Як кримчанам проголосувати за президента України: покрокова інструкція

Кримчани – це українці, які мають на рівних умовах з усіма обирати президента України. Жодна анексія чи окупація не може позбавляти громадян такого права.

Як проголосувати кримчанам?

Через російський контроль над півостровом Україна не може організовувати там виборчий процес. Щоб проголосувати на президентських виборах 2019 року кримчанам доведеться приїжджати на материкову частину України мінімум два рази. Вперше, аби підписати про зміну місця голосування, вдруге – для самого голосування.

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"Для таких громадян є механізм, який називається "тимчасова зміна місця голосування без зміни виборчої адреси". Такий виборець може на території підконтрольній Україні звернутися з відповідною заявою до відділу ведення Державного реєстру виборців", – пояснив керівник служби Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

Де отримати відповідну заяву?

Зразок заяви можна завантажити на сайті drv.gov.ua, подати ж її треба у відділ ведення Державного реєстру виборців. Вони зазвичай розміщені в райдержадміністраціях. Подати заяву кримчани мають не пізніше, ніж за п'ять днів до дня голосування. Тобто кінцевий термін – це понеділок, 25 березня.

При поданні заяви виборець сам вибирає найзручнішу для себе виборчу дільницю. В день голосування вже точно знатиме за якою адресою має віддати свій голос.

Кримчанам для голосування потрібний лише паспорт.

Якщо буде повторне голосування, процедуру треба буде повторити. Відділи ведення реєстру виборців уже відчинені. Експерти радять не зволікати з подачею заяв.

Що відомо про президентські вибори 2019 в Україні?Українці обиратимуть очільника держави всьоме. Відповідно до Конституції, новоспечений гарант пробуде на цій посаді щонайменше 5 років. Вибори мають пройти 31 березня, а офіційні результати повідомлять до 10 квітня. Якщо жоден із кандидатів не подолає бар'єру у 50%, то буде ухвалено рішення про проведення другого туру. Він відбудеться 21 квітня.



Президентські вибори 2019: головні дати

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