как заказчика могут называть определенную общественную организацию, название и деятельность которой ничего не значат для аудитории. Также, в случае с реальными опросами, неважно, кто их заказывает – результат будет одинаковым.