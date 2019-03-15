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      У ЦВК пояснили, чому замовили так багато бюлетенів на вибори

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      У ЦВК пояснили чому замовили так багато бюлетенів на вибори
      У ЦВК пояснили чому замовили так багато бюлетенів на вибори / Фото з відкритих джерел

      На президентські вибори 2019 року Центральна виборча комісія замовила близько 60 мільйонів бюлетенів відразу на два тури.

      Заступник голови ЦВК Євген Радченко сказав, що публікація на сайті ProZorro замовлення на 60 мільйонів бюлетенів викликала зайвий ажіотаж, пише "РБК-Україна".

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      Радченко заявив, що бюлетні виготовляються у відповідності з законами про публічні закупівлі та вибори президента України. Він додав, що ЦВК не може обійти процедури, передбачені законодавством.

      Рівно нічого не сталося, крім одного, що журналісти і експерти побачили інформацію про намір закупити такі бюлетені. Та ніхто не зрозумів, що ці бюлетені планується закупити для двох турів,
      – зазначив Радченко.

      Євген Радченко сказав, що кількість бюлетенів розраховували ще в червні – липні 2018 року, коли формувався відповідний бюджетний запит.

      Які особливості матиме бюлетень для голосування в день виборів:

      – текст виборчого бюлетеня друкуватимуть лише з одного боку державною мовою;

      – текст друкуватимуть на одному аркуші розміром у 200 х 800 міліметрів;

      – виборчий бюлетень матиме пісочний колір;

      – виборчий бюлетень міститиме двотоновий водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів;

      – антисканерні елементи буде виконано з застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу;

      – на кожному виборчому бюлетені за допомогою високого друку з застосуванням захисної фарби, що проявляється на його звороті, буде відображено номер виборчої дільниці.

      президентські вибори 2019
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики ЦВК
      Джерело: 24 Канал
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