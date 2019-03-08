Яким буде виборчий бюлетень на виборах президента 2019 року

Центральна виборча комісія затвердила форму та текст виборчого бюлетеня для голосування на виборах президента України 2019 року. Затверджено форму бюлетеня для голосування як у день виборів, 31 березня, так і для повторного голосування.

Відповідне рішення Центрвиборчком ухвалив 8 березня. Відтак, після скасування реєстрації п’яти кандидатів на посаду Президента України бюлетень для голосування в день виборів міститиме прізвища 39 кандидатів і відомості про них.

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Які ще особливості матиме бюлетень для голосування в день виборів:

– текст виборчого бюлетеня друкуватимуть лише з одного боку державною мовою;

– текст друкуватимуть на одному аркуші розміром у 200 х 800 міліметрів;

– виборчий бюлетень матиме пісочний колір;

– виборчий бюлетень міститиме двотоновий водяний знак і захисні волокна з використанням захисних графічних антисканерних елементів;

– антисканерні елементи буде виконано з застосуванням захисних фарб, що мають флуоресценцію під дією ультрафіолетового опромінювання, та елемента, який втрачає забарвлення внаслідок термовпливу;

– на кожному виборчому бюлетені за допомогою високого друку з застосуванням захисної фарби, що проявляється на його звороті, буде відображено номер виборчої дільниці.

Крім того, комісія вирішила, що виборчі бюлетені виготовлятимуться для кожної звичайної та закордонної виборчої дільниці у кількості, що на 0,5 відсотка перевищує число виборців, що, за даними Держреєстру на 7 березня 2019 року, мають стосунок до відповідної виборчої дільниці. Щоправда, є можливим відхилення зазначеної кількості з урахуванням кратності розміщення виборчих бюлетенів у межах поліграфічного листа під час їхнього виготовлення.

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Водночас задля контролю за виготовленням виборчих бюлетенів на державному підприємстві "Поліграфічний комбінат "Україна" ЦВК утворила відповідну контрольну комісію. До її складу увійшли 14 осіб.

Зауважимо, такі заходи безпеки є традиційними. Підливає олії у вогонь і інформація, оприлюднена 7 березня заступником голови СБУ Олегом Фроловим. За його словами, Росія намагатиметься вплинути на проведення президентських і парламентських виборів в Україні.

Що відомо про президентські вибори 2019 року? Цього разу президента в Україні обиратимуть всьоме. Відповідно до Конституції, пробуде новоспечений гарант на цій посаді щонайменше 5 років. 8 березня 2019 року стане відомим остаточний перелік усіх кандидатів.



Самі ж вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати з'являться до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єр у 50%, то буде проведено другий тур, який заплановано на 21 квітня.



Остаточний варіант виборчого бюлетеня міститиме 39 прізвищ. З усіма кандидатами у президенти Ви можете ознайомитися за цим посиланням. Раніше ЦВК відмовила 47 особам у реєстрації кандидатом у президенти.



Основні дати президентських виборів 2019 року