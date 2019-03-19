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      Вибори 2019: ЦВК раптово змінила кількість бюлетенів для першого туру на понад чверть мільйона

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      ЦВК змінює кількість бюлетенів
      ЦВК змінює кількість бюлетенів / Ілюстративне фото

      Центральна виборча комісія 7 березня уклала угоду з ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" по виготовленню цінних паперів" про друк бюлетенів. Як і передбачалося, витратять на цю послугу 166,37 мільйона гривень. Утім, ЦВК чомусь змінила розподіл бюлетенів між першими і другим турами.

      Для виборів президента України замовили виготовлення 60 мільйонів 360 тисяч виборчих бюлетенів – на обидва тури у рівному розподілі по 30,18 мільйона бюлетенів на кожен тур. Однак 12 березня ЦВК змінила розподіл бюлетенів. Про це розповіли "Наші гроші".

      Читайте також: У ЦВК пояснили, чому замовили так багато бюлетенів на вибори

      Для першого туру кількість бюлетенів збільшили до 30,44 мільйона штук (вартість бюлетеня на перший тур, до слова – 4 гривні 26 копійок). А для другого – зменшили до 29,92 мільйона штук (по 1 гривні 20 копійок – він буде значно меншим, адже міститиме лише двох кандидатів).

      Загальна кількість не змінилася, тобто ЦВК перенесла 263 тисячі бюлетенів із другого на перший тур. Хоча ніяких радикальних змін з кількістю виборців за три тижні між першим туром 31 березня і другим туром 21 квітня відбуватись не повинно.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
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