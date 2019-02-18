Скільки насправді в Україні є виборців та чому владі невигідний перепис населення

Перед виборами у Держреєстрі нарахували 34,5 мільйонів виборців, а неурядові організації заявляють лише про 25 мільйонів. Це разюча різниця у 10 мільйонів.

На одному з шоу на українському телеканалі розлючена Юлія Тимошенко погрожувала судами, мовляв, влада готує масштабну фальсифікацію на виборах.

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Лідерка "Батьківщини", посилаючись на дані незалежного аналітичного центру "Інститут майбутнього", заявила, що у держреєстрі виборців є мільйони "мертвих душ".

Теоретично право голосу, якщо не враховувати тих, хто живе за кордоном, будуть мати від 24, 7 до 25,2 мільйонів виборців,

– зазначив аналітик "Українського інституту майбутнього" Ігор Тишкевич.

На відміну від Держреєстру, вони одразу відсіяли жителів непідконтрольних територій і врахували масштаби міграції. Адже тільки в Польщі постійно проживає понад 400 тисяч українських заробітчан.

Чисельність тих людей, які відстуні, йде на мільйони, тому ніяка влада не буде зараз робити перепис населення, оскільки реєстр виборців – підстава для маніпуляцій з виборчими голосами,

– сказав політолог, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко.

Після того, як розгорівся скандал, Центрвиборчком терміново скликав прес-конференцію та заявив, що їхні цифри реальні, із 34 мільйонів у список потрапить значно менше.

Кількість виборців, які потенційно будуть включені до списків становить 29 мільйонів 897 тисяч 548 людей – ця кількість виборців може бути збільшена, тому що наші громадяни, які залишилися наприклад на території Криму чи Донецької, Луганської області мають можливість змінити місце голосування,

– наголосив голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук.

У ЦВК ж наголосили, що політики скаржаться на помилки лише у ЗМІ. Офіційно з претензіями ніхто не звертався. Проте небезпенчі не "мертві душі", а виборці, які продали свій голос.

"Важливіша проблема полягає в тому, щоб виборці прийшли на виборчі дільниці, щоб право голосу реалізували і ті особи, які з певних причин не можуть прийти на виборчі дільниці, щоб не було підкупу до дня голосування", – заявив екс-заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера

Тож важливо, щоб роботу виборчих комісій належно контролювали. Та й виборець повинен розуміти, що кожен голос важливий і не дати себе обдурити.



Вибори президента 2019: головні дати

Хто може бути обраний президентом України?Президентом України може стати громадянин України, який досяг 35-річного віку, володіє державною мовою і проживає в Україні протягом десяти останніх перед днем виборів років. Це право реалізується через політичні партії, а також шляхом самовисування. Партія може висунути лише одного кандидата. Кандидат у президенти має внести заставу у розмірі 2,5 млн грн. У випадку програшу застава не повертається.