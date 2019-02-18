10:50
18 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Страшна травма Путіна. "Щедра" російська душа
      Вєсті Кремля
      17:46, 17 лютого
      Вєсті.UA. Жир: Порошенко у небезпеці. Любовні послання політиків
      Вєсті.UA
      17:55, 16 лютого
      Незаконні забудови: як на землях МВС виростають житлові квартали
      ЦРУ
      09:00, 15 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Природа і люди
      Згадати все
      23:00, 15 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СПРАВА КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Скільки насправді в Україні є виборців та чому владі невигідний перепис населення

      90 Читать новость на русском

      Перед виборами у Держреєстрі нарахували 34,5 мільйонів виборців, а неурядові організації заявляють лише про 25 мільйонів. Це разюча різниця у 10 мільйонів.

      На одному з шоу на українському телеканалі розлючена Юлія Тимошенко погрожувала судами, мовляв, влада готує масштабну фальсифікацію на виборах.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Лідерка "Батьківщини", посилаючись на дані незалежного аналітичного центру "Інститут майбутнього", заявила, що  у держреєстрі виборців є мільйони "мертвих душ".

      Теоретично право голосу, якщо не враховувати тих, хто живе за кордоном, будуть мати від 24, 7 до 25,2 мільйонів виборців,
      – зазначив аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.

      На відміну від Держреєстру, вони одразу відсіяли жителів непідконтрольних територій і врахували масштаби міграції. Адже тільки в Польщі постійно проживає понад 400 тисяч українських заробітчан.

      Чисельність тих людей, які відстуні, йде на мільйони, тому ніяка влада не буде зараз робити перепис населення, оскільки реєстр виборців – підстава для маніпуляцій з виборчими голосами,
      – сказав політолог, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

      Після того, як розгорівся скандал, Центрвиборчком терміново скликав прес-конференцію та заявив, що їхні цифри реальні, із 34 мільйонів у список потрапить значно менше.

      Кількість виборців, які потенційно будуть включені до списків становить 29 мільйонів 897 тисяч 548 людей – ця кількість виборців може бути збільшена, тому що наші громадяни, які залишилися наприклад на території Криму чи Донецької, Луганської області мають можливість змінити місце голосування,
      – наголосив голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

      У ЦВК ж наголосили, що політики скаржаться на помилки лише у ЗМІ. Офіційно з претензіями ніхто не звертався. Проте небезпенчі не "мертві душі", а виборці, які продали свій голос.

      "Важливіша проблема полягає в тому, щоб виборці прийшли на виборчі дільниці, щоб право голосу реалізували і ті особи, які з певних причин не можуть прийти на виборчі дільниці, щоб не було підкупу до дня голосування", – заявив екс-заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера

      Тож важливо, щоб роботу виборчих комісій належно контролювали. Та й виборець повинен розуміти, що кожен голос важливий і не дати себе обдурити.

      вибори президент рейтинги
      Вибори президента 2019: головні дати

      Хто може бути обраний президентом України?Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.

      blog_ava
      В ОБСЄ шкодують через недопуск спостерігачів з Росії до України та хочуть поговорити з Лавровим
      сьогодні
      1585
      Автор: Марина Молька
      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 ЦВК
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      сьогодні , 09:03 Доброволець з Донбасу: Я не повернуся у Донецьку область – не хочу там жити
      Євгенія Мазур 3
      Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      сьогодні , 08:40 Письмо из Луганска: мир сошел с ума – краны чинит фельдшер, воду возит учитель
      Ольга Черненко 1027
      Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи
      сьогодні , 09:18 Супрун пояснила, чи варто вести дитину з кашлем до садка чи школи
      1579
      Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      сьогодні , 08:03 Головні новини 17 лютого: новий позов проти Супрун і Трампа висунули на Нобелівську премію
      2704
      Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      17 лютого , 22:00 Вороги Супрун, рейтинги кандидатів і Європа в небезпеці: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1060
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук