Россия будет атаковать сайты ЦИК, чтобы повлиять на выборы в Украине

Россия постарается повлиять на проведение президентских и парламентских выборов в Украине путем кибератак на информационную инфраструктуру Центральной избирательной комиссии.

Намерения России подтверждают реальные кибератаки, направленные на блокирование работы официального сайта ЦИК. Эти атаки были своевременно выявлены и пресечены специалистами СБУ, сообщил на брифинге заместитель главы украинской спецслужбы Олег Фролов.

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Результаты расследования указали на их проведение одной и той же хакерской группой и их происхождение из Российской Федерации,

– сказал Фролов.

Он напомнил, что СБУ прекратила деятельность жителя Днепра, который незаконно собирал и передавал России информацию о сети стратегически важных операторов связи. Эти сети задействованы именно для обеспечения работы системы "Выборы". В РФ планировали блокировать работу сетей.

Планировали злоумышленники и завербовать отдельных хакеров из Запорожья. Эти хакеры должны выполнить задачу по несанкционированному вмешательству в работу компьютерных систем окружных избирательных комиссий.