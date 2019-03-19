Что больше всего искажает результаты выборов в Украине: комментарий эксперта

Фальсификации не стали более технологичными. Но масштабы так называемой карусели увеличились в разы. Два кандидата в президенты строят национальные сети.

Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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Так называемая карусель сохраняется. Сейчас даже не обязательно фотографировать бюллетень с правильным выбором. Но масштабы карусели, по крайней мере в Киеве, стали больше в 4-5 раз. И не факт, что сетки агитаторов сработают. Риск непризнания выборов Западом дороже, чем фальсификация нескольких процентов голосов,

– считает Николай Давидюк.

В то же время, по убеждению эксперта, неравномерный доступ кандидатов в президенты к СМИ больше искажает результаты голосования, чем фальсификации в день голосования. Через олигархические СМИ на выходе получаем кандидатов, ведущих не конкурентную кампанию.

Кроме того, по словам Давидюка, решение ЦИК о переносе 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур может сильно дискредитировать имидж этого государственного органа. Потому что это может быть намеком на возможную фальсификацию. В частности, эти дополнительные бюллетени будут использованы на поддержку одного из кандидатов (и все понимают кого). Тогда, отмечает политолог, этот состав ЦИК будет больше дискредитирован, чем тот, что привел Януковича и Порошенко к власти. Ведь, напоминает Давидюк, за новый состав ЦИК боролось все общество.

Есть надежда, что эти президентские выборы будут последними с использование каруселей, платных митингов и подставных кандидатов. Попытка массового подкупа может обернуться проигрышем всей избирательной войны. Поэтому полностью включить машину скупки голосов побоятся. Риск быть нелегитимным президентом гораздо серьезнее,

– подчеркнул Николай Давидюк.

Как можно сфальсифицировать результаты выборов?

• Незаконная схема агитации на выборах, так называемая "сетка", предусматривает покупку голосов избирателей и может состоять из около 200 тысяч агитаторов и охватывать от 700 тысяч до 6 миллионов избирателей.

• "Карусель" – участники получают бюллетень, делают отметку в нужном месте, фиксируют "волеизъявление" на телефон и бросают бюллетень в урну.

• Также известен метод вброса или замены бюллетеней.



Как известно, ЦИК приняла решение, согласно с которым перенесла 263 тысячи бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно. Всего для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней.