Что больше всего искажает результаты выборов в Украине: комментарий эксперта
Фальсификации не стали более технологичными. Но масштабы так называемой карусели увеличились в разы. Два кандидата в президенты строят национальные сети.
Такое мнение 24 каналу высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.
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Так называемая карусель сохраняется. Сейчас даже не обязательно фотографировать бюллетень с правильным выбором. Но масштабы карусели, по крайней мере в Киеве, стали больше в 4-5 раз. И не факт, что сетки агитаторов сработают. Риск непризнания выборов Западом дороже, чем фальсификация нескольких процентов голосов,
– считает Николай Давидюк.
В то же время, по убеждению эксперта, неравномерный доступ кандидатов в президенты к СМИ больше искажает результаты голосования, чем фальсификации в день голосования. Через олигархические СМИ на выходе получаем кандидатов, ведущих не конкурентную кампанию.
Кроме того, по словам Давидюка, решение ЦИК о переносе 263 тысяч бюллетеней со второго на первый тур может сильно дискредитировать имидж этого государственного органа. Потому что это может быть намеком на возможную фальсификацию. В частности, эти дополнительные бюллетени будут использованы на поддержку одного из кандидатов (и все понимают кого). Тогда, отмечает политолог, этот состав ЦИК будет больше дискредитирован, чем тот, что привел Януковича и Порошенко к власти. Ведь, напоминает Давидюк, за новый состав ЦИК боролось все общество.
Есть надежда, что эти президентские выборы будут последними с использование каруселей, платных митингов и подставных кандидатов. Попытка массового подкупа может обернуться проигрышем всей избирательной войны. Поэтому полностью включить машину скупки голосов побоятся. Риск быть нелегитимным президентом гораздо серьезнее,
– подчеркнул Николай Давидюк.
Как можно сфальсифицировать результаты выборов?
• Незаконная схема агитации на выборах, так называемая "сетка", предусматривает покупку голосов избирателей и может состоять из около 200 тысяч агитаторов и охватывать от 700 тысяч до 6 миллионов избирателей.
• "Карусель" – участники получают бюллетень, делают отметку в нужном месте, фиксируют "волеизъявление" на телефон и бросают бюллетень в урну.
• Также известен метод вброса или замены бюллетеней.
Как известно, ЦИК приняла решение, согласно с которым перенесла 263 тысячи бюллетеней со второго на первый тур. Хотя никаких радикальных изменений с количеством избирателей за три недели между первым туром 31 марта и вторым туром 21 апреля происходить не должно. Всего для выборов президента Украины заказали изготовление 60 миллионов 360 тысяч избирательных бюллетеней.