На финише: что может кардинально повлиять на рейтинги кандидатов в президенты

За несколько дней до первого тура президентских выборов борьба между фаворитами за выход во второй тур становится все напряженнее. Что может кардинально изменить расстановку среди основных кандидатов, – далее в материале 24 канала.

Изменение социологических тенденций

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Согласно мартовским соцопросам, пятерка фаворитов президентской гонки неизменна. Зеленский, Тимошенко, Порошенко, Гриценко, Бойко. Впрочем, по результатам опроса, проведенного группой "Рейтинг", Владимира Зеленского поддерживают 24,9% тех, кто определился и намерен голосовать. Вторую позицию занимает Юлия Тимошенко – 18,8%, а третью – Петр Порошенко – 17,4%.



Порошенко и Тимошенко "поменялись" местами в рейтингах?

В то же время опрос Киевского международного института социологии, проведенный 14-22 марта 2019 года, показывает несколько иные результаты. Зеленский увеличил отрыв от второго места. За него готовы отдать свои голоса 32,1% украинцев. А на второе место вышел Петр Порошенко – 17,1%. Юлия Тимошенко спустилась на третье с показателем 12,5%. Замыкают пятерку лидер от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко (10,4%) и председатель партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко (6,9%).

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По мнению председателя правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимира Фесенко, социальные выплаты Порошенко, так называемая "Петина тысяча" 2 миллионам пенсионеров и раздача материальной помощи местной властью, увеличили популярность. Но, замечает эксперт, надо смотреть. Данные соцопросов отличаются, поскольку это связано с выборкой. То есть и уровень социологической погрешности может быть меньше или больше.

Объединение кандидатов

Снятие кандидатов в пользу других стало трендом президентской кампании 2019 года. В пользу Анатолия Гриценко снял свою кандидатуру мэр Львова, лидер "Объединения "Самопомич" Андрей Садовый. Такой шаг, по мнению директора фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина Бекешкина, повысил шансы Гриценко на выход во второй тур.



Объединение Анатолия Гриценко и Андрея Садового сработало положительно

Кроме того, Сергей Тарута поддержал Юлию Тимошенко. А полковник Сергей Кривонос – Петра Порошенко. И сразу получил должность заместителя секретаря СНБО. Евгений Мураев снялся в пользу кандидата от "Оппоблока" Александра Вилкула.

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За скобками остается фактор Святослава Вакарчука, который, несмотря на высокие рейтинги в 2018 году и ожидания общества, не стал баллотироваться в президенты. Поддержка Вакарчуком представителя демократического лагеря могла бы кардинально изменить позиции такого кандидата. Но, отмечают специалисты, при условии, если Вакарчук объявил бы об этом летом или осенью 2018 года.

По мнению политического эксперта Андрея Вигиринского, Вакарчук уже не поддержит ни одного из кандидатов в президенты. Сейчас это противоречит его стратегии потенциального участия в парламентских выборах. И пользы от этого никакой.

Поддерживать кого-то из кандидатов в президенты Вакарчуку надо было летом или осенью 2018 года. Когда ему доверяли до 20% украинцев. Он бы стал частью агитационной кампании, одним из ее лиц. И это бы привело к росту рейтинга одного из кандидатов. Сейчас доверие Вакарчук растерял. Поэтому его поддержка никак не повлияет на рейтинг кого-либо,

– считает Андрей Вигиринський.

Эффект компроматов

Компромата, говорят эксперты, в последние дни кампании будет достаточно. Как отмечает Фесенко, это может повлиять на рейтинги, в первую очередь, Порошенко и Тимошенко. Но у них устойчивый избиратель. На Зеленского – вряд ли. Скорее, против него компромат приберегают на второй тур. Хотя, напоминает политолог, коррупционный скандал с "Укроборонпромом" немного снизил рейтинг Порошенко.

Андрей Вигиринський также отмечает: к компроматам украинцы привыкли. К примеру, народный депутат-беглец Онищенко, которого подозревают в коррупции, обещал обнародовать очередной компромат против Порошенко, еще одна запись телефонных разговоров. Сработает ли – вопрос. Онищенко связывают с финансированием Тимошенко. В отношении Тимошенко работают ГПУ и СБУ относительно сетки по подкупу избирателей.



Компромат будет, но меньше всего сработает против Зеленского

Относительно Зеленского, считает политолог, компромат не сработает.

Те, кто поддерживает Зеленского, руководствуются эмоциями. Это не рациональный выбор. И любая информация против Зеленского воспринимается как подтверждение правильности выбора. Слить свой рейтинг может только сам Зеленский, если будет что-то совершенно нелепо комментировать, наделает каких-то откровенных ошибок,

– убежден Вигиринський.

Подкуп избирателей

По мнению директора социологической службы "Украинский барометр" Виктор Небоженко, власть будет применять все возможные способы фальсификаций результатов выборов. Борьба идет 10% голосов.

В целом фальсификации могут достичь до 10% голосов. Это подмена протоколов и бюллетеней, свои технические наблюдатели и члены комиссии, сетки агитаторов. Порошенко 5% сфальсифицированных голосов не требуется. Это ему не поможет пройти во второй тур,

– считает Виктор Небоженко.

По словам эксперта, замена протоколов и мешков с бюллетенями – любимый способ фальсификации от Партии регионов. И это, скорее всего, будет делаться и сейчас с помощью админресурса. Технически это может сделать только власть. Как считает Небоженко, наиболее массовые фальсификации будут в тех десяти регионах, где было военное положение.



Основные кандидаты в президенты скупают голоса через "сетки"

Эксперты подчеркивают: кандидаты в президенты не могут предложить что-то такое, что изменит кардинально поддержку избирателей. Кроме компромата, грязи и взаимных обвинений, ничего не будет. По словам Фесенко, возможен вариант "взрывного голосования" за одного из кандидатов, как было с ВО "Свобода" на парламентских выборах 2012 года. Но особенно общую расстановку сил это не изменит, разве повысит шансы одного из кандидатов.

Борьба за второе место будет очень напряженной между Порошенко и Тимошенко. Кардинально изменить расстановку сил может только одно: если что-то физически случится с одним из фаворитов. Но сценарий, кто-то из второй тройки или тех, кто на 6-7 месте, окажется во втором туре, маловероятен,

– отмечает Владимир Фесенко.