Росія атакуватиме сайти ЦВК, щоб вплинути на вибори в Україні

Росія намагатиметься вплинути на проведення президентських і парламентських виборів в Україні шляхом кібератак на інформаційну інфраструктуру Центральної виборчої комісії.

Наміри Росії підтверджують реальні кібератаки, спрямовані на блокування роботи офіційного сайту ЦВК. Ці атаки були своєчасно виявлені та попереджені фахівцями СБУ, повідомив на брифінгу заступник голови української спецслужби Олег Фролов.

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Результати розслідування вказали на їх проведення однією і тією ж хакерською групою та їх походження з Російської Федерації,

– сказав Фролов.

Він нагадав, що СБУ припинила діяльність мешканця Дніпра, який незаконно збирав та передавав Росії інформацію про мережі стратегічно важливих операторів зв’язку. Ці мережі задіяні саме для забезпечення роботи системи "Вибори". В РФ планували блокувати роботу мереж.

Планували зловмисники і завербувати окремих хакерів з Запоріжжя. Ці хакери мади виконати завдання з несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерних систем окружних виборчих комісій.