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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      Як голосувати ФОПам не за місцем прописки: покрокова інструкція

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      Як голосувати на виборах 2019 ФОПам не по прописці - інструкція
      Як голосувати на виборах-2019 не за місцем прописки, якщо ти ФОП / 24 канал

      Як фізичним особам підприємцям взяти участь у голосуванні на виборах президента 31 березня, якщо вони перебуватимуть не за місцем реєстрації їх проживання, розібрались журналісти 24 каналу.

      Насправді, голосувати не за місцем прописки ФОПи будуть за тою ж процедурою, що і не ФОПи – Державний реєстр виборців не розрізняє за тим, де і як вони працюють.

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      Відповідно, голосування не за місцем прописки виглядає однаково для всіх:

      1. Перевірити, чи ви є у реєстрі виборців.
      2. З паспортом громадянина України особисто прийти до відділу ведення Державного реєстру виборців. Там потрібно буде подати заяву про тимчасову зміну місця голосування із зазначенням дільниці чи адреси, за якою бажаєте проголосувати.
      3. Разом із паспортом принести до відділу ведення Державного реєстру виборців документ, який підтверджує необхідність тимчасової зміни місця голосування виборця без зміни виборчої адреси. Такими документами може бути: довідка про відрядження, довідка з місця навчання, договір найму (оренди) житла, документ, що підтверджує право власності на житло, проїзні документи, путівка в санаторій тощо. Список не є вичерпним. Підставою для тимчасової зміни місця голосування може бути, наприклад, і проживання у своїх родичів (при підтвердженні родинних зав'язків).

      Важливо: заяву з мотивуванням тимчасової зміни місця голосування та документи (оригінали та їхні копії), що підтверджують таку необхідність, потрібно подати до обраного відділу ведення Державного реєстру виборців не пізніше, ніж за 5 днів до дати виборів, тобто, до 26 березня.

      Читайте також: Кандидати у президенти України-2019: список

      Якщо ваша виборча адреса розташована на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей або АРК Крим, не потрібно додавати до заяви документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

      Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування діє одноразово. Тобто, якщо буде призначений другий тур президентських виборів і відбуватиметься повторне голосування, то для тимчасової зміни місця голосування таку саму процедуру доведеться пройти ще раз.

      Коли відбудуться вибори Президента України? 8 березня 2019 року стане відомий остаточний перелік кандидатів на президентських виборах. Перший тур виборів відбудеться 31 березня 2019 року. Офіційні результати першого туру повинні повідомити до 10 квітня. Якщо буде прийнято рішення про проведення другого туру, то він відбудеться 21 квітня.

      За порядком у день виборів 31 березня стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. На кожній виборчій дільниці буде по два силовики.

      Вибори 2019 коли вибори
      Календар президентських виборів-2019: головні дати

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 ЦВК Публікації
      Джерело: 24 канал
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