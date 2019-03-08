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      Яким буде виборчий бюлетень на виборах президента 2019 року

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      ЦВК затвердила зміст виборчого бюлетеня
      ЦВК затвердила зміст виборчого бюлетеня / Фото Юрія Кривенка

      Центральна виборча комісія затвердила форму та текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах президента України 2019 року. Затверджено форму бюлетеня для голосування як у день виборів, 31 березня, так і для повторного голосування.

      Відповідне рішення Центрвиборчком ухвалив 8 березня. Відтак, після скасування реєстрації п’яти кандидатів на посаду Президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів і відомості про них.

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      Які ще особливості матиме бюлетень для голосування в день виборів:

      – текст виборчого бюлетеня друкуватимуть лише з одного боку державною мовою;

      – текст друкуватимуть на одному аркуші розміром у 200 х 800 міліметрів;

      – виборчий бюлетень матиме пісочний колір;

      – виборчий бюлетень міститиме двотоновий водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів;

      – антисканерні елементи буде виконано з застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу;

      – на кожному виборчому бюлетені за допомогою високого друку з застосуванням захисної фарби, що проявляється на його звороті, буде відображено номер виборчої дільниці.

      Крім того, комісія вирішила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує число виборців, що, за даними Держреєстру на 7 березня 2019 року, мають стосунок до відповідної виборчої дільниці. Щоправда, є можливим відхилення зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їхнього виготовлення.

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      Водночас задля контролю за виготовленням виборчих бюлетенів на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" ЦВК утворила відповідну контрольну комісію. До її складу увійшли 14 осіб.

      Зауважимо, такі заходи безпеки є традиційними. Підливає олії у вогонь і інформація, оприлюднена 7 березня заступником голови СБУ Олегом Фроловим. За його словами, Росія намагатиметься вплинути на проведення президентських і парламентських виборів в Україні. 

      Що відомо про президентські вибори 2019 року? Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.

      Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.

      Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.

      президентські вибори 2019
      Основні дати президентських виборів 2019 року

      як проголосувати на виборах президента-2019: матеріали 24 каналу:
      blog_ava
      Скільки кандидатів знялися з виборів президента: ЦВК ухвалила рішення
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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 День виборів ЦВК
      Джерело: 24 канал
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