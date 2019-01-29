Как голосовать ФЛП не по месту прописки: пошаговая инструкция

Как физическим лицам предпринимателям принять участие в голосовании на выборах президента 31 марта, если они будут находиться не по месту регистрации их проживания, разобрались журналисты 24 канала.

На самом деле, голосовать не по месту прописки ФЛП будут по той же процедуре, что и не ФЛП – Государственный реестр избирателей не различает по тому, где и как они работают.

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Соответственно, голосование не по месту прописки выглядит одинаково для всех:

Проверить, есть ли вы в реестре избирателей. С паспортом гражданина Украины лично прийти в отдел ведения Государственного реестра избирателей. Там нужно будет подать заявление о временном изменении места голосования с указанием участка или адреса, по которому желаете проголосовать. Вместе с паспортом принести в отдел ведения Государственного реестра избирателей документ, который подтверждает необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса. Такими документами могут быть: справка о командировке, справка с места учебы, договор найма (аренды) жилья, документ, подтверждающий право собственности на жилье, проездные документы, путевка в санаторий и тому подобное. Список не является исчерпывающим. Основанием для временного изменения места голосования может быть, например, и проживание у своих родственников (при подтверждении родственных связей).

Важно: заявление с мотивировкой временного изменения места голосования и документы (оригиналы и их копии), подтверждающие такую необходимость, нужно подать в выбранный отдел ведения Государственного реестра избирателей не позднее, чем за 5 дней до даты выборов, то есть до 26 марта.

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Если ваш избирательный адрес расположен на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей или АРК Крым, не нужно прилагать к заявлению документы, подтверждающие необходимость временного изменения места голосования.

Удостоверение о временном изменении места голосования действует однократно. То есть, если будет назначен второй тур президентских выборов и будет происходить повторное голосование, то для временного изменения места голосования такую же процедуру придется пройти еще раз.

Когда состоятся выборы Президента Украины? 8 марта 2019 года станет известен окончательный список кандидатов на президентских выборах. Первый тур выборов состоится 31 марта 2019 года. Официальные результаты первого тура должны сообщить до 10 апреля. Если будет принято решение о проведении второго тура, то он состоится 21 апреля.



За порядком в день выборов 31 марта будут следить 60 тысяч правоохранителей. На каждом избирательном участке будет по два силовика.





Календарь президентских выборов-2019: главные даты