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      Що найбільше спотворює результати виборів в Україні: коментар експерта

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      Як кандидати в президенти купують голоси?
      Як кандидати в президенти купують голоси? / Фото з відкритих джерел

      Фальсифікації не стали більш технологічними. Але масштаби так званої каруселі збільшилися в рази. Два кандидати в президенти будують національні мережі.

      Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

      Читайте також: Порушення на виборах: хто і як купує голоси українців?

      Так звана карусель зберігається. Зараз навіть не обов’язково фотографувати бюлетень з правильним вибором. Але масштаби каруселі, принаймні в Києві, стали більшими в 4-5 разів. Та не факт, що сітки агітаторів спрацюють. Ризик невизнання виборів Заходом дорожчий, ніж фальсифікація кількох відсотків голосів,
      – вважає Микола Давидюк.

      Водночас, на переконання експерта, нерівномірний доступ кандидатів в президенти до ЗМІ більше спотворює результати голосування, ніж фальсифікації в сам день голосування. Через олігархічні ЗМІ на виході отримуємо кандидатів, які ведуть не конкурентну кампанію.

      Крім того, за словами Давидюка, рішення ЦВК про перенесення 263 тисяч бюлетенів із другого на перший тур може сильно дискредитувати імідж цього державного органу. Тому що це може бути натяком на можливу фальсифікацію. Зокрема, що ці додаткові бюлетені будуть використані на підтримку одного з кандидатів (і всі розуміють кого). Тоді, наголошує політолог, цей склад ЦВК буде більше дискредитований, ніж той, що привів Януковича і Порошенка до влади. Адже, нагадує Давидюк, за новий склад ЦВК боролося все суспільство.

      Є надія, що ці президентські вибори будуть останніми з використання каруселей, платних мітингів і підставних кандидатів. Спроба масового підкупу може обернутися програшем всієї виборчої війни. Тому повністю включити машину скупки голосів побояться. Ризик бути нелегітимним президентом набагато серйозніший,
      – підкреслив Микола Давидюк.

      Як можна сфальсифікувати результати виборів? • Незаконна схема агітації на виборах, так звана "сітка", передбачає купівлю голосів виборців і може складатися з близько 200 тисяч агітаторів та охоплювати від 700 тисяч до 6 мільйонів виборців.
      • "Карусель" – учасники отримують бюлетень, роблять позначку у потрібному місці, фіксують "волевиявлення" на телефон і вкидають бюлетень у скриньку.
      • Також відомий метод вкидання або заміни бюлетенів.

      Як відомо, ЦВК ухвалила рішення, згідно з яким перенесла 263 тисячі бюлетенів із другого на перший тур. Хоча ніяких радикальних змін з кількістю виборців за три тижні між першим туром 31 березня і другим туром 21 квітня відбуватись не повинно. Загалом для виборів президента України замовили виготовлення 60 мільйонів 360 тисяч виборчих бюлетенів.

      президентські вибори 2019

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      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 канал
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