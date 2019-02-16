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      Как крымчанам проголосовать за президента Украины: пошаговая инструкция

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      Крымчане – это украинцы, которые должны на равных условиях со всеми избирать президента Украины. Ни одна аннексия или оккупация не может лишать граждан такого права.

      Как проголосовать крымчанам?

      Из-за российского контроля над полуостровом Украина не может организовывать там избирательный процесс. Чтобы проголосовать на президентских выборах в 2019 году крымчанам придется приезжать на материковую часть Украины минимум два раза. Впервые, чтобы подписать об изменении места голосования, второй – для самого голосования.

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      "Для таких граждан есть механизм, который называется "временное изменение места голосования без изменения избирательного адреса". Такой избиратель может на территории подконтрольной Украине обратиться с соответствующим заявлением в отдел ведения Государственного реестра избирателей", – пояснила руководитель службы Государственного реестра избирателей Александра Стельмах.

      Где получить соответствующее заявление?

      Образец заявления можно скачать на сайте drv.gov.ua, подать же его надо в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Они обычно размещены в райгосадминистрациях. Подать заявление крымчане должны не позднее, чем за пять дней до дня голосования. То есть конечный срок – это понедельник, 25 марта.

      При подаче заявления избиратель сам выбирает удобный для себя избирательный участок. В день голосования уже точно будет знать по какому адресу должен отдать свой голос.

      Крымчанам для голосования нужен только паспорт.

      Если будет повторное голосование, процедуру надо будет повторить. Отделы ведения реестра избирателей уже открыты. Эксперты советуют не затягивать с подачей заявлений.

      Что известно о президентских выборах 2019 в Украине?
      Украинцы будут избирать главу государства в седьмой раз. Согласно Конституции, новоиспеченный гарант пробудет на этом посту не менее 5 лет. Выборы должны пройти 31 марта, а официальные результаты сообщат до 10 апреля. Если ни один из кандидатов не преодолеет барьер в 50%, то будет принято решение о проведении второго тура. Он состоится 21 апреля.

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      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019 Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 канал
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